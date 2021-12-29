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Дуров, Бакальчук и Мельниченко возглавили рейтинг разбогатевших россиян в 2021 году

Самыми успешными стали основатель Telegram Павел Дуров, основательница Wildberries Татьяна Бакальчук и основной акционер «Еврохима» и СУЭКа Андрей Мельниченко.
Коммерсантъ
Состояние Дурова в 2021 году выросло на 13,81 млрд долларов, достигнув размера 17,24 млрд долларов, сообщает журнал Forbes
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ФАН
В Telegram зарегистрировались 70 млн новых пользователей.
ТАСС
Тройку лидеров замыкает основной акционер "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко, прирост состояния которого за год составил $10,60 млрд.
ТАСС

Подробнее о событии

Forbes: Дуров и Бакальчук возглавили рейтинг разбогатевших россиян в 2021 году
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