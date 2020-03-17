Политика

РЕН ТВРЕН ТВДума ввела ответственность за нарушения на голосовании по Конституции

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Госдума 17 марта в третьем чтении приняла законопроекты о введении уголовной и административной ответственности за нарушения на голосовании по поправкам к Конституции. Нарушителям может грозить до 4 лет лишения свободы.
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Павел Крашенинников
Уголовное наказание, в зависимости от степени тяжести преступления, предусмотрено от штрафов до четырех лет лишения свободы.
— Павел Крашенинников, российский государственный деятельФонтанка.Ру 06:06

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