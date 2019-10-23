Экономика

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииГосдума предварительно приняла проект федерального бюджета на три года

Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на ближайшие три года. В приоритете национальные проекты, передает ОТР. На них выделено около 7 трлн рублей, и финансирование будет ежегодно расти.
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Антон Силуанов
Проект составлен при базовой цене на нефть — это $42,4 за баррель, то есть мы застрахованы от негативных сценариев развития событий на рынке нефти. Мы накопили необходимый объем резервов в Фонде национального благосостояния — в следующем году уже будет больше 7% ВВП.
— Антон Силуанов, российский экономистКоммерсантъ 14:06

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