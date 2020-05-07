Общество

ВедомостиВедомостиДуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.
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Павел Дуров полагает, что США миновали свой пик развития как центра информтехнологий

ТАСС17:41

Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину

RT на русском17:09

Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции

Газета.Ru14:38

Дуров объяснил, почему не нужно переезжать в Кремниевую долину

РИА Новости15:53

Павел Дуров: США – не лучшее место для жизни и IT-бизнеса

Вести.Ru15:04

Павел Дуров назвал семь причин не переезжать в США

РБК16:04

Дуров назвал семь причин отказаться от переезда в Кремниевую долину

Lenta.ru14:29
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Футбол

Владелец «Спартака» Федун попал в больницу с коронавирусом

Председателя совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун был госпитализирован с диагнозом COVID-19, сообщает официальный сайт клуба.
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Наука

Ученые нашли у летучих мышей «супериммунитет» к коронавирусу

iReactor 04:44
Политика

Трамп призвал отозвать Пулитцеровские премии за статьи о России

Американский лидер Дональд Трамп призвал отозвать у американских СМИ Пулитцеровские премии, присуждённые за статьи о «сговоре» его штаба с Россией.
RT на русском 18:42
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Политика

В США смоделировали термоядерный удар по Москве

Американское издание We Are The Mighty спрогнозировало сброс термоядерной бомбы мощностью в десять тысяч мегатонн на Москву.
Газета.Ru 01:50
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Кино

Marvel анонсировала выход нового супергеройского сериала о Нике Фьюри

Известно, что новый сериал будет повествовать о загадочном прошлом главы организации Щ.И.Т. Marvel обещают раскрыть все тайны и секреты Ника Фьюри, а также в каждой новой серии зрители смогут узнать что-то абсолютно новое о других героях киновселенной.
Родной город 02:19
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Здоровье

ЕСПЧ обязал Россию предоставить лекарство ребенку

В четверг ЕСПЧ вынес срочное решение в соответствии с правилом 39 регламента суда, призвав российские власти применить обеспечительные меры по жалобе родителей шестимесячной девочки из Ставропольского края: предоставить ребенку препарат «Спинраза».
Коммерсантъ 18:53
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Происшествия

Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан

Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт.
Ёлдаш 02:37
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Политика

Польский эксперт предрек раскол Европы из-за «Северного потока — 2»

Газопровод "Северный поток — 2" будет достроен, однако завершение проекта будет означать подрыв единства и согласованности Евросоюза во внешней политике, заявил польский эксперт Камиль Зайончковский в беседе с Polskie Radio.
РИА Новости 19:28
2
Политика

МИД Чехии прокомментировал усиление безопасности в посольстве в Москве

Усиление мер безопасности в чешском посольстве в Москве является долговременным приоритетом Праги и не связано с текущими событиями в отношениях двух стран, заявила представитель МИД Чехии Зузана Штихова.
RT на русском 19:42
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Армия и оружие

Посол США в Норвегии лично следил за подлодками России в Арктике

Вашингтон, 8 мая 2020, 01:53 — REGNUM Посол США в Норвегии Кеннет Брейтвейт — претендент на пост министра ВМС США — рассказал, что лично следил с борта подводной лодки ВМС Норвегии за действиями российских подводных лодок в Арктике.
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Культура

ИРИ проспонсирует создание фильмов о Великой Отечественной

Ридус 05:26
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Авто

Land Rover начал испытания нового Defender с мотором V8

В октябре 2019 года стало известно, что Land Rover работает над новой версией Defender с мотором от BMW X5 M. На последнем 4, 4-литровый V8 с двойным турбонаддувом развивает 600 л.с. и 750 Нм крутящего момента, а в версии Competition – 625 л.с.
AvtoVolgograda.ru 05:02
Армия и оружие

США показали корабли НАТО около российской границы

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
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Общество

Перевозчикам могут разрешить не возвращать пассажирам деньги за билеты

Правительство России может позволить воздушным, железнодорожным, морским и речным перевозчикам не возвращать пассажирам деньги за билеты в условиях пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 03:30
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Политика

