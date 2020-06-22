После отмены блокировки Telegram в России администраторы прокси-серверов помогут обходить ограничения в Иране и Китае, где запрещено использование мессенджера. Об этом его создатель Павел Дуров сообщил в своем англоязычном канале.

Дуров пообещал «цифровое сопротивление» Telegram в Китае и Иране

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