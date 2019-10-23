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Проект федерального бюджета на 2020 и плановый период 2021-2022 годов прошел первое чтение в Госдуме. Рассмотрение главного финансового документа страны во втором чтении состоится 19 ноября. Доходы федерального бюджета в следующем году составят 20,38 триллиона рублей, профицит – 876 миллиардов.

Дума поддержала проект бюджета на следующие три года

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