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Думу попросят снять ограничения по доле рынка для выкупа активов уходящих ритейлеров

В связи с уходом с российского рынка ряда иностранных ритейлеров Минпромторг предложил до января 2023 года отменить положение закона о торговле, которая ограничивает максимальную долю торговых сетей на рынке региона, сообщили "Ведомости".
Интерфакс
Цель документа — сохранить рабочие места для сотрудников торговых сетей, которые уходят с российского рынка, сообщают
 «Ведомости» со ссылкой на представителя министерства.
Sostav.ru
Введение временной нормы поможет не допустить снижение доступности товаров и потерю рабочих мест, в свою очередь заявил "Ведомостям" представитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС), не уточнив при этом, поддерживает ли ведомство предложение.
Finam.Ru
Финский холдинг S-Group, управляющий 16 супермаркетами Prisma, 4 марта на своем сайте объявил о решении свернуть всю операционную деятельность в России из-за "фундаментальных изменений в бизнес-среде".
Finam.Ru

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Для ритейлеров могут снять лимит по доле рынка при покупке иностранных сетей
Коммерсантъ02:13
В РФ могут снять лимит доли на рынке для покупки зарубежных торговых сетей
REGNUM02:31
Думу попросят снять ограничения по доле рынка для выкупа активов уходящих ритейлеров
Интерфакс02:14
Ретейлерам разрешат покупать иностранные сети без лимита по доле рынка
РБК04:44
«Ведомости»: ритейлерам России могут снять ограничение по доле рынка при покупках иностранных сетей
ПРАЙМ01:59
Ритейлерам снимут лимит по доле рынка для покупки иностранных сетей
Финмаркет01:51
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