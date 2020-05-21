с чего всё началось

Пострадавшие от коронавируса компании малого и среднего бизнеса смогут в одностороннем порядке досрочно расторгать договор по аренде без уплаты штрафа. Соответствующая мера входит в новый законопроект по поддержке бизнеса и граждан, который приняла в третьем и окончательном чтении Госдума.

Дума приняла закон о праве МСП разрывать договор по аренде без штрафа

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Общество Более 50 тысяч москвичей проверились на антитела к коронавирусу Более 50 тысяч жителей Москвы обследовали на антитела к коронавирусу, сообщил глава столичного департамента здравоохранения Алексей Хрипун на онлайн-пресс-конференции. 1K

Общество В Гидрометцентре назвали аномальной холодную погоду в Москве Последний раз, по их данным, холодная погода в мае была в 2017 году, однако тогда это наблюдалось в первой половине месяца. 257

Армия и оружие ВМС США испытали лазерное оружие против беспилотника Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете. 333

Здоровье Диетолог опровергла утверждения о пользе отказа от соли ВОЗ рекомендует съедать по три-пять граммов соли в сутки, но бывают моменты, когда организму нужно больше соли, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина. 5

Общество Названы регионы, преодолевшие пик эпидемии коронавируса Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели. 245

Здоровье Названо условие остановки распространения коронавируса в России «Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико. 592

Общество NYT опубликовала на первой полосе имена жертв коронавируса в США Американская газета The New York Times опубликовала на первой полосе воскресного номера вместо статей, фотографий или графики тысячу имен погибших в США от коронавируса, а также короткие некрологи. 9

Общество В Новосибирске проведут проверку после вечеринки в центре города "По сведениям, изложенным в материалах СМИ, и сообщениям в соцсетях губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил полиции провести проверку по фактам нарушения общественного порядка и режима тишины", - сообщил РИА Новости глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергей Нешумов. 10

Происшествия В Новосибирской области выявили 81 новый случай коронавируса По данным оперативного штаба на 11 утра 24 мая, в Новосибирской области за сутки выявили 81 случай коронавируса. 17

Политика В МИД России прокомментировали заявления о наблюдательных полётах Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предположения о том, что российская сторона могла использовать наблюдательные полёты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений, вызывают хохот. 130

Происшествия В Ярославле зачитали жуткое письмо пациентки больницы Депутат Ярославский облдумы Ольга Секачева зачитала рассказ одной из пациенток больницы в Карабихе. Об этом пишет портал «Pro Город». 162

Политика Посольство призвало Bloomberg извиниться за статью о рейтинге Путина Посольство РФ в США призвало агентство Bloomberg извиниться перед аудиторией за статью с дезинформацией о рейтинге российского президента Владимира Путина. 2,9K

Футбол Деспотович попрощался с «Оренбургом» 28-летний сербский нападающий "Оренбурга" Джордже Деспотович покидает команду.