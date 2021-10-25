Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит в первом чтении законопроекты о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года и о санкциях за нарушение прав россиян, а также ряд документов из бюджетного пакета – об увеличении МРОТ до 13 617 рублей в 2022 году и продлении заморозки накопительной части пенсии до 2024 года.

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