Общество

Право.руПраво.руДума поддержала новые механизмы расселения аварийного жилья

Депутаты Госдумы большинством голосов приняли в третьем чтении законопроект, который предлагает новые механизмы расселения аварийного жилья.
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 при расселении субъекты РФ смогут за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ предоставлять собственникам, нуждающимся в улучшении жилищных условий (расширении жилплощади), субсидии на приобретение жилья или компенсировать проценты по ипотечным кредитам.
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