Экономика
Аргументы и ФактыДума вводит отсрочку по долгам для пострадавшего бизнеса и пенсионеров
Госдума приняла в первом чтении законопроект «Единой России» об отсрочке платежей по задолженностям для бизнеса и пенсионеров, сообщает ТАСС.
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Политика
В Кремле ответили на заявления о новых санкциях США против России
11 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не рассчитывают на реализацию инициатив о введении новых жестких санкций против России со стороны США.
RuNews24.ru 06:58
Хоккей
СКА произвел обмен с «Трактором»
Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Трактор" произвел обмен с петербургским СКА, сообщается на официальном сайте челябинской команды.
Газета.Ru 12:24
Политика
В Кремле конфликт в Донбассе по-прежнему считают внутриукраинским
Представителю Кремля указали на то, что граждане России представляют противоположную украинской сторону конфликта, кроме того, «Донбасс вышел из состава Украины».
REGNUM 06:59
Экономика
Банки отклоняют 17% заявок предпринимателей на кредиты под 2% годовых
Российские банки отклоняют лишь 17% заявок предпринимателей на выдачу кредитов под 2% годовых.
ТАСС 09:44
Технологии
Почему не стоит использовать чужое зарядное устройство для смартфона
Почему не стоит использовать чужое зарядное устройство для своего смартфона.
Evo-rus.com 02:00
Наука
Одиночный атом поймали и сфотографировали
МедиаПоток 08:27
Происшествия
Погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца похоронят в родном селе
Сергея Захарова, водителя, погибшего в аварии с участием аритста Михаила Ефремова, похоронят в четверг в его родном селе Кузьминское Рыбновского района, пишет РИА Новости.
АиФ Рязань 02:25
Общество
Медик рассказал о визуальных признаках коронавируса
Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал о визуальных признаках заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 09:54
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $39,5 за баррель
Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 4,19%, до $39,47 за баррель по состоянию на 15:30 мск.
РБК 08:20
Здоровье
Использовать пиявок для лечения COVID-19 рекомендовала Госдума
Использовать специальных пиявок для лечения COVID-19 рекомендовала Госдума РФ.
Evo-rus.com 09:47
Армия и оружие
Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии
Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 06:10
Общество
ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России
Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru вчера в 15:38
Гаджеты
Названы системные требования для ПК-версии Death Stranding
Специалисты из Kojima Productions назвали системные требования для игры Death Stranding, которую планируется выпустить для персональных компьютеров.
iReactor 12:11
Экономика
Проблемным регионам России выделят средства на развитие
Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что проблемным регионам России выделят дополнительные средства на их развитие.
Газета.Ru 05:31
Политика
Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала
Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
Российская газета 12:41
Игры
Sony анонсирует игры для PlayStation 5. LIVE
Сегодня, 11 июня, в 23:00 мск Sony покажет игры для своей новой консоли PlayStation 5. Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию события.
Чемпионат 07:30
Происшествия
По факту сбыта наркотиков Михаилу Ефремову возбуждено уголовное дело
Коммерсантъ вчера в 14:25
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
Общество
Собянин назвал возможные сроки начала вакцинации от коронавируса
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции может начаться ближе к зиме.
RT на русском 11:57
Спорт
Майкл Фелпс признан лучшим спортсменом в XXI веке по версии Marca
Единственный в истории спорта 23-кратный олимпийский чемпион американский пловец Майкл Фелпс признан лучшим спортсменом в XXI веке по версии испанского издания Marca.
РИА Новости 12:28
Общество
Собянин призвал продолжать работу на удалёнке в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» призвал продолжать режим дистанционной работы в городе.
RT на русском 11:47
Здоровье
Из-за вспышки коронавируса на Украине готовят срочные меры
Минздрав Украины готовит срочные меры после того, как количество зараженных коронавирусом в стране побило очередной антирекорд.
Соловей.Инфо 11:53
Авто
Свалка брошенных в Дубае суперкаров попала на видео
Оказывается, Дубай может похвастаться не только высоченными небоскребами, идеально ровными дорогами, роскошными отелями и пляжами, но и гигантским количеством брошенных суперкаров.
Новые автомобили вчера в 12:30
Общество
Российские школьники получат аттестат без экзаменов
Российские школьники получат аттестат без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Lenta.ru 02:40
Общество
В Подмосковье с 12 июня заработают летние веранды в кафе и ресторанах
Подмосковье откроет летние веранды в ресторанах и кафе с пятницы, 12 июня, заявил губернатор Андрей Воробьев в интервью передаче "Вести" на телеканале "Россия-1".
ТАСС 14:13
Экономика
ФАС отказала «Яндексу» в покупке такси «Везет»
Сделка помешает конкуренции среди агрегаторов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в ходатайстве о покупке группы такси «Везет», оценив их совокупную долю рынка в 70%.
Коммерсантъ 12:14
Политика
Экс-глава офиса Зеленского оказался рад своему увольнению
Бывший глава офиса украинского президента Андрей Богдан заявил, что рад своему увольнению.
Телеканал 360° 13:15
Путешествия
Египет 1 июля открывает границы для иностранных туристов
1 июля страна открывает границы для иностранных туристов и возобновляет международное авиасообщение.
Интерфакс 12:02