Политика

Право.руПраво.руДума поддержала наказание за нарушения при голосовании по Конституции

Законопроект распространяет их действие на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, которое запланировано на 22 апреля. Эти статьи предусматривают наказание в виде штрафов, а также в виде лишения свободы (до четырёх лет).
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