Основатель Telegram Павел Дуров хочет сделать мессенджер доступнее в Иране и Китае. Роскомнадзор с апреля 2018 года блокировал Telegram в России за отказ от предоставления ФСБ информации для расшифровки сообщений - так называемых ключей дешифрования.

Дуров хочет сделать Telegram доступнее в Иране и Китае

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