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Право.руДума поддержала наказание за нарушения при голосовании по Конституции
Законопроект распространяет их действие на общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, которое запланировано на 22 апреля. Эти статьи предусматривают наказание в виде штрафов, а также в виде лишения свободы (до четырёх лет).
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За нарушения при общероссийском голосовании по Конституции вводится уголовное наказание
Государственная Дума РФ05:06
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