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Госдума рассмотрит законопроекты о продлении дачной амнистии и увеличении МРОТ

Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит в первом чтении законопроекты о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года и о санкциях за нарушение прав россиян, а также ряд документов из бюджетного пакета – об увеличении МРОТ до 13 617 рублей в 2022 году и продлении заморозки накопительной части пенсии до 2024 года.В источнике

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Госдума поддержала заморозку накопительных пенсий до конца 2024 года
Комсомольская правда08:44
Госдума одобрила в первом чтении законопроект о накопительной части пенсии
RT на русском08:36
Мораторий на накопительную часть пенсии могут продлить
Парламентская газета23 октября в 17:17
Госдума одобрила в I чтении проект о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2024 года
ПРАЙМ08:21
Госдума обсудит увеличение МРОТ и продление заморозки накопительной части пенсий
ТАСС17:03
Накопительные пенсии россиян заморозят до 2024 года
ФедералПресс24 октября в 00:55
Дума согласилась продлить мораторий на формирование накопительной пенсии
Интерфакс08:23

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