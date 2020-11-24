В Credit Suisse назвали временным ослабление рубля

"У рубля есть потенциал для укрепления к концу года с вероятным сохранением положительной динамики курса в дальнейшем до уровня 70-72 рубля к доллару исходя из фундаментальных показателей, если не будет сюрпризов на геополитическом фронте", - резюмируют в Credit Suisse.