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Дуров и Мильнер попросили Forbes не называть их российскими миллиардерами

В 2013 году основатель Telegram получил гражданство Федерации Сент-Китс и Невис, а осенью 2021 года — Франции.
РБК
"Павел уехал из России много лет назад и не собирается возвращаться", — указал Forbes представитель Дурова.
ЗакC.Ру
Также в перечень вошел Юрий Мильнер, которого Forbes называет «самым влиятельным технологическийм инвестором в России».
RuNews24.ru
Состояние предпринимателя оценивается в 15,1 млрд долларов.
Общественная служба новостей

Подробнее о событии

Forbes: Дуров и некоторые другие бизнесмены просят не называть их гражданами России
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