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РБК
РБК

Дуров напомнил о фото со средним пальцем из-за требований США к TikTok

Фотография Павла Дурова со средним пальцем появилась на его странице в Twitter в 2011 году. Тогда сооснователь "ВКонтакте" обвинил Mail.ru Group в попытке захватить ресурс. О возможности блокировки TikTok в США в начале июля заявил американский госсекретарь Майк Помпео.В источнике
Павел Дуров
Я могу понять, почему правительство США угрожает запретить TikTok, если его активы в США не будут проданы американским инвесторам. В конце концов, Китай запрещает практически все некитайские приложения для социальных сетей на своей территории.
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ТАСС

Дуров заявил, что действия США против TikTok создают опасный прецедент для глобальной сети

ТАСС10:35
SM News

Дуров увидел в действиях США против TikTok угрозу всему интернету

SM News09:55
Forbes

Дуров предупредил о рисках «гибели интернета» из-за действий США против TikTok

Forbes10:21
Фонтанка.Ру

«Мы не занимаемся предательством». Павел Дуров показал средний палец покупателям Telegram, комментируя конфликт США и соцсети TikTok

Фонтанка.Ру10:07
РБК

Дуров напомнил о фото со средним пальцем из-за требований США к TikTok

РБК10:04
News.ru

«Не предаём»: Дуров напомнил о среднем пальце и оценил ситуацию с TikТок

News.ru10:33
Телеканал 360°

Дуров увидел угрозу интернету в желании США заблокировать TikTok

Телеканал 360°09:55
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Оштрафован сторонник возвращения выборов мэров в Свердловской области

Ленинский суд Екатеринбурга оштрафовал на 20 000 рублей депутата городской думы Екатеринбурга Андрея Пирожкова, члена инициативной группы, выступающей за возвращение прямых выборов мэров в регионе.
Интерфакс09:42
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Лукашенко заявил, что задержанных россиян отправили в Минск специально

Как отметил Лукашенко, к задержанным относятся "по-человечески", поэтому они "рассказали все": в частности, по его словам, россияне дали показания о том, что их направили в Белоруссию специально.
РИА Новостивчера в 07:03
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Серийное производство пистолетов «Удав» начато в России

Входящий в состав Ростеха ЦНИИТочмаш начал производство первой серийной партии новейшего самозарядного 9-мм пистолета "Удав", сообщили в пресс-службе Ростеха со ссылкой на главу ЦНИИТочмаша Альберта Бакова.
Газета.Ru07:49
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Администрацию порта Бейрута поместили под домашний арест

Правительство Ливана в среду, 5 августа, распорядилось поместить под домашний арест всю администрацию порта Бейрута, пока не будет установлена ответственность конкретных должностных лиц за произошедший накануне взрыв.
Известия10:35
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