Общество
ТАССГосдума приняла закон о расширении программы материнского капитала
Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.
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с чего всё началось
Государственная Дума приняла на пленарном заседании 20 февраля в третьем, окончательном чтении поправки, направленные на расширение программы материнского капитала.Государственная Дума РФ04:43
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Экс-полицейский признал вину по делу журналиста Голунова
Адвокат рассказал RT, что Коновалов в ходе очной ставки признал вину, сказав, что лично подбросил наркотики Голунову по просьбе Ляховца.
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В районе деревни Нейраб провинции Идлиб начался ожесточенный бой между сирийскими правительственными войсками и протурецкими боевиками.
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Военному патрулю США отказали в проезде в Сирии
Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) отказали военному патрулю США в проезде через контрольно-пропускной пункт в районе операции на севере Сирии.
Происшествия
Россиян задержали в Дании со 100 килограммами кокаина
Шестерых россиян задержали в Копенгагене по подозрению в контрабанде 100 киллограммов кокаина.
Общество
Эвакуированных из Уханя украинцев разместят под Полтавой
Украинцев и иностранцев, эвакуированных из китайского города Уханя и доставленных самолетом в Международный аэропорт Харькова, осматривают врачи.
Политика
Мишустин освободил Лекарева от должности замминистра труда
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Григория Лекарева от должности замминистра труда РФ по его просьбе, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
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Источник раскрыл личность мужчины, сбившего журналиста в Красноярске
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Актер и телеведущий Александр Олешко признался, что журналисты предложили ему за вознаграждение раскрыть секреты художественного руководителя Театра сатиры Александра Ширвиндта.
Биатлон
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Просмотр ТВ помог птицам выбрать свежую еду
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Общество
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Гаджеты
Google выпустила новую версию Android раньше срока
Американская корпорация Google внезапно выпустила версию операционной системы Android 11 для разработчиков мобильных приложений.
Происшествия
Штурмовик Су-25 загорелся на военном аэродроме под Липецком
Штурмовик Су-25 загорелся на военном аэродроме под Липецком, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Политика
Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»
Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".
Фигурное катание
Плющенко посоветовал Медведевой закончить со спортом
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что российской фигуристке Евгении Медведевой пора завершить спортивную карьеру.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время прыжка певицы со сцены зрители расступились и не стали ее ловить. Об этом сообщают местные паблики и СМИ.
Шоу-бизнес
Место Дмитрия Шепелева на Первом канале может занять Тимур Еремеев
Стало известно имя нового ведущего, который, предположительно, придет на место Шепелева. Информация исходит от актера массовки.
Общество
Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц
Политика
Путин поручил ФСБ обеспечивать антикоррупционную защиту нацпроектов
Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ РФ призвал Федеральную службу безопасности обеспечить антикоррупционную защиту при реализации нацпроектов.
Политика
Латвия оплачивает своей экономикой мировое господство США
Аналитический портал RuBaltic.Ru разобрался, с какими «достижениями» в экономике Латвия пришла к снятию с дотаций ЕС и какую роль в экономической состоятельности республики играет беззаветная преданность ее руководства Соединенным Штатам Америки.
Армия и оружие
США намерены разместить гиперзвуковые ракеты на своих подлодках
США намерены разместить гиперзвуковые ракеты на многоцелевых ударных подлодках класса «Виргиния» к 2028 году.
Политика
Турция рассказала о переговорах с Россией по Идлибу
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала TRT заявил, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин могут провести переговоры в связи с обострением ситуации в сирийском Идлибе.
Футбол
«Реал» пока не спешит продлевать контракт с Рамосом
В мадридском клубе не спешат вести переговоры по контракту игрока, так как Рамосу исполнится 35 лет к моменту истечения его действующего соглашения в 2021 году.
Биатлон
Глава ФБУ прокомментировал критику Самуэльссона в адрес Логинова
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Планы Toyota: Land Cruiser подешевеет, а Corolla станет кроссовером
Что касается одной из самых популярных в мире моделей Toyota Corolla, то её ждут кардинальные обновления – она впервые в истории бренда станет кроссовером.
Общество
В сети показали видео митинга против эвакуированных из КНР украинцев
Акция протеста проходит в Новых Санжарах Полтавской области Жители украинского поселка Новые Санжары вышли на массовую акцию против размещения эвакуированных из Ухани украинцев в медицинском центре Нацгвардии.