Общество

РИА НовостиРИА НовостиДуров даст показания по делу против Telegram в Дубае 7-8 января

Основатель Telegram Павел Дуров даст 7-8 января в Дубае показаниями по иску финансового регулятора США против размещения валюты Gram, следует из документов Комиссии США по ценным бумагам и биржам (SEC), направленных в федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк.
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с чего всё началось
Об этом говорится в письме (.pdf
) старшего судебного адвоката Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Хорхе Тенрейро в суд южного округа Нью-Йорка.
Коммерсантъ12:54

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Telegram отказалась раскрыть судьбу полученных в ходе ICO $1,7 млрд

РБК18:08

Основатель Telegram Павел Дуров 7 и 8 января даст показания в качестве свидетеля в суде Дубая

Эхо Москвы19:08

Дуров даст показания по делу Telegram в Дубае

Московский Комсомолец15:56

Дуров даст показания по делу против Telegram в Дубае 7-8 января

РИА Новости17:00

Павел Дуров даст показания по делу Telegram

Телеканал 360°16:21

Адвокаты Telegram попросили суд в США не обязывать компанию раскрывать финансовые данные

ТАСС17:06

Дуров даст показания по делу о криптовалюте Telegram 7—8 января

RT на русском17:25
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Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
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