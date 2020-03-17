Политика
РЕН ТВДума ввела ответственность за нарушения на голосовании по Конституции
Госдума 17 марта в третьем чтении приняла законопроекты о введении уголовной и административной ответственности за нарушения на голосовании по поправкам к Конституции. Нарушителям может грозить до 4 лет лишения свободы.
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Уголовное наказание, в зависимости от степени тяжести преступления, предусмотрено от штрафов до четырех лет лишения свободы.
— Павел Крашенинников, российский государственный деятельФонтанка.Ру 06:06
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Введена ответственность за нарушения при всероссийском голосовании по Конституции
Государственная Дума РФ05:32
Госдума утвердила уголовную ответственность за нарушения на голосовании по Конституции
Московский Комсомолец05:47
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Общество
В России число заразившихся коронавирусом увеличилось до 114
В России зарегистрировано 114 случаев заражения новым коронавирусом, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
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Российские дилеры Lexus начали продажи новой спецверсии внедорожника Lexus LX 570 Black Vision.
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Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса
Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
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Президент РФ Владимир Путин попросил россиян отнестись с пониманием к мерам властей по борьбе с коронавирусом.
Происшествия
Неизвестные сообщили о трех «заминированных» самолетах из Москвы
Неизвестные сообщили о "минировании" самолетов, вылетевших из Москвы в Пермь, Уфу и Тюмень, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
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Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств
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В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
Общество
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Если в отдельных магазинах "локально обнаружится пустая полка", то это не связано с недостатком товаров, а зависит от особенностей процесса их выкладки, сообщает со ссылкой на Минпромторг принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Первый перенесший коронавирус в России китаец поделился опытом
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Киберспорт
Blizzard намекнула на скорый выход нового героя в Overwatch
Фанаты игры предположили, что так Blizzard Entertainment намекает на скорый выход нового героя.
Экономика
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Минэкономразвития хочет сократить сроки и издержки процедуры и значительно увеличить размер погашения требований кредиторов, оно направило на согласование в министерства и ведомства такой законопроект.
Общество
Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса
Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.
Кино
Фильм «Заражение» набирает популярность из-за пандемии коронавируса
Фильм-катастрофа американского известного продюсера и режиссера Стивена Содерберга «Заражение», который появился на экранах еще в 2011 году, стал одним из самых популярных для просмотра онлайн во время эпидемии опасного вируса.
Общество
Собянин: в Москве идентифицированы 95% людей, вернувшихся из очагов заражения COVID-19
Рассказывая президенту России Владимиру Путину о ситуации с карантином по коронавирусу COVID-19 в Москве, мэр столицы Сергей Собянин подчеркнул, что идентифицированы 95 процентов людей, вернувшихся из очагов заражения.
Путешествия
Российские туристы застряли в Европе из-за нехватки обратных рейсов
Тюрина отметила, что в связи с ситуацией туроператоры обратились в Ростуризм и направили в ведомство списки клиентов, которые не могут вернуться в Россию.
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков
Как поясняет журнал, самые надежные кредитные организации — это "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки с рейтингом по международной шкале BBB и BBB– и по национальной — AAA.
Игры
CD Projekt RED перешла на удалённую работу — на релизе Cyberpunk 2077 это не должно отразиться
Релиз Cyberpunk 2077 запланирован на 17 сентября 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One.
Общество
Институт Коха: пандемия коронавируса может продлиться два года
Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, заявил Лотар Вилер — президент Института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава Германии и занимается оценкой эпидемиологической ситуации в стране.
Армия и оружие
Китайские СМИ объяснили, почему США не станут нападать на Россию
Журналисты китайского издания Sohu объяснили, почему Россия победит в Третьей мировой войне.
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило маршрут
Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое может достроить "Северный поток — 2", снова изменило маршрут и теперь направляется в сторону Мозамбика, следует из данных портала по отслеживанию судов Vesselfinder.
Энергетика
Торговая война России и Саудовской Аравии подняла цены на перевозку нефти
Напряженные отношения между Москвой и Эр-Риядом заставили владельцев нефтяных танкеров в несколько раз поднять тарифы на перевозку сырья.
Футбол
УЕФА потребовал завершить все европейские чемпионаты до конца июня
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обратился к национальным лигам с требованием завершить первенства до 30 июня, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Футбольного союза Сербии.
Здоровье
Названы три первых признака заболевания коронавирусом
Как правило, сперва у больного коронавирусом на 3-й или 4-й день после заражения начинает болеть горло.
Музыка
Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
Общество
Московские детские сады не закроют из‑за коронавируса
В столичных детских садах ввели свободное посещение, но полностью закрывать их из-за ситуации с коронавирусом не будут, сообщает «Интерфакс».
Здоровье
Главврач больницы в Коммунарке назвал число поступивших пациентов
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что с начала марта лечебное учреждение приняло в общей сложности 499 пациентов с подозрением на коронавирус.
Происшествия
В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери
Наука
Эксперты назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови
Наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели II группы крови.
Здоровье
Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19
Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
Общество