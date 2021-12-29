Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис объяснила столь длительный процесс признания российской вакцины от COVID-19 «Спутник V». Об этом в среду, 29 декабря, сообщает RT.
По мнению Борреля, требования России о гарантиях безопасности и прекращении расширения ЕС и НАТО на восток является «чисто российской повесткой с совершенно неприемлемыми условиями», особенно в той части, которая касается Украины.
Если российское правительство полностью откажется от вложений в государственный долг США, никаких страшных последствий для экономики России не будет, заявил аналитик Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.