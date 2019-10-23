Экономика
Общественное телевидение РоссииГосдума предварительно приняла проект федерального бюджета на три года
Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на ближайшие три года. В приоритете национальные проекты, передает ОТР. На них выделено около 7 трлн рублей, и финансирование будет ежегодно расти.
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Проект составлен при базовой цене на нефть — это $42,4 за баррель, то есть мы застрахованы от негативных сценариев развития событий на рынке нефти. Мы накопили необходимый объем резервов в Фонде национального благосостояния — в следующем году уже будет больше 7% ВВП.
— Антон Силуанов, российский экономистКоммерсантъ 14:06
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«Подумайте о наших детях»: В Госдуме предсказали резкое снижение цены на нефть
Комсомольская правда09:29
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В Сочи покажут первый плацкартный вагон с душем
Общество
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Проект «Ямал СПГ» получил уведомление от компании TC LNG Shipping L.L.C. Владелец и оператор СПГ-танкеров ледового класса Arc7 сообщил российской стороне, что более не является объектом санкций со стороны Минфина США.
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Происшествия
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Путин наградил главу следственной группы по «московскому делу»
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Авто
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Общество
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Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
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Разработан чехол для телефона из искусственной человеческой кожи
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Бывший глава Росстата, директор по статистическим исследованиям ВШЭ Александр Суринов отметил, что точнее оценить реальные доходы населения можно с помощью первичных данных налоговой, однако у Росстата нет к ним доступа.
Общество
Жену Зеленского раскритиковали за оскорбление императора Японии
Елена и Владимир Зеленские посетили прием в честь императора Японии Нарухито.
Здоровье
Главный кардиолог Минздрава: чистка сосудов это шарлатанство, а жить с «рабочим давлением» - все равно, что на пороховой бочке
Кардиологи утверждают, что к 40 - 45, а нередко и к 35 годам у многих современных людей встречаются те или иные неполадки в сердечно-сосудистой системе.
Общество
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Армия и оружие
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Политика
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Армия и оружие
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Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма.
Политика
Сноуден рассказал, как оказался в ловушке в России
Эдвард Сноуден сообщил, что длительное время подвергал критике российское правительство. Он рассказал, что критиковал и президента РФ.
Шоу-бизнес
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Общество
В «Росатоме» опровергли информацию о ввозе в РФ радиоактивных отходов
Утверждения международной экологической организации Greenpeace о якобы ввозе в Россию радиоактивных отходов из Германии являются дезинформацией, заявили в компании АО "Техснабэкспорт" (входит в "Росатом").