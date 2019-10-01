Самый популярный интервьюер России Юрий Дудь выпустил очередной ролик: беседу с бывшим главой Российской экономической школы и главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития Сергеем Гуриевым. Гуриев считается одним из лучших российских экономистов, но в 2013 году он уехал из страны.

«Думать о том, что Россия не может прожить без нефти — это расизм!»: вышло интервью Дудя с Сергеем Гуриевым

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