с чего всё началось

Основатель сервиса Telegram Павел Дуров 7—8 января в Дубае даст показания в рамках судебного разбирательства с криптовалютой Gram. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC), направленные в федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк.

Дуров даст показания по делу о криптовалюте Telegram 7—8 января

Политика Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.

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Здоровье Диетолог Минздрава рассказал о безопасной порции колбасы В свою очередь, профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов заявил, что от употребления колбасы пару раз в неделю вреда для здоровья не будет, но если колбаса заменяет натуральное мясо – это неправильно.