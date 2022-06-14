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Дума одобрила в I чтении запрет использовать цифровые финактивы как средство платежа в РФ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который прямо прописывает запрет на использование цифровых финансовых активов (ЦФА) и утилитарных цифровых прав (УЦП) в качестве средства платежа на территории России.
Интерфакс
Законопроект был внесен главой комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.
ТАСС
Согласно проекту документа, операторы электронных платформ признаются субъектами национальной платежной системы.
ТАСС
"На оператора обмена ЦФА возлагается обязанность отказать в обеспечении заключения сделок с ЦФА и УЦП при нарушении установленных запретов", - говорится в пояснительной записке.
Интерфакс

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В Госдуме предложили запретить оплату товаров и услуг цифровыми финансовыми активами
Газета.Ru09:14
В России вводится запрет на цифровые финансовые активы в качестве платежного средства
Росбалт09:14
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Госдума одобрила в I чтении запрет использования цифровых активов как средства платежа
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Госдума приняла законопроект, запрещающий оплату товаров и услуг цифровыми финактивами
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Госдума запрещает цифровые финансовые активы как средство платежа
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Дума одобрила в I чтении запрет использовать цифровые финактивы как средство платежа в РФ
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