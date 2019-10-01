Экономика

РосбалтРосбалт«Думать о том, что Россия не может прожить без нефти — это расизм!»: вышло интервью Дудя с Сергеем Гуриевым

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Самый популярный интервьюер России Юрий Дудь выпустил очередной ролик: беседу с бывшим главой Российской экономической школы и главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития Сергеем Гуриевым. Гуриев считается одним из лучших российских экономистов, но в 2013 году он уехал из страны.
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Юрий Дудь
Журналист
российский журналист и видеоблогер. Бывший главный редактор издания Sports.ru, с сентября 2018 года - заместитель генерального директора. Ведущий авторского шоу на YouTube-канале «вДудь», где берёт интервью у известных журналистов, бизнесменов, деятелей культуры, интернета и политики. На январь 2019 года канал имеет 4,5 млн подписчиков и более 476 млн просмотров.
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