Дума Екатеринбурга отказалась повышать налог на дорогую недвижимость
Екатеринбург, 24 ноября 2020, 15:36 — REGNUM Городская дума Екатеринбурга не поддержала идею об увеличении ставки налога на имущество физических лиц. Решение принято на заседании представительного органа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.В источнике
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