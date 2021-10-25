Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит в первом чтении законопроекты о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года и о санкциях за нарушение прав россиян, а также ряд документов из бюджетного пакета – об увеличении МРОТ до 13 617 рублей в 2022 году и продлении заморозки накопительной части пенсии до 2024 года.В источнике
Сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего руководителя контрольно-ревизионного управления Министерства финансов России по ХМАО-Югре Юрия Чекина, который более 20 лет находился в розыске по обвинению в убийстве прокурора округа Юрия Бедерина.
Бывший заместитель начальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями (ГУБЭП) МВД пенсионер Андрей Новосельцев найден убитым в Новой Москве, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов и правительство совместно изучить ситуации, при которых руководители некоторых предприятий сознательно не повышают зарплату выше минимального размера оплаты труда (МРОТ) и используют существующие лазейки в законе.
Минздрав Иркутской области объяснил переживанием за здоровье детей слова главврача Иркутской городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы Владимира Новожилова, который, отвечая на вопросы жителей в прямом эфире в соцсетях, сказал, что непривитые от коронавируса должны "помирать дома", а не занимать места в больницах.