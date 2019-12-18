с чего всё началось

Депутаты Госдумы большинством голосов приняли в третьем чтении законопроект, который предлагает новые механизмы расселения аварийного жилья.

Происшествия В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.

Политика Торговая палата США боится санкций против суверенного долга России Ущерб от принятия законопроекта, в котором предусматривается наложение санкций против суверенного долга Российской Федерации, может оказаться для американских корпораций, работающих с Россией, слишком большим, указывается в письме торговой палаты США, адресованном сенату, 18 декабря сообщает РИА Новости.

Происшествия В музее объяснили поднятие купола над челябинским метеоритом Самопроизвольное поднятие купола над фрагментом Челябинского метеорита, который представлен в качестве экспоната в Государственном историческом музее Южного Урала, могло произойти из-за технического сбоя.

Политика Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.

Общество В Великобритании родилась девочка с «болезнью Бенджамина Баттона» В Британии появился на свет ребенок с уникальной мутацией — девочка, о которой пишет таблоид Daily Mail, страдает от прежде не описанной разновидности генетической болезни, вызывающей деформацию костей.

Общество В МВД создали подразделение для контроля за работой наркополицейских В структуре Главного управления собственной безопасности (ГУ СБ) министерства внутренних дел создано подразделение, которое будет пресекать нарушения со стороны наркополицейских, сообщает пресс-служба МВД России.

Здоровье В столичный роддом из-за конфликта докторов с главврачом приехала Росгвардия По словам лидера профсоюза «Альянс врачей» Анастасии Васильевой, силовиков вызвал главный врач больницы Всеволод Галкин, который под предлогом капитального ремонта и закрытия учреждения якобы вынуждает врачей увольняться.

Энергетика «Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года Авторы исследования ожидают, что страны ОПЕК сохранят свою доминирующую роль на мировом рынке нефти и постараются удерживать котировки в диапазоне 60-80 долларов за баррель вплоть до 2035 года.

Общество В Греции нашли гробницы Бронзового века, набитые золотом Археологи из Университета Цинциннати нашли две большие древние царские гробницы возрастом около 3 500 лет близ греческого города Пилос на юге страны.

Общество Rambler отзывает иск к Twitch без выплаты компенсации Компания Rambler Group в среду отозвала иск к стриминговому сервису Twitch о нелегальном распространении трансляций футбольных матчей Английской премьер-лиги.

Культура Фильм Аллы Пугачевой провалился в прокате В некоторых СМИ публикуется информация о том, что фильм Аллы Пугачевой собрал около 30 миллионов рублей в прокате, однако журналисты НТВ утверждают, что это попытки скрыть провал.