Общество

Газета.RuГазета.RuДуров назвал США не лучшим местом для эмиграции

Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров перечислил семь причин не переезжать в США. Так он прокомментировал фильм журналиста Юрия Дудя про Кремниевую долину.
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Пушков оценил семь причин Дурова не переезжать в Кремниевую долину

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Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину

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Задержан экс-депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков

Бывший депутат Заксобрания Красноярского края, бизнесмен Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
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Собянин запретил посещать магазины без масок и перчаток

С 12 мая в Москве вводится обязательное ношение респираторов или масок, закрывающих рот и нос, и перчаток для пассажиров общественного транспорта и посетителей магазинов.
РБК 09:18
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Общество

Рабочий день для сотрудников на удаленке предлагают нормировать в РФ

Во время весенней думской сессии депутаты рассмотрят предлагаемые "Еиной Россией" поправки для внесения в Трудовой кодекс. которые бы нормировали рабочий день для сотрудников, работающих в адаленном режиме.
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Тони Фергюсон объявил Хабиба Нурмагомедова трусом

Американский боец Тони Фергюсон заявил, что россиянин Хабиб Нурмагомедов отказался проводить с ним бой из трусости.
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Общество

В Новой Москве снесены павильоны реалити-шоу «Дом-2»

Для строительства автодороги полностью снесены павильоны реалити-шоу "Дом-2".
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Общество

Российский бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой

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Хоккей

КХЛ решила не определять чемпиона лиги и обладателя Кубка Гагарина

В КХЛ приняли решение не определять чемпиона, а также обладателя Кубка Гагарина.
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Армия и оружие

Сын Микояна рассказал о советском прототипе американского космолета

О советском космическом корабле «Буран», который стартовал с помощью сверхтяжелой ракеты-носителя «Молния» и приземлялся на бетонную полосу по-самолетному, знают многие.
Московский Комсомолец 07:17
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Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
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Происшествия

Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч

По версии следствия, с октября 2007 по июль 2013 года банкиры ежемесячно передавали полковнику ФСБ в кафе «Кофемания» на Пушечной улице и в других заведениях по €100–150 тыс. за общее покровительство.
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Общество

Ъ предупредил о возможном закрытии половины магазинов одежды в Москве

После снятия карантинных мер в Москве может открыться только половина магазинов одежды, обуви и аксессуаров.
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На презентации Inside Xbox будет тизер Assassin’s Creed Valhalla без геймплея

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Происшествия

Инспектор ДПС Смидовичского района ЕАО осуждён за взяточничество

УФСБ России по ЕАО выявило факты получения в 2018 – 2019 годах старшим инспектором ДПС отделения ГИБДД ОМВД России по Смидовичскому району денежных средств от генерального директора коммерческой фирмы за содействие в транспортировке крупногабаритных грузов без наличия установленных разрешительных документов на их перевозку, сообщает пресс-служба ведомства.
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Общество

Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа

Ограничения из-за коронавируса будут снимать в три этапа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на видеоконференции с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 11:42
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Экономика

СМИ предупредили о возможной продаже Пекином части госдолга США

В качестве ответа на обвинения в распространении COVID-19 Китай может продать часть госдолга США и тем самым обвалить курс доллара, предупреждает издание South China Morning Post (SCMP).
Известия 20:41
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Гаджеты

Составлен рейтинг самых мощных бюджетных смартфонов

Специалисты составили список самых производительных смартфонов в бюджетной категории за апрель на китайском рынке.
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Общество

Жителям Камчатки компенсируют штрафы за возврат билетов из-за COVID-19

В Камчатском крае жителям, отказавшимся от перелетов из-за коронавируса, компенсируют штрафы за возврат авиабилетов, сообщает пресс-служба правительства региона.
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ЕСПЧ обязал Россию предоставить лекарство ребенку

Страсбург оказал экстренную помощь пациенту с редким заболеванием Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) впервые призвал Россию обеспечить ребенка со спинальной мышечной атрофией необходимым лекарством.
Коммерсантъ 18:53
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Авто

«ГАЗ» снял с производства старые «ГАЗоны»

Складские запасы старых «ГАЗонов», если верить слухам, уже иссякли.
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Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
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Александр Емельяненко хочет бой с Майком Тайсоном

Напомним, что в конце апреля Майк Тайсон рассказал, что хочет провести несколько благотворительных боёв.
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Общество

СМИ узнали о переходе судов на обычный график работы после 11 мая

Все российские суды с 12 мая перейдут на обычный график работы после длительного простоя, причиной которого стала пандемия коронавируса.
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Политика

Трамп: Путин принял предложение о поставках аппаратов ИВЛ в Россию

Президент Владимир Путин принял предложение американского коллеги Дональда Трампа о поставках в Россию из США аппаратов искусственной вентиляции легких для поддержки больных коронавирусом.
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Армия и оружие

Разведку у российских границ за неделю вели 19 летательных аппаратов

Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 19 летательных аппаратов, отмечается в инфографике, которую публикует в пятницу газета российских вооруженных сил "Красная звезда".
РИА Новости 21:40
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Экономика

Стоимость биткоина впервые с февраля превысила $10 тысяч

Стоимость биткоина в ходе торгов превысила отметку $10 тысяч впервые с 19 февраля, сообщает РИА Новости.
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Армия и оружие

США показали корабли НАТО около российской границы

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
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Челябинский ТРК в соцсети опубликовал фото Гитлера к Дню Победы

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Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры

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Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
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