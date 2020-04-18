Культура
РБКДуховное собрание мусульман попросило извинений за сериал о репрессиях
Создатели телевизионного сериала «Зулейха открывает глаза» обязаны принести извинения за то, что в картине в качестве имен политических заключенных были использованы имена российских представителей мусульманского духовенства.
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