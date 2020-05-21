Экономика
РБКДума приняла закон о праве МСП разрывать договор по аренде без штрафа
Пострадавшие от коронавируса компании малого и среднего бизнеса смогут в одностороннем порядке досрочно расторгать договор по аренде без уплаты штрафа. Соответствующая мера входит в новый законопроект по поддержке бизнеса и граждан, который приняла в третьем и окончательном чтении Госдума.
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с чего всё началось
Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов.Российская газета22 мая в 05:40
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