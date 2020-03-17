Политика
REGNUMГосдума ввела штрафы за нарушения в ходе всероссийского голосования
Москва, 17 марта 2020, 12:32 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, устанавливающий административную ответственность за нарушения в ходе общероссийского голосования, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.
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Введена ответственность за нарушения при всероссийском голосовании по Конституции
Государственная Дума РФ05:32
Госдума утвердила уголовную ответственность за нарушения на голосовании по Конституции
Московский Комсомолец05:47
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Политика
Путин посетил информационный центр по мониторингу коронавируса
Президент России Владимир Путин посетил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, сообщает "Интерфакс".
Политика
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Президент РФ Владимир Путин потребовал улучшить ситуацию с раскрываемостью преступлений - каждое второе преступление в стране остается нераскрытым.
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СК возобновил расследование дела о похищении летчика Ярошенко
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Политика
Зеленский назначил нового генерального прокурора Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил на должность генерального прокурора страны Ирину Венедиктову, которая ранее была исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований.
Футбол
Чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 год
УЕФА сообщила национальным ассоциациям по футболу, что чемпионат Европы по футболу перенесен на 2021 г. Об этом сообщает футбольный союз Норвегии, указывая, что такую информацию функционеры из УЕФА сообщили по видеоконференции представителям футбольных ассоциаций.
Культура
Бузова провалила выступление в Череповце из-за заевшей фонограммы
Напомним, перед поездкой в Череповец, Бузова побывала в Вологде.
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Госдума приняла законопроект о госрегулировании цен на лекарства
Госдума приняла в первом чтении законопроект о госрегулировании цен на лекарства.
Общество
В Пензенской области подтвердился первый случай коронавируса
В Пензенской области подтвержден первый случай заражения коронавирусом COVID-19.
Экономика
ВТБ стал совладельцем «Ростелекома»
ВТБ стал владельцем пакета акций «Ростелекома», сообщил банк.
Общество
В Нур-Султане и Алма-Ате вводится карантин
Власти Казахстана вводят карантин в крупнейших городах страны — Нур-Султане и Алма-Аты в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Tengrinews.kz.
Музыка
Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
Футбол
Билялетдинов: «Ситуация с коронавирусом крупно раскручена. Предпринимаемые действия — это смехота»
Тут есть проблема человеческих жизней, которые уходят каждый год от тех или иных ситуаций. Но эта ситуация — очень крупно раскручена.
Экономика
Сотовые операторы предупредили о росте тарифов на мобильную связь
Обновлено в 13:11 Цены на сотовую связь могут вырасти, если государство не компенсирует бесплатный доступ клиентов к социально значимым сайтам, сообщает "Коммерсантъ".
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«Газпром» остановил газопровод «Сила Сибири»
"Газпром" остановил газопровод "Сила Сибири". Об этом сообщает Управление информации газового холдинга.
Футбол
РФС объявил о приостановке всех турниров до 10 апреля
Российский футбольный союз (РФС) официально объявил о приостановке розыгрыша Премьер-лиги и всех остальных турниров под его эгидой до 10 апреля из-за пандемии коронавируса.
Политика
КС признал законными поправки к Конституции
Конституционный суд России признал закон о поправке к Конституции соответствующим основному закону страны.
Происшествия
Коронавирус подтвердился у жителя Красноярска
В Красноярске выявили случай коронавирусной инфекции у жителя краевого центра, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минздрав региона.
Армия и оружие
Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма
Здоровье
ФСБ взялась за контактировавших с зараженными коронавирусом
ФСБ и полиция взялись за работу по розыску людей, контактировавших с зараженными коронавирусом гражданами.
Политика
Путин вручит госнаграды строителям Крымского моста
Президент России Владимир Путин 18-19 марта посетит Крымский полуостров и вручит госнаграды строителям Крымского моста, сообщила пресс-служба Кремля.
Общество
Кальяны попали под запрет в Татарстане из-за коронавируса
"Вводится запрет на применение кальяна как одного из источников распространения вирусных инфекций во всех заведениях", - уточнила она со ссылкой на решение санитарно-противоэпидемической комиссии кабинета министров Татарстана.
Происшествия
Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Общество
Социальные пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля на 6,1%
Премьер Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий в России с 1 апреля на 6,1%, соответствующее постановление правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации во вторник.
Происшествия
СМИ сообщили о первом случае коронавируса в Екатеринбурге
Инфекцию нашли у девушки, которая вернулась из Италии В Екатеринбурге подтвердился первый случай заболевания коронавирусом.