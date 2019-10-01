Экономика
Росбалт«Думать о том, что Россия не может прожить без нефти — это расизм!»: вышло интервью Дудя с Сергеем Гуриевым
Самый популярный интервьюер России Юрий Дудь выпустил очередной ролик: беседу с бывшим главой Российской экономической школы и главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития Сергеем Гуриевым. Гуриев считается одним из лучших российских экономистов, но в 2013 году он уехал из страны.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 10:50, Вашингтон
Армия и оружие
Китай встретил 70-летний юбилей при параде
Коммерсантъ 10:27
Экономика
В Минтруде сообщили об индексации пенсий с 1 января 2020 года
В Минтруде отметили, что с 1 апреля 2020 года запланирована индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, которая включает социальные пенсии, согласно уровню прожиточного минимума пенсионеров в текущем году.
Государственные Вести 02:24
Политика
Британцы восхитились российским спецназом
Британское издание The Daily Mail рассказало о подготовке спецназа Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и показало кадры испытаний, через которые проходят бойцы, чтобы заслужить право носить краповые береты.
Известия 01:05
Спорт
Легкоатлеток возмутила слишком интимная видеосъемка на ЧМ в Дохе
В Дохе продолжается чемпионат мира по легкой атлетике, однако участники соревнований активно выражают недовольство условиями, в которых им приходится находиться.
Газета.Ru 10:40
Технологии
Минпромторг заменил разработчика нового самолёта на замену Ан-2
Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) не будет разрабатывать легкий многоцелевой самолет на замену Ан-2, новым разработчиком самолета названа компания "Байкал-Инжиниринг".
Военное обозрение 03:19
Политика
Путин ответил на вопрос грузинской журналистки в Ереване
Россия всегда выполняет взятые на себя обязательства, заявил Владимир Путин, приехавший на заседание Высшего Евразийского экономического совета в Ереване.
РИА Новости 06:18
Футбол
Черчесов назвал состав сборной России на матчи с Шотландией и Кипром
Советский спорт вчера в 06:02
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Театры
В Москве прощаются с Марком Захаровым
Во вторник, 1 октября, в Москве простятся с режиссером Марком Захаровым.
Петербургский дневник 02:54
Шоу-бизнес
Саша Савельева впервые улетела с сыном за границу
Накануне Саша Савельева и Кирилл Сафонов прилетели вместе с сыном Леоном в Израиль.
StarHit.ru 00:00
Шоу-бизнес
Алена Водонаева опубликовала неудачный снимок с тремя ногами
Поклонники отметили, что фотограф, скорее всего, неудачно отредактировал снимок, в результате чего Водонаева стала обладательницей третьей ноги.
RuNews24.ru вчера в 12:00
Происшествия
Прокуратура попросила об условном сроке для Павла Устинова
REGNUM вчера в 04:51
Здоровье
В Магадане связали низкое положение в рейтинге по ЗОЖ с климатом
Агентство «РИА Новости» накануне представило рейтинг регионов по приверженности жителей здоровому образу жизни.
РБК 07:12
Политика
Правила получения российского гражданства могут измениться
Власти планируют позволить иностранцам, желающим стать гражданами России, не отказываться от иного гражданства.
Газета.Ru 09:34
Армия и оружие
В России начался призыв в армию по новым правилам
Осенний призыв станет первым, который проводят по новым правилам.
Lenta.ru вчера в 17:01
Политика
Киев и Донбасс подписали «формулу Штайнмайера»
Участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера».
Lenta.ru 10:35
Политика
Макрон поддержал сохранение членства РФ в Совете Европы
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в ПАСЕ, что поддерживает продолжение работы российской делегации в Совете Европы.
РЕН ТВ 06:58
Интернет
СМИ узнали о тестировании WhatsApp функции исчезающих сообщений
Разработчики мессенджера WhatsApp тестируют новую функцию — исчезающие сообщения.
РБК 09:51
Политика
ГБР Украины возбудило уголовное дело против Луценко
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против бывшего генерального прокурора Юрия Луценко, который подозревается в причастности к нелегальному игорному бизнесу.
Известия 08:35
Политика
Песков ответил на вопрос о российской военной базе в Белоруссии
Ранее во вторник глава МИД Белоруссии Владимир Макей высказал мнение, что в размещении на территории республики российской военной базы «нет ни практического, ни политического, ни военного смысла».
Lenta.ru 04:38
Политика
Бывший секретарь СНБО Украины назвал причину своей отставки
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк назвал свой уход с должности личной инициативой и осознанным решением.
Lenta.ru 08:36
Шоу-бизнес
Мария Миронова стала мамой второй раз
Знаменитая актриса Мария Миронова стала мамой во второй раз. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.
Татарстан Сегодня 05:22
Футбол
«Локомотив» проиграл «Атлетико» во втором матче Юношеской лиги УЕФА
Российский "Локомотив" уступил испанскому "Атлетико" со счетом 2:3 в домашнем матче второго тура группового этапа Юношеской лиги Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
ТАСС 09:57
Политика
Премьер Грузии выступил за улучшение отношений с Россией
Тбилиси должен сделать все для нормализации отношений с Москвой, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.
РИА Новости 10:25
Общество
У стиральных машин нашли опасный для здоровья режим стирки
Ferra 28 сентября в 09:09
Происшествия
В Финляндии человек с мечом напал на колледж
В финском городе Куопио человек с мечом ворвался в колледж и напал на учащихся, передает Yle. 9 человек пострадали, один погиб.
Газета.Ru 07:14
Энергетика
Предсказано будущее России без нефти
По словам экономиста, в случае падения спроса на нефть и газ, Россия не превратится в бедную страну и сохранит потенциал развития в таких сферах, как сельское хозяйство, туризм, высокие технологии.
Lenta.ru 08:33