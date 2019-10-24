Экономика
RT на русскомДума одобрила проект о продлении заморозки накопительной части пенсии
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2022 года включительно.
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Дума одобрила проект о продлении заморозки накопительной части пенсии
RT на русском24 октября в 10:33
ГД одобрила в первом чтении продление заморозки накопительной части пенсии
Аргументы и Факты24 октября в 09:45
Дума одобрила в I чтении продление заморозки накопительной части пенсии до 2022 года
ТАСС24 октября в 08:17
Госдума одобрила «заморозку» накопительной части пенсии еще на год
Российская газета24 октября в 08:31
Госдума поддержала продление «заморозки» накопительной пенсии еще на год
РИА Новости24 октября в 08:16
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Городской репортер 24 октября в 05:49
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РЕН ТВ 23 октября в 21:34
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Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
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Lenta.ru 17:02
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ФСБ дала разрешение виртуальному оператору продавать eSim
Виртуальный мобильный оператор Easy4 получил разрешение ФСБ на выпуск и продажу eSim.
МонаВиста 24 октября в 06:23
Кино
Минкульт опубликовал «доску позора» российского кинематографа
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Шоу-бизнес
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Газета.Ru 02:36
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Газета.Ru 09:35
Автоспорт
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В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира
По информации экстренных служб, в субботу самолет авиакомпании "Победа", следовавший из Санкт-Петербурга во Владикавказ в 13.36 по местному времени (12.36 мск), экстренно сел в аэропорту Волгограда.
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В салоне обозначатся новые сидения, центральный тоннель и «приборка». Сзади изменится диван — у него появятся подголовники.
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