Экономика
Росбалт«Думать о том, что Россия не может прожить без нефти — это расизм!»: вышло интервью Дудя с Сергеем Гуриевым
Самый популярный интервьюер России Юрий Дудь выпустил очередной ролик: беседу с бывшим главой Российской экономической школы и главным экономистом Европейского банка реконструкции и развития Сергеем Гуриевым. Гуриев считается одним из лучших российских экономистов, но в 2013 году он уехал из страны.
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Пенсионная реформа и демедведизация: вышел новый выпуск «вДудя» с экономистом Сергеем Гуриевым
Афиша Dailyвчера в 04:18
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Общество
Минтруд направил правительству доклад о четырехдневной рабочей неделе
Министерство труда и соцзащиты подготовило и направило в правительство доклад о перспективах введения четырехдневной рабочей недели.
РИА Новости вчера в 05:30
Политика
Шведскую экоактивистку Грету Тунберг пригласили выступить в Госдуме
Шведскую 16-летнюю экоактивистку Грету Тунберг пригласили выступить в Государственной думе перед молодежью.
РБК вчера в 02:00
Происшествия
В маршрутном автобусе Екатеринбурга подрались кондуктор и пассажир
REGNUM вчера в 22:49
Политика
Согласование в Минске формулы Штайнмайера оценили в Совфеде РФ
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что «формула Штанмайера» об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей будет включена в новый закон об особом статусе Донбасса, который сейчас находится в стадии разработки.
Невские Новости вчера в 14:43
Происшествия
Замгендиректора «Аэрофлота» задержали по делу о мошенничестве
Следствие задержало замгендиректора компании "Аэрофлот" Владимира Александрова по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Газета.Ru вчера в 19:15
Здоровье
ВОЗ: россияне стали меньше пить и дольше жить
По данным Всемирной организации здравоохранения, в России существенно снизилось употребление алкогольной продукции – на 43 процента.
Вести.Ru вчера в 19:27
Политика
Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове
Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета вчера в 10:37
Экономика
Glencore удаляется от нефти
QHG Trading тогда получила контракт от нефтекомпании на продажу от 4,5 млн тонн нефти до 2022 года.
Коммерсантъ вчера в 18:47
Политика
Кремль отреагировал на данные о новом повышении пенсионного возраста
В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года, этого на повестке нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 30 сентября в 08:53
Космос
Телескоп обнаружил 93 пульсара
Российская газета 29 сентября в 17:40
Гаджеты
Новое поколение CPU по версии Intel. Новые процессоры HEDT будут быстрее текущих на 2-11%
К сожалению, если Intel не снизит цены, причём существенно, конкурировать с Ryzen Threadripper этим процессорам будет крайне сложно.
iXBT.com 30 сентября в 02:48
Общество
Пять врачей онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении
«Пять заявлений врачи отделения трансплантации костного мозга подали об увольнении с разными формулировками», — цитирует Стилиди РИА Новости.
RT на русском вчера в 05:59
Общество
Половина россиян старшего поколения пользуются интернетом
Треть россиян старше 55 лет являются активными пользователями интернета, который им необходим чаще всего для общения в соцсетях и мессенджерах, а также для поиска нужной информации.
ТАСС вчера в 12:26
Армия и оружие
В Сирии испытали российскую С-500
Российская система противовоздушной обороны из зенитного ракетного комплекса С-500 «Прометей» успешно прошла комплекс испытаний в Сирии.
Lenta.ru вчера в 21:13
Шоу-бизнес
Участник шоу «План Б» хочет спеть дуэтом с Ольгой Бузовой
Молодой человек окончил Музыкальную академию имени Гнесиных и уже выразил желание спеть с Бузовой дуэтом.
Телепрограмма вчера в 11:31
Единоборства
Головкин показал, как готовится к бою с Деревянченко
Бывший чемпион мира в среднем весе представитель Казахстана Геннадий Головкин опубликовал в своём «твиттере» видеозапись моментов подготовки к поединку с украинцем Сергеем Деревянченко.
Чемпионат 30 сентября в 03:15
Экономика
Доллар дешевеет, опасаясь слабой статистики по занятости в пятницу
Курс доллара снизился против большинства основных валют после публикации сентябрьского индекса ISM в производственной сфере, который оказался минимальным с июня 2009 года.
Profinance.ru вчера в 23:27
Политика
Путин ответил на выкрик грузинской журналистки в Ереване
РИА Новости вчера в 06:18
Политика
Националисты митингуют у офиса Зеленского из-за «формулы Штайнмайера»
Ранее сообщалось, что Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера" по Донбассу.
Газета.Ru вчера в 14:06
Музыка
Metallica отменила концерты из-за алкоголизма вокалиста
Легендарная группа Metallica объявила об отмене 8 концертов в рамках мирового тура.
Блокнот.ру вчера в 12:23
Футбол
«Ривер Плейт» обыграл «Бока Хуниорс»
«Ривер Плейт» переиграл «Бока Хуниорс» в первом матче 1/2 финала Кубка Либертадорес (2:0). Ответная встреча состоится через три недели, 23 октября.
Спорт-Экспресс вчера в 22:28
Экономика
В России ужесточили критерии для получения кредитов
Изменения коснутся обращений на сумму свыше 10 000 рублей.
Ореанда-Новости вчера в 10:36
Энергетика
Газопровод «Северный поток — 2» построили на 83%
РИА Новости вчера в 11:13
Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотечным кредитам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
RT на русском 30 сентября в 03:38
Авто
Hyundai назвала цены на автомобили по подписке
Компания Hyundai Motor назвала цены на дистанционную аренду автомобилей по подписке через сервис Hyundai Mobility.
ФАН вчера в 20:16
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк даст интервью о своем состоянии
Концертный директор Анастасии Заворотнюк сообщил, что звезда даст интервью одному из федеральных телеканалов.
Амур.инфо вчера в 21:57
Футбол
Локомотив — Атлетико 0:2
RT на русском вчера в 16:53
Наука
Бактерии оказались способны менять форму, избегая антибиотиков
Авторы использовали бактерии кишечной палочки, способные вызывать хроническую инфекцию мочевыводящих путей.
Naked Science вчера в 04:28
Шоу-бизнес
Джастин Бибер сыграл свадьбу с Хейли Болдуин
25-летний поп-исполнитель Джастин Бибер и 22-летняя модель Хейли Болдуин сыграли торжественную свадьбу для друзей, сообщает People.
Газета.Ru вчера в 05:16
Происшествия
Во Владивостоке насмерть избили кондуктора трамвая
Мужчина насмерть избил кондуктора на конечной остановке трамвая во Владивостоке.
Газета.Ru вчера в 22:45