Общество
RT на русскомДуров даст показания по делу о криптовалюте Telegram 7—8 января
Основатель сервиса Telegram Павел Дуров 7—8 января в Дубае даст показания в рамках судебного разбирательства с криптовалютой Gram. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC), направленные в федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк.
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с чего всё началось
Основатель Telegram Павел Дуров 7 и 8 января в качестве свидетеля даст показания в суде в Дубае о судьбе $1,7 млрд, полученных от инвесторов на создание собственной криптовалюты, следует из документов комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC), направленных в федеральный окружной суд в Нью-Йорке.РБК18:08
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