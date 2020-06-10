Экономика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыДума вводит отсрочку по долгам для пострадавшего бизнеса и пенсионеров

Госдума приняла в первом чтении законопроект «Единой России» об отсрочке платежей по задолженностям для бизнеса и пенсионеров, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать66

Подробнее о событии

ГД одобрила в первом чтении отсрочку платежей по долгам для пенсионеров

Народные новости12:13

В Госдуме поддержали законопроект о льготе для пенсионеров по кредитам

ФедералПрессвчера в 22:12

Помощь в рассрочке по долгам в РФ просят не только для избранных

REGNUMвчера в 13:06

Мебель не выносить

Российская газетавчера в 09:45

Госдума поддержала проект об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров

РИА Новостивчера в 08:38

Госдума вводит отсрочку по долгам для пострадавшего от пандемии бизнеса и пенсионеров

ТАССвчера в 08:49

Госдума рассмотрит законопроект об отсрочке по долгам для пенсионеров и бизнеса

Клопсвчера в 01:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 14:29, Ашберн
Политика

В Кремле ответили на заявления о новых санкциях США против России

11 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не рассчитывают на реализацию инициатив о введении новых жестких санкций против России со стороны США.
RuNews24.ru 06:58
1,4K
Хоккей

СКА произвел обмен с «Трактором»

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Трактор" произвел обмен с петербургским СКА, сообщается на официальном сайте челябинской команды.
Газета.Ru 12:24
Политика

В Кремле конфликт в Донбассе по-прежнему считают внутриукраинским

Представителю Кремля указали на то, что граждане России представляют противоположную украинской сторону конфликта, кроме того, «Донбасс вышел из состава Украины».
REGNUM 06:59
3
Экономика

Банки отклоняют 17% заявок предпринимателей на кредиты под 2% годовых

Российские банки отклоняют лишь 17% заявок предпринимателей на выдачу кредитов под 2% годовых.
ТАСС 09:44
4
Происшествия

Ефремова вернули под домашний арест после допроса

РБК 14:00
5
Технологии

Почему не стоит использовать чужое зарядное устройство для смартфона

Почему не стоит использовать чужое зарядное устройство для своего смартфона.
Evo-rus.com 02:00
76
Наука

Одиночный атом поймали и сфотографировали

МедиаПоток 08:27
12
Происшествия

Погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца похоронят в родном селе

Сергея Захарова, водителя, погибшего в аварии с участием аритста Михаила Ефремова, похоронят в четверг в его родном селе Кузьминское Рыбновского района, пишет РИА Новости.
АиФ Рязань 02:25
289
Общество

Медик рассказал о визуальных признаках коронавируса

Врач-патологоанатом Александр Эдигер рассказал о визуальных признаках заболевания новым типом коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 09:54
119
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $39,5 за баррель

Стоимость августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 4,19%, до $39,47 за баррель по состоянию на 15:30 мск.
РБК 08:20
4
Здоровье

Использовать пиявок для лечения COVID-19 рекомендовала Госдума

Использовать специальных пиявок для лечения COVID-19 рекомендовала Госдума РФ.
Evo-rus.com 09:47
158
Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

Американские военнослужащие попытались преградить путь российскому военному патрулю в Сирии, но их бронемашина заглохла, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
РИА Новости 06:10
1,5K
Общество

ВОЗ не может объяснить низкую смертность от COVID-19 в России

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что трудно понять причину низкого уровня смертности людей с коронавирусом COVID-19 в России.
Вести.Ru вчера в 15:38
3K
Спорт

В Epic Games Store стартовала бесплатная раздача Ark: Survival Evolved

МонаВиста 11:56
36
Гаджеты

Названы системные требования для ПК-версии Death Stranding

Специалисты из Kojima Productions назвали системные требования для игры Death Stranding, которую планируется выпустить для персональных компьютеров.
iReactor 12:11
3
Экономика

Проблемным регионам России выделят средства на развитие

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что проблемным регионам России выделят дополнительные средства на их развитие.
Газета.Ru 05:31
2
Политика

Президент присвоил Светлане Петренко звание генерала

Сегодня стало известно, что президент Владимир Путин присвоил звание генерал-майора юстиции официальному представителю Следственного комитета РФ Светлане Петренко.
Российская газета 12:41
Игры

Sony анонсирует игры для PlayStation 5. LIVE

Сегодня, 11 июня, в 23:00 мск Sony покажет игры для своей новой консоли PlayStation 5. Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию события.
Чемпионат 07:30
1
Происшествия

По факту сбыта наркотиков Михаилу Ефремову возбуждено уголовное дело

Коммерсантъ вчера в 14:25
2,9K
Общество

Кого коснется индексация пенсии с 1 июля

Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
47
Общество

Собянин назвал возможные сроки начала вакцинации от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции может начаться ближе к зиме.
RT на русском 11:57
369
Спорт

Майкл Фелпс признан лучшим спортсменом в XXI веке по версии Marca

Единственный в истории спорта 23-кратный олимпийский чемпион американский пловец Майкл Фелпс признан лучшим спортсменом в XXI веке по версии испанского издания Marca.
РИА Новости 12:28
Общество

Собянин призвал продолжать работу на удалёнке в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» призвал продолжать режим дистанционной работы в городе.
RT на русском 11:47
66
Здоровье

Из-за вспышки коронавируса на Украине готовят срочные меры

Минздрав Украины готовит срочные меры после того, как количество зараженных коронавирусом в стране побило очередной антирекорд.
Соловей.Инфо 11:53
2
Авто

Свалка брошенных в Дубае суперкаров попала на видео

Оказывается, Дубай может похвастаться не только высоченными небоскребами, идеально ровными дорогами, роскошными отелями и пляжами, но и гигантским количеством брошенных суперкаров.
Новые автомобили вчера в 12:30
35
Общество

Российские школьники получат аттестат без экзаменов

Российские школьники получат аттестат без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Lenta.ru 02:40
1,5K
Общество

В Подмосковье с 12 июня заработают летние веранды в кафе и ресторанах

Подмосковье откроет летние веранды в ресторанах и кафе с пятницы, 12 июня, заявил губернатор Андрей Воробьев в интервью передаче "Вести" на телеканале "Россия-1".
ТАСС 14:13
156
Экономика

ФАС отказала «Яндексу» в покупке такси «Везет»

Сделка помешает конкуренции среди агрегаторов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в ходатайстве о покупке группы такси «Везет», оценив их совокупную долю рынка в 70%.
Коммерсантъ 12:14
32
Политика

Экс-глава офиса Зеленского оказался рад своему увольнению

Бывший глава офиса украинского президента Андрей Богдан заявил, что рад своему увольнению.
Телеканал 360° 13:15
1
Путешествия

Египет 1 июля открывает границы для иностранных туристов

1 июля страна открывает границы для иностранных туристов и возобновляет международное авиасообщение.
Интерфакс 12:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное