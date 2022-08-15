Будьте в Плюсе

«Думская»: на Украине ликвидирован награждённый Зеленским лётчик ВСУ Антон Листопад

На Украине в ходе специальной военной операции ликвидирован лётчик ВСУ Антон Листопад.
RT на русском
Согласно другой версии, капитан ВС ВСУ погиб в результате воздушного боя.
Военное дело
5 августа стало известно о гибели полковника главного управления разведки министерства обороны Украины Руслана Попова.
Известия
По информации издания, в 2019 году Листопада признали "лучшим пилотом Украины".
РИА Новости

Подробнее о событии

На Украине ликвидировали награжденного орденом мужества летчика ВСУ Антона Листопада
РИА Новости05:04
В ходе военной спецоперации ликвидирован «лучший лётчик Украины»
Военное обозрение01:57
Самое цитируемое
ВС из РФ сообщили о новой потере ВВС Украины: ликвидирован капитан Антон Листопад
В Татарстаневчера в 14:41
На Украине в ходе спецоперации ликвидирован награжденный Зеленским летчик ВСУ Листопад
Lenta.ru02:55
В ходе спецоперации погиб «лучший летчик Украины» Антон Листопад
Главный региональный03:02
В ходе СВО ВС из РФ ликвидирован «лучший лётчик Украины» Листопад
NVL02:21
На Украине погиб награжденный орденом мужества от Зеленского украинский летчик Листопад
Газета.Ru03:51

Интересное

Wildberries сменил название сайта на «Ягодки»

Сайт маркетплейса Wildberries сменил название на "Ягодки". В этом убедился корреспондент ТАСС.
ТАСС05:41

На Украине погиб летчик Листопад

На Украине погиб один из лучших военных летчиков страны Антон Листопад, сообщается на странице Физико-технического лицея Ивано-Франковского областного совета в Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta).
РБК05:03

Волонтеры назвали несчастный случай вероятной причиной смерти 6-летней девочки под Пермью

Несчастный случай вероятно стал причиной смерти шестилетней девочки, тело которой нашли в колодце в Пермском крае.
Lenta.ru04:52

Депутат Рады Гончаренко заявил о переговорах с МО Британии об уничтожении Крымского моста

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что Киев провел переговоры с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом о плане уничтожения Крымского моста на саммите НАТО в июне.
Lenta.ru00:58

Авиация России уничтожила в Харьковской области более 100 наёмников из Польши и Германии

Российская авиация уничтожила в Харьковской области более 100 наёмников из Польши и Германии.
RT на русском05:46

Жители ФРГ раскритиковали Зеленского после его обращения к гражданам России

Читатели немецкой газеты Der Spiegel раскритиковали украинского лидера Владимира Зеленского, который призвал ранее жителей России поддерживать Киев и выступить против спецоперации.
REGNUM05:39

Литовский Шауляй Банк прекратил операции с Россией в рублях

Литовский Шауляй Банк, который проводит платежи в рамках обслуживания транзита в Калининград, с понедельника прекратил проводить платежные операции в рублях.
РБК05:47

Зеленский уволил начальников управлений СБУ трех областей

Президент Владимир Зеленский подписал указы об увольнении двух начальников региональных управлений Службы безопасности Украины (СБУ) — Львовской и Тернопольской областей, а также начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.
РБК05:54

Кеосаян заявил, что Хаматова сделала глупость, из-за чего теперь не может дать заднюю

По словам режиссера, актриса допустила ошибку, из-за которой теперь не может дать заднюю.
Дни2405:38

Анна Заворотнюк: «Боль обязательно пройдет»

Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" дала совет своим подписчикам, как пережить сложную ситуацию в жизни Вот уже около шести лет Анна Заворотнюк, дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня", находится в отношениях с молодым человеком.
WomanHit.ru02:51