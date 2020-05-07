Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров перечислил семь причин не переезжать в США. Так он прокомментировал фильм журналиста Юрия Дудя про Кремниевую долину.

Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции

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