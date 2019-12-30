Общество

RT на русскомRT на русскомДуров даст показания по делу о криптовалюте Telegram 7—8 января

Основатель сервиса Telegram Павел Дуров 7—8 января в Дубае даст показания в рамках судебного разбирательства с криптовалютой Gram. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC), направленные в федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк.
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с чего всё началось
Основатель Telegram Павел Дуров 7 и 8 января в качестве свидетеля даст показания в суде в Дубае о судьбе $1,7 млрд, полученных от инвесторов на создание собственной криптовалюты, следует из документов
 комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC), направленных в федеральный окружной суд в Нью-Йорке.
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Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
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