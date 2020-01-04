Общество
RT на русскомДуров даст показания по делу о криптовалюте Telegram 7—8 января
Основатель сервиса Telegram Павел Дуров 7—8 января в Дубае даст показания в рамках судебного разбирательства с криптовалютой Gram. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC), направленные в федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк.
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с чего всё началось
Об этом говорится в письме (.pdf) старшего судебного адвоката Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Хорхе Тенрейро в суд южного округа Нью-Йорка.Коммерсантъ12:54
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