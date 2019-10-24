Экономика
RT на русскомДума одобрила проект о продлении заморозки накопительной части пенсии
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года включительно.
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Дума одобрила проект о продлении заморозки накопительной части пенсии
RT на русском24 октября в 10:33
Госдума одобрила «заморозку» накопительной части пенсии еще на год
Российская газета24 октября в 08:31
ГД одобрила в первом чтении продление заморозки накопительной части пенсии
Аргументы и Факты24 октября в 09:45
Дума одобрила в I чтении продление заморозки накопительной части пенсии до 2022 года
ТАСС24 октября в 08:17
Госдума поддержала продление «заморозки» накопительной пенсии еще на год
РИА Новости24 октября в 08:16
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