Избирком Польши объявил о невозможности проведения выборов президента

"Лишение Государственной избирательной комиссии юридической возможности печати бюллетеней сделало невозможным голосование на выборах президента Польши 10 мая 2020 года", - передает ТАСС заявление ГИК.
Российская газета 17:13
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Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
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Армия и оружие

Шойгу отдал приказ о салютах в День Победы

Министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ о проведении 9 мая салютов в честь 75-летия победы в Великой отечественной войне, сообщает газета министерства "Красная звезда".
Газета.Ru 18:45
Общество

В Москве введут обязательное ношение масок и перчаток в транспорте

В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в общественных местах и транспорте (в частности, в метро).
ТВ Центр 05:26
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Кино

Россияне назвали любимые фильмы о Великой Отечественной войне

Сервис «Кинопоиск» в преддверии 75-летия Победы провел опрос среди своих пользователей и определил, какие фильмы о войне россияне любят больше всего.
Петрозаводск говорит 07:11
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Армия и оружие

Акт о безоговорочной капитуляции Германии подписан 75 лет назад

Ровно 75 лет назад, 8 мая 1945 года, подписан окончательный Акт о безоговорочной капитуляции Германии, а 9 мая объявлено Днем Победы.
Парламентская газета 17:32
Единоборства

Промоутер предложил Тайсону провести бой с Емельяненко или Харитоновым

По словам промоутера, оппонентом 53-летнего американца мог бы стать один из российских бойцов смешанных единоборств - Александр Емельяненко или Сергей Харитонов.
Газета.Ru вчера в 14:16
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Киберспорт

В Star Wars Jedi: Fallen Order добавили новый режим

Релиз Star Wars Jedi: Fallen Order состоялся в ноябре 2019 года на РС, Xbox One и PlayStation 4. 7 игр, где можно просто ходить и расслабляться GTA 2 – самая странная часть серии.
Cyber.sports.ru 05 мая в 04:40
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Здоровье

Путин ввел страховые гарантии борющимся с коронавирусом врачам

Дополнительные страховые гарантии в виде единовременной выплаты получат врачи, средний и младший медицинский персонал, водители автомобилей скорой медицинской помощи, чья деятельность связана с оказанием медпомощи пациентам, зараженным коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 15:30
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Происшествия

Полиция нашла женщину, потушившую Вечный огонь в центре Петербурга

Петербургские полицейские установили личность женщины, которая потушила Вечный огонь на Марсовом поле, ею оказалась 27-летняя мать двоих детей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МВД в четверг.
Интерфакс 18:08
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Общество

Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой

BFM.ru вчера в 11:49
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Политика

Украинцы Усик и Ломаченко попали в базу «Миротворца»

Знаменитые украинские боксеры и неоднократные чемпионы мира Александр Усик и Василий Ломаченко были внесены в базу «Миротворца», который собирает данные о «врагах Украины».
Слово и Дело 08:06
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Политика

Саакашвили назначен Зеленским главой исполнительного комитета реформ

Зеленский искренне поздравил бывшего грузинского президента с новым ответственным вызовом.
Вести.Ru 14:30
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Армия и оружие

В ООН назвали количество наемников ЧВК Вагнера в Ливии

Представитель ООН рассказал агентству «AFP» о том, что в настоящий момент на территории Ливии находится до 1200 наемников из российской частной военной компании ЧВК Вагнера.
ГЛАС.RU 04:45
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Экономика

В России на фоне самоизоляции вырос спрос на бюджетную еду

Российские производители и ретейлеры переориентируются на дешевые продукты. Причиной стало падение спроса на дорогую еду.
Известия вчера в 14:00
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Хоккей

КХЛ решила не определять чемпиона лиги и обладателя Кубка Гагарина

В КХЛ приняли решение не определять чемпиона, а также обладателя Кубка Гагарина.
Vprognoze.ru 10:48
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Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
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