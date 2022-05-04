В связи с уходом с российского рынка ряда иностранных ритейлеров Минпромторг предложил до января 2023 года отменить положение закона о торговле, которая ограничивает максимальную долю торговых сетей на рынке региона, сообщили "Ведомости".
Введение временной нормы поможет не допустить снижение доступности товаров и потерю рабочих мест, в свою очередь заявил "Ведомостям" представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС), не уточнив при этом, поддерживает ли ведомство предложение.
Финский холдинг S-Group, управляющий 16 супермаркетами Prisma, 4 марта на своем сайте объявил о решении свернуть всю операционную деятельность в России из-за "фундаментальных изменений в бизнес-среде".