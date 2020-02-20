Общество

ТАССТАССГосдума приняла закон о расширении программы материнского капитала

Госдума на заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий программу материнского капитала в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина.
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с чего всё началось
Государственная Дума приняла на пленарном заседании 20 февраля в третьем, окончательном чтении поправки
, направленные на расширение программы материнского капитала.
Государственная Дума РФ04:43

Подробнее о событии

Какие изменения внесены в закон о материнском капитале

Государственная Дума РФ04:43

Госдума единогласно приняла закон о расширении программы маткапитала

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Госдума приняла закон о материнском капитале за рождение первенца

РБК05:25

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Сиб.фм05:59

Закон о маткапитале на первого ребенка женщинам и мужчинам-усыновителям принят

Русская Планета06:13

Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала

ТАСС04:50

Госдума разрешила на маткапитал строить дом на своем участке

REGNUM04:43
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Происшествия

Экс-полицейский признал вину по делу журналиста Голунова

Адвокат рассказал RT, что Коновалов в ходе очной ставки признал вину, сказав, что лично подбросил наркотики Голунову по просьбе Ляховца.
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Протурецкие боевики атаковали позиции сирийской армии в Идлибе

В районе деревни Нейраб провинции Идлиб начался ожесточенный бой между сирийскими правительственными войсками и протурецкими боевиками.
Московский Комсомолец 08:07
Армия и оружие

Военному патрулю США отказали в проезде в Сирии

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) отказали военному патрулю США в проезде через контрольно-пропускной пункт в районе операции на севере Сирии.
Lenta.ru 18 февраля в 04:06
Происшествия

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Шестерых россиян задержали в Копенгагене по подозрению в контрабанде 100 киллограммов кокаина.
Lenta.ru 08:10
Общество

Эвакуированных из Уханя украинцев разместят под Полтавой

Украинцев и иностранцев, эвакуированных из китайского города Уханя и доставленных самолетом в Международный аэропорт Харькова, осматривают врачи.
Вести ФМ 07:14
Политика

Мишустин освободил Лекарева от должности замминистра труда

Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Григория Лекарева от должности замминистра труда РФ по его просьбе, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 06:22
Происшествия

Источник раскрыл личность мужчины, сбившего журналиста в Красноярске

Ранее стало известно, что журналист телеканала "Россия" Павел Брыкин попал под колеса машины после того, как попытался взять интервью у водителя автомобиля.
Интерфакс 04:49
Экономика

Глава ФНС не признал проблему «карательных мер» за уход от налогов

Сообщения о недовольстве бизнеса работой налоговых органов в рамках действующей с 2017 года ст. 54.1 Налогового кодекса преувеличены, считает глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров.
РБК 07:36
Культура

Олешко отказался продавать телекомпании секреты Ширвиндта

Актер и телеведущий Александр Олешко признался, что журналисты предложили ему за вознаграждение раскрыть секреты художественного руководителя Театра сатиры Александра Ширвиндта.
Экономика сегодня вчера в 11:10
Биатлон

Мартен Фуркад выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира

ГЛАС.RU вчера в 09:41
Происшествия

Австралия подтвердила подлинность попавших в сеть документов по MH17

RT на русском 05:24
Наука

Просмотр ТВ помог птицам выбрать свежую еду

Эксперимент, проведенный учеными из Австралии, показал, что просмотр телевизора помог лазоревкам и большим синицам научиться выбирать вкусную еду.
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Общество

Жительница Челябинска отправила Путину свою надбавку к пенсии

Жительница Челябинска Елена Карпеня отправила президенту РФ Владимиру Путину свою прибавку к пенсии, полученную за январь текущего года.
Газета.Ru 06:33
Гаджеты

Google выпустила новую версию Android раньше срока

Американская корпорация Google внезапно выпустила версию операционной системы Android 11 для разработчиков мобильных приложений.
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Происшествия

Штурмовик Су-25 загорелся на военном аэродроме под Липецком

Штурмовик Су-25 загорелся на военном аэродроме под Липецком, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 06:34
Политика

Сергей Шнуров вступил в «Партию роста»

Музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в четверг официально вступил в петербургское отделение "Партии роста".
Интерфакс 05:20
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Плющенко посоветовал Медведевой закончить со спортом

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко считает, что российской фигуристке Евгении Медведевой пора завершить спортивную карьеру.
Lenta.ru 07:27
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Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время прыжка певицы со сцены зрители расступились и не стали ее ловить. Об этом сообщают местные паблики и СМИ.
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Происшествия

В Чите судят обидчика расстрелявшего солдат срочника Шамсутдинова

Газета.Ru 07:25
Шоу-бизнес

Место Дмитрия Шепелева на Первом канале может занять Тимур Еремеев

Стало известно имя нового ведущего, который, предположительно, придет на место Шепелева. Информация исходит от актера массовки.
ToDay News Ufa вчера в 07:44
Общество

Путин ответил на вопрос пенсионерки о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости вчера в 06:49
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Путин поручил ФСБ обеспечивать антикоррупционную защиту нацпроектов

Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ РФ призвал Федеральную службу безопасности обеспечить антикоррупционную защиту при реализации нацпроектов.
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Число жертв стрельбы в Германии возросло до девяти

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Латвия оплачивает своей экономикой мировое господство США

Аналитический портал RuBaltic.Ru разобрался, с какими «достижениями» в экономике Латвия пришла к снятию с дотаций ЕС и какую роль в экономической состоятельности республики играет беззаветная преданность ее руководства Соединенным Штатам Америки.
RuBaltic.Ru вчера в 00:50
Армия и оружие

США намерены разместить гиперзвуковые ракеты на своих подлодках

США намерены разместить гиперзвуковые ракеты на многоцелевых ударных подлодках класса «Виргиния» к 2028 году.
ФАН вчера в 19:03
Политика

Турция рассказала о переговорах с Россией по Идлибу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала TRT заявил, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин могут провести переговоры в связи с обострением ситуации в сирийском Идлибе.
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Футбол

«Реал» пока не спешит продлевать контракт с Рамосом

В мадридском клубе не спешат вести переговоры по контракту игрока, так как Рамосу исполнится 35 лет к моменту истечения его действующего соглашения в 2021 году.
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Глава ФБУ прокомментировал критику Самуэльссона в адрес Логинова

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак отреагировал на критику со стороны олимпийского чемпиона шведа Себастиана Самуэльссона в адрес российского биатлониста Александра Логинова.
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Планы Toyota: Land Cruiser подешевеет, а Corolla станет кроссовером

Что касается одной из самых популярных в мире моделей Toyota Corolla, то её ждут кардинальные обновления – она впервые в истории бренда станет кроссовером.
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Общество

В сети показали видео митинга против эвакуированных из КНР украинцев

Акция протеста проходит в Новых Санжарах Полтавской области Жители украинского поселка Новые Санжары вышли на массовую акцию против размещения эвакуированных из Ухани украинцев в медицинском центре Нацгвардии.
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