Общество

RT на русскомRT на русскомДуров даст показания по делу о криптовалюте Telegram 7—8 января

Основатель сервиса Telegram Павел Дуров 7—8 января в Дубае даст показания в рамках судебного разбирательства с криптовалютой Gram. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC), направленные в федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк.
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с чего всё началось
Об этом говорится в письме (.pdf
) старшего судебного адвоката Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Хорхе Тенрейро в суд южного округа Нью-Йорка.
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Павел Дуров
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Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
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