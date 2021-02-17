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Интерфакс
Интерфакс

Дума приняла в I чтении законопроект о налогообложении цифровой валюты

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который вводит в Налоговый кодекс (НК) РФ норму об обязательном декларировании цифровой валюты и штрафы для налогоплательщиков, не включивших в налоговую базу прибыль или доходы от операций, расчеты по которым осуществлялись с использованием цифровых валют.В источнике
С чего всё началось
Согласно документу
, цифровая валюта признается имуществом, а доходы от операций с ней будут облагаться налогом на прибыль или налогом на доходы физических лиц (НДФЛ).
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