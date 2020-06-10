Госдума приняла в первом чтении законопроект «Единой России» об отсрочке платежей по задолженностям для бизнеса и пенсионеров, сообщает ТАСС.

Дума вводит отсрочку по долгам для пострадавшего бизнеса и пенсионеров

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