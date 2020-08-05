Дуров напомнил о фото со средним пальцем из-за требований США к TikTok
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Фотография Павла Дурова со средним пальцем появилась на его странице в Twitter в 2011 году. Тогда сооснователь "ВКонтакте" обвинил Mail.ru Group в попытке захватить ресурс. О возможности блокировки TikTok в США в начале июля заявил американский госсекретарь Майк Помпео.В источнике
Я могу понять, почему правительство США угрожает запретить TikTok, если его активы в США не будут проданы американским инвесторам. В конце концов, Китай запрещает практически все некитайские приложения для социальных сетей на своей территории.
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