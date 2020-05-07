Создатель "ВКонтакте" и Telegram Павел Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции, перечислив ряд недостатков этой страны. По его словам, его вдохновил на этот пост фильм Юрия Дудя о Кремниевой долине.

Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции

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