Общество

РИА НовостиРИА НовостиДуров даст показания по делу против Telegram в Дубае 7-8 января

Основатель Telegram Павел Дуров даст 7-8 января в Дубае показаниями по иску финансового регулятора США против размещения валюты Gram, следует из документов Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC), направленных в федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк.
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с чего всё началось
Основатель Telegram Павел Дуров 7 и 8 января в качестве свидетеля даст показания в суде в Дубае о судьбе $1,7 млрд, полученных от инвесторов на создание собственной криптовалюты, следует из документов
 комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC), направленных в федеральный окружной суд в Нью-Йорке.
РБКвчера в 18:08

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Telegram просит суд не заставлять компанию раскрывать дополнительные финансовые данные

Коммерсантъвчера в 22:23

Основатель Telegram Павел Дуров 7 и 8 января даст показания в качестве свидетеля в суде Дубая

Эхо Москвывчера в 19:08

Дуров даст показания по делу Telegram в Дубае

Московский Комсомолецвчера в 15:56

Дуров даст показания по делу против Telegram в Дубае 7-8 января

РИА Новостивчера в 17:00

Павел Дуров даст показания по делу Telegram

Телеканал 360°вчера в 16:21

Адвокаты Telegram попросили суд в США не обязывать компанию раскрывать финансовые данные

ТАССвчера в 17:06

Дуров даст показания по делу о криптовалюте Telegram 7—8 января

RT на русскомвчера в 17:25
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Общество

В Японии усилят иммиграционный контроль из-за побега Карлоса Гона

Министр юстиции Японии Масако Мори распорядилась в воскресенье усилить иммиграционный контроль и соответствующие процедуры на границах страны в связи с побегом Карлоса Гона.
ТАСС вчера в 22:56
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В США назвали преимущества украинской армии над американской

Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
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Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
РИА Новости вчера в 18:02
Автоспорт

Зарплаты гонщиков Формулы 1 в 2020 году

Издание Racing Elite, основываясь на данных Forbes и BBC, представило список приблизительных зарплат гонщиков Формулы 1 в 2020 году.
Autosport.com.ru вчера в 10:31
Авто

Автоконцерн Honda в 2020 году начнет продажу беспилотных автомобилей

Продажи беспилотных автомобилей, основанных на технологиях третьего уровня, запланированы на середину текущего года.
АБН вчера в 07:47
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В Приморье при катании на тюбинге разбилась девочка

Российская газета вчера в 19:54
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Как распознать у себя желчекаменную болезнь, рассказали врачи

Ugpressa.ru вчера в 13:30
Армия и оружие

Ирак ограничил деятельность военных США на своей территории

Власти Ирака приняли решение ограничить деятельность американских военных на территории страны.
Профиль вчера в 11:20
Наука

Вакцина от гриппа помогла бороться со злокачественными опухолями рака

Американские специалисты предложили использовать вакцину от гриппа в качестве дополнительной терапии против опухолей.
МедиаПоток 03 января в 05:31
Армия и оружие

В результате авиаудара по военному училищу в Ливии погибли 23 человека

RT на русском вчера в 19:58
Хоккей

Российские хоккеисты вышли в финал молодежного чемпионата мира

Сборная России вышла в финал молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею, обыграв в овертайме команду Швеции.
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Посольство Польши отреагировало на заявление МИД Украины о Бандере

В польском посольство на Украине резко ответили на слова пресс-секретаря МИД страны Екатерины Зеленко, в которых она осуждает героизацию украинских националистов.
Газета.Ru вчера в 22:29
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Солнце максимально приблизилось к Земле

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Фильм «Холоп» собрал более одного миллиарда рублей в прокате

Российская комедия «Холоп» Клима Шипенко собрала в прокате более одного миллиарда рублей.
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Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО

Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Газета.Ru вчера в 16:45
Армия и оружие

США начали переброску более 4 тысяч военных на Ближний Восток

США отправляют в Кувейт более 4 тыс. военных из 82-й воздушно-десантной дивизии, сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на официального представителя дивизии подполковника Майка Бернса.
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Армия и оружие

В районе посольства США в Багдаде взорвалась ракета

РБК вчера в 12:29
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Один человек погиб и пять пострадали в ДТП в Иркутской области

Два легковых автомобиля столкнулись утром в воскресенье в Братском районе Иркутской области, сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону.
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Политика

Правительственный сайт США взломали от имени иранских хакеров

Американский правительственный сайт, на котором публикуется в открытом доступе документация, взломали якобы иранские хакеры и разместили заявления в поддержку Тегерана и против президента США Дональда Трампа.
Известия вчера в 22:00
Экономика

Пробил час: новый кризис назначили на 2020 год

В 2020 году мир столкнется с очередными экономическими потрясениями, предупредил Международный валютный фонд.
РИА Новости вчера в 00:00
Происшествия

Около 30 автомобилей частично провалились под лед во Владивостоке

Во Владивостоке около 30 автомобилей частично провалились под лед на острове Русском.
Коммерсантъ вчера в 22:35
Происшествия

В Канаде у пассажирского самолета при взлете оторвалось колесо

РБК вчера в 22:48
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Роспотребнадзор рассказал, чем чаще всего травятся в ресторанах

Роспортебнадзор выявил наиболее опасные ресторанные блюда, употребление которых чаще всего приводит к отравлениям.
РЕН ТВ вчера в 20:49
Общество

Эксперты назвали профессии, в которых роботы могут заменить человека

Специалисты ВНИИ труда рассказали, в каких профессиях в скором времени роботы смогут заменить человека.
РИА Новости вчера в 11:38
Спорт

Большунов уступил лидерство Клебо в общем зачёте «Тур де Ски»

RT на русском вчера в 08:27
Политика

Пушков предложил США передать Техас Мексике

Сенатор Алексей Пушков, комментируя слова экс-командующего сухопутными силами США в Европе генерала Бена Ходжеса о принадлежности Крыма России, призвал Вашингтон отдать обратно Техас Мексике.
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NYT: Трамп приказал убить Сулеймани вопреки данным разведки

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести авиаудар для убийства иранского генерала Касема Сулеймани вопреки последним данным разведки, сообщает газета The New York Times (NYT).
Коммерсантъ вчера в 23:54
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Падшие женщины против семейных ценностей: подборка ожидаемых российских сериалов 2020 года

TV Mag рассказывает о самых интересных сериалах российского производства, которые выйдут в 2020 году.
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Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
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