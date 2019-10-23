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Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на ближайшие три года. В приоритете национальные проекты, передает ОТР. На них выделено около 7 трлн рублей, и финансирование будет ежегодно расти.

Госдума предварительно приняла проект федерального бюджета на три года

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