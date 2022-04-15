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Дуров и Мильнер попросили Forbes не называть их российскими миллиардерами

"Павел уехал из России много лет назад и не собирается возвращаться", — указал Forbes представитель Дурова.
ЗакC.Ру
В 2013 году Дуров получил гражданство островного государства Сент-Китс и Невис, а осенью 2021-го стал также обладателем французского паспорта.
Газета.Ru
Состояние предпринимателя оценивается в 15,1 млрд долларов.
Общественная служба новостей
Юрий Мильнер, которого Forbes называет «самым влиятельным технологическим инвестором в России».
Коммерсантъ

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Дуров попросил Forbes не называть его российским миллиардером
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