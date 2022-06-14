Госдума приняла в первом чтении законопроект, который прямо прописывает запрет на использование цифровых финансовых активов (ЦФА) и утилитарных цифровых прав (УЦП) в качестве средства платежа на территории России.
«Газпром» предупредил, что из-за несвоевременного возврата из ремонта немецкой компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов на компрессорной станции «Портовая» может быть использовано только три агрегата.
Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, 500 богатейших людей мира в текущем году потеряли в общей сложности $1,4 трлн, в том числе $206 млрд только за понедельник из-за обвала фондовых рынков от роста процентных ставок и инфляции.
"Украинская сторона обратилась с просьбой об организации гуманитарного коридора для эвакуации гражданских лиц (женщин, детей и пожилых людей) на подконтрольную Киеву территорию в город Лисичанск",— сообщил он.