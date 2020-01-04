Общество
РИА НовостиДуров даст показания по делу против Telegram в Дубае 7-8 января
Основатель Telegram Павел Дуров даст 7-8 января в Дубае показаниями по иску финансового регулятора США против размещения валюты Gram, следует из документов Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC), направленных в федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк.
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Основатель Telegram Павел Дуров 7 и 8 января в качестве свидетеля даст показания в суде в Дубае о судьбе $1,7 млрд, полученных от инвесторов на создание собственной криптовалюты, следует из документов комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC), направленных в федеральный окружной суд в Нью-Йорке.РБКвчера в 18:08
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Telegram просит суд не заставлять компанию раскрывать дополнительные финансовые данные
Коммерсантъвчера в 22:23
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