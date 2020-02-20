с чего всё началось

Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.

Происшествия Экс-полицейский признал вину по делу журналиста Голунова Адвокат рассказал RT, что Коновалов в ходе очной ставки признал вину, сказав, что лично подбросил наркотики Голунову по просьбе Ляховца.

Общество Эвакуированных из Уханя украинцев разместят под Полтавой Украинцев и иностранцев, эвакуированных из китайского города Уханя и доставленных самолетом в Международный аэропорт Харькова, осматривают врачи.

Политика Мишустин освободил Лекарева от должности замминистра труда Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Григория Лекарева от должности замминистра труда РФ по его просьбе, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Происшествия Источник раскрыл личность мужчины, сбившего журналиста в Красноярске Ранее стало известно, что журналист телеканала "Россия" Павел Брыкин попал под колеса машины после того, как попытался взять интервью у водителя автомобиля.

Культура Олешко отказался продавать телекомпании секреты Ширвиндта Актер и телеведущий Александр Олешко признался, что журналисты предложили ему за вознаграждение раскрыть секреты художественного руководителя Театра сатиры Александра Ширвиндта.

Наука Просмотр ТВ помог птицам выбрать свежую еду Эксперимент, проведенный учеными из Австралии, показал, что просмотр телевизора помог лазоревкам и большим синицам научиться выбирать вкусную еду.

Общество Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.

Политика Путин поручил ФСБ обеспечивать антикоррупционную защиту нацпроектов Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ РФ призвал Федеральную службу безопасности обеспечить антикоррупционную защиту при реализации нацпроектов.

Политика Латвия оплачивает своей экономикой мировое господство США Аналитический портал RuBaltic.Ru разобрался, с какими «достижениями» в экономике Латвия пришла к снятию с дотаций ЕС и какую роль в экономической состоятельности республики играет беззаветная преданность ее руководства Соединенным Штатам Америки.

Политика Турция рассказала о переговорах с Россией по Идлибу Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала TRT заявил, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин могут провести переговоры в связи с обострением ситуации в сирийском Идлибе.

Футбол «Реал» пока не спешит продлевать контракт с Рамосом В мадридском клубе не спешат вести переговоры по контракту игрока, так как Рамосу исполнится 35 лет к моменту истечения его действующего соглашения в 2021 году.

Биатлон Глава ФБУ прокомментировал критику Самуэльссона в адрес Логинова Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак отреагировал на критику со стороны олимпийского чемпиона шведа Себастиана Самуэльссона в адрес российского биатлониста Александра Логинова.

Авто Планы Toyota: Land Cruiser подешевеет, а Corolla станет кроссовером Что касается одной из самых популярных в мире моделей Toyota Corolla, то её ждут кардинальные обновления – она впервые в истории бренда станет кроссовером.