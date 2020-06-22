Общество
РИА НовостиДуров хочет сделать Telegram доступнее в Иране и Китае
Основатель Telegram Павел Дуров хочет сделать мессенджер доступнее в Иране и Китае. Роскомнадзор с апреля 2018 года блокировал Telegram в России за отказ от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений - так называемых ключей дешифрования.
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Разблокировка Telegram, выборы в Белоруссии и захват монастыря. Неделя в фотогалерее
Телеканал 360°вчера в 17:01
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Музыка
У Билана на онлайн-голосовании отняли победу на «Евровидении-2008»
Известия вчера в 15:58
Происшествия
Умер мужчина, устроивший стрельбу по полицейским в Москве
Мужчина, открывший огонь по двум полицейским на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице.
ТАСС вчера в 10:06
Политика
Лукашенко призвал белорусов не поддаваться на уловки «шарлатанов»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на памятном мероприятии в Бресте по случаю годовщины начала Великой Отечественной войны, призвал белорусов не поддаваться на уловки политических шарлатанов.
RT на русском вчера в 23:56
Политика
Путин посоветовал чиновникам не «выпячивать» свое благосостояние
Президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» сказал, что чиновникам неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние, когда сотни тысяч людей в стране живут очень скромно.
Коммерсантъ вчера в 08:14
Культура
Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия вчера в 21:14
Политика
Володин ответил критикам поправок к Конституции
Москва, 21 июня 2020, 13:23 — REGNUM Критика, звучащая в адрес поправок к Конституции, говорит о правильном пути, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
REGNUM вчера в 06:23
Гаджеты
Huawei выпустит в срок Mate 40 и Mate 40 Pro
Инсайдеры отмечают, что компания попросила поставщиков на время прекратить поставки деталей для флагманов Huawei Mate 40, которые готовят к выпуску.
Evo-rus.com 19 июня в 04:22
Происшествия
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета вчера в 11:59
Общество
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя
Гражданам России предстоит четырехдневная рабочая неделя. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:40
Общество
The Last of Us: Part II поставила рекорд продаж в рознице Англии
Хоть The Last of Us: Part II вышла лишь пару дней назад, уже появились первые данные о её продажах.
Игромания.ру вчера в 11:59
Происшествия
В управлении лесами Алтайского края идут обыски
Оперативно-следственные мероприятия проводятся в понедельник в управлении лесами Алтайского края в рамках возбужденного уголовного дела.
ТАСС вчера в 23:17
Политика
«Как дербанились деньги»: новый компромат на Порошенко
Живой свидетель тайного сговора экс-президента Украины и бывшего вице-президента США экс-депутат Рады Александр Онищенко вышел из немецкой тюрьмы после интервью программе «Новые русские сенсации».
НТВ вчера в 10:27
Общество
Михаила Ефремова вырежут из сериала про вампиров
Rambler News Service вчера в 14:06
Общество
Россияне с длительным трудовым стажем смогут выйти на пенсию раньше
Граждане России, имеющие трудовой стаж больше 30 лет, смогут выйти на пенсию раньше общепринятого пенсионного возраста на два года, сообщает Пенсионный фонд России (ПФР).
NewInform 20 июня в 07:14
Армия и оружие
Украинские военные заявили об обстреле их позиций в Донбассе
Украинские военные заявили, что их позиции в Донбассе подверглись обстрелу.
News.ru вчера в 11:10
Кино
Как «Челюсти» Спилберга стали главным летним блокбастером
Газета.Ru 20 июня в 05:07
Общество
В Тюменской области продлили режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 28 июня, при этом в регионе открываются общественные пространства, скверы и парки, сообщает в субботу оперативный штаб по профилактике COVID-19.
РИА Новости 20 июня в 06:19
Авто
Раскрыта причина ограничения скорости на автомобилях Volvo
В прошлом месяце представитель компании Volvo подтвердил ранее опубликованную информацию о том, что компания намеревается искусственно ограничить максимальную скорость своих новых автомобилей отметкой в 180 км/ч.
SpeedMe 19 июня в 12:27
Политика
Болтон заявил, что Путин лучше Трампа готовится к встречам
Бывший советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что российский лидер Владимир Путин готовится к деловым встречам лучше, чем это делает глава Соединенных Штатов Америки.
Газета.Ru вчера в 23:34
Политика
Сыну претендента в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение
18 июня Виктор Бабарико был задержан вместе с сыном Эдуардом, когда поехал в ЦИК сдавать часть собранных в его поддержку подписей.
Коммерсантъ вчера в 10:13
Экономика
В Минтруде рекомендовали получить госпомощь при потере работы
Эксперт Минфина по финансовой грамотности Ольга Дайнеко посоветовала людям, потерявшем работу на фоне пандемии коронавируса, постараться обратиться за государственной социальной помощью.
Известия вчера в 00:03
Общество
В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек
«Прошу вас предоставить ежемесячную компенсацию матерям-одиночкам и отцам-одиночкам до конца текущего года из расчёта не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи», — сказано в тексте обращения, с которым ознакомился RT.
Плесецкие новости 19 июня в 03:00
Общество
В Германии впервые установлен памятник Ленину
SakhaNews 20 июня в 13:15
Общество
ПФР готовит россиянам новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
Армия и оружие
В США испытали авиабомбу комплекса «Золотая орда»
Бомба интегрирована в комплекс полуавтономного высокоточного оружия «Золотая орда» и, по мнению разработчика, «изменит правила игры».
Коммерсантъ вчера в 02:48
Общество
Рекордный прирост зараженных коронавирусом зарегистрировала ВОЗ
Максимальный прирост смертности зафиксировали 18 июня – тогда ВОЗ сообщало о 181 000 заразившихся.
Live24 00:13
Происшествия
В Гааге полиция применила водометы против протестующих
Полицейские Нидерландов применили водометы против протестующих в Гааге.
Вести.Ru вчера в 18:37
Футбол
«Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче с тремя удалениями
РБК вчера в 13:03
Общество
Виталий Наливкин прокомментировал свой арест в новом видео
На ютьюбе появилось новое видео про депутата Виталия Наливкина. В нем он прокомментировал свой недавний арест.
Афиша Daily 19 июня в 11:08