Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" дала совет своим подписчикам, как пережить сложную ситуацию в жизни Вот уже около шести лет Анна Заворотнюк, дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня", находится в отношениях с молодым человеком.