Общество
РИА НовостиДуров даст показания по делу против Telegram в Дубае 7-8 января
Основатель Telegram Павел Дуров даст 7-8 января в Дубае показаниями по иску финансового регулятора США против размещения валюты Gram, следует из документов Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC), направленных в федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк.
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с чего всё началось
Об этом говорится в письме (.pdf) старшего судебного адвоката Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Хорхе Тенрейро в суд южного округа Нью-Йорка.Коммерсантъ12:54
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Армия и оружие
СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии
Происшествия
В центре Петербурга устроили огненное шоу в честь Гитлера
В центре Санкт-Петербурга толпа молодых людей, приверженных нацистской идеологии, устроила «акцию» с дымовыми шашками.
Хоккей
Егор Соколов: «В финале нужно просто выходить и оставлять все силы»
Выиграли, вечером соберемся с ребятами, поговорим. В финале нужно просто выходить и оставлять все силы.
Игры
Grand Theft Auto V появилась в библиотеке Xbox Game Pass
Несмотря на огромные продажи Grand Theft Auto V, которые ежегодно будто бы только наращивают темпы, Rockstar добавила свой гиперуспешный боевик в библиотеку Xbox Game Pass для Xbox One.
Армия и оружие
Иранский военачальник пообещал положить конец пребыванию США в регионе
Тегеран ответит Вашингтону на убийство иранского генерала Касема Сулеймани, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами.
Авто
Новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro вышел на китайский рынок
Оценили Chery Tiggo 7 Pro в 122 тыс. юаней минимум, а это около 1,1 млн рублей.
Происшествия
Десятки машин ушли под лед в бухте Воевода
На Русском острове, в бухте Воевода, машины провалились под лед, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на паблик dps_vl.
Происшествия
В Приморье девочка разбилась насмерть, катаясь на тюбинге
Девочка, катаясь на тюбинге в поселке Лозовом Партизанского района Приморского края, врезалась в дерево и погибла на месте, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Шоу-бизнес
Появилось фото двухмесячной дочки Кеосаяна и Симоньян
Вместе с поздравлением Маргарита показала милое фото Тиграна с младшей дочкой. Маро появилась на свет в середине октября прошлого года.
Гаджеты
Смарт-часы Xiaomi Mi Watch Color оказались дешевле аналогов
Здоровье
Более 4 тысяч сирийцев получили помощь российских военных врачей в Эль-Камышлы
Пункт медицинского отряда специального назначения (МОСН) в сирийском Эль-Камышлы на территории провинции Хасеке работает уже месяц.
Политика
После удара по Ираку упал сайт призывной службы США
В результате пострадал сайт призывной службы США (Selective Service System USA), который, как сообщают в ведомстве «обрушился» из-за большого объема трафика «вызванного дезинформацией».
Общество
Зеленский отчитался о своих доходах
Армия и оружие
В Триполи при авиаударе погибли более 20 курсантов военного училища
В столице Ливии Триполи совершен авиаудар по военному колледжу. По разным данным, погибли от 23 до 28 курсантов.
Общество
В России могут скорректировать брачный возраст
Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
Авто
BMW может выпустить электрический мотоцикл в течение пяти лет
BMW Vision DC Roadster был представлен на #NEXTGen в июне 2019 года. передача мощности через заднее колесо осуществляется цилиндрическим электродвигателем.
Баскетбол
Дабл-даблы Ванвлита и Ибаки помогли «Торонто» обыграть «Бруклин»
В составе победителей самым результативным стал Фред Ванвлит, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 11 передач.
Здоровье
Нездоровый оптимизм здравоохранения
Проблемы здравоохранения явно начали выходить из-под контроля.
Экономика
Миллиардер Агаларов раскритиковал низкие пенсии и зарплаты россиян
Президент Crocus Group Араз Агаларов считает, что у россиян низкие пенсии и зарплаты.
Армия и оружие
Bloomberg раскрыл обстоятельства приказа Трампа об убийстве Сулеймани
Президент Дональд Трамп принял решение о проведении специальной операции против представителя иранских спецслужб Касема Сулеймани после атаки на военную базу в Ираке в конце декабря.
Футбол
Составлен список худших трансферов за последнее десятилетие
Портал Givemesport составил свою версию рейтинга худших трансферов за последнее десятилетие с учетом ожиданий, денежных затрат и итогового результата игрока в команде.
Политика
США ввели санкции против главы оборонного ведомства Кубы
США ввели санкции против министра Революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтра Фриаса.
Общество
Производитель Superjet подал иск к «ИрАэро» почти на миллиард рублей
В Арбитражный суд Москвы поступил иск от производителя самолетов Sukhoi Superjet 100 компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС), которая намерена отсудить у авиакомпании "ИрАэро" из Иркутска почти миллиард рублей, информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.
Политика
В Совфеде прокомментировали отказ Дуды ехать в Израиль из-за Путина
Дуда не примет участие в World Holocaust Forum в Израиле из-за присутствия на нем президента России Владимира Путина, сообщило ранее одно из крупнейших польских изданий Gazeta Wyborcza.
Армия и оружие
В США назвали преимущества украинской армии над американской
Американская армия тесно сотрудничает с Вооруженными силами Украины и учится у них, заявил в интервью ТСН бывший временный поверенный в делах США в Киеве Уильям Тейлор.
Кино
Фильм «Холоп» собрал в прокате более 1 млрд рублей
Российская приключенческая комедия «Холоп», которую начали показывать в кинотеатрах 26 декабря, уже собрала в прокате свыше 1 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости.
Происшествия
Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и попала в СИЗО
Столичную модель Марину Рудницкую на два месяца посадили в СИЗО из-за того, что ее подозревают в вымогательстве у художника Никаса Сафронова порядка 500 тысячи рублей.
Спорт
Россия заплатит WADA почти миллион долларов
С каждым годом сумма взноса в WADA увеличивается на 8%. За 2019 год Россия заплатила 946 тысяч долларов — это примерно на 70 тысяч меньше, чем выставлено в этом году.