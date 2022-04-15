Согласно циркуляру Главного командования портового управления, который оказался в распоряжении итальянской газеты, данный запрет будет распространяться и на те суда, которые сменили российский флаг на флаг другого государства после начала спецоперации на Украине 24 февраля.
Жена задержанного на Украине Виктора Медведчука Оксана Марченко обратилась к родственникам двух британских наёмников, попавших в плен к России и ДНР, с призывом попросить премьера Великобритании повлиять на Киев и обменять их на её супруга.
Со своих позиций в здании краеведческого музея, которое находится около завода «Азовсталь» в Мариуполе, на котором блокированы последние подразделения украинских нацистов в городе, сбежали киевские боевики.