Общество

Газета.RuГазета.RuДуров назвал США не лучшим местом для эмиграции

Создатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров перечислил семь причин не переезжать в США. Так он прокомментировал фильм журналиста Юрия Дудя про Кремниевую долину.
Читать в источнике
Комментировать1,9K

Подробнее о событии

Павел Дуров назвал семь причин не переезжать в США

РБКвчера в 16:38

В Совфеде оценили семь причин Дурова отказаться от переезда в Кремниевую долину

Lenta.ru03:37

Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции

Газета.Ru03:05

Дуров раскритиковал жизнь в США

РИА Новостивчера в 22:45

Дурова заподозрили в попытке отомстить США. Он разбил образ Кремниевой долины и показал ее минусы

Телеканал 360°06:55

Полицейское государство, крепостное право: Дуров назвал семь причин не переезжать в США

Forbesвчера в 14:31

7 минусов США от Павла Дурова после просмотра фильма Юрия Дудя

Новое деловчера в 14:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 09:30, Ашберн
Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко

Vprognoze.ru 06 мая в 22:37
13
Общество

Минздрав предложил перенести сдачу ЕГЭ

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призвал перенести сроки сдачи ЕГЭ из-за ситуации с коронавирусом.
BFM.ru 06:11
902
Происшествия

После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей

Российская газета 04:33
34
Общество

Протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов попал в больницу с подозрением на заражение коронавирусом, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в окружении священника.
Интерфакс 04:01
255
Политика

Путин обратился к народу Австрии по местному телевидению

Владимир Путин выступил с телеобращением к народу Австрии, в котором поздравил страну с 75-летием освобождения от нацизма.
ТВ Центр 06:29
Общество

Попова обозначила срок сохранения новых правил поведения

Определенные правила безопасности и поведения будут действовать в России до момента появления вакцины от новой коронавирусной инфекции или пока пандемия не завершится.
Известия 09:07
142
Политика

Путин напомнил о сговоре Польши с Гитлером

Президент России Владимир Путин напомнил о сговоре правительства Польши с фюрером Германского рейха Адольфом Гитлером в 1938 году, закончившемся разделом Чехословакии.
Lenta.ru 08:44
58
Энергетика

Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100 за баррель

Стоимость нефти возрастет до $100 за баррель в течение полутора лет.
РБК вчера в 07:12
300
Происшествия

Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан

Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт.
Ёлдаш вчера в 02:54
2,5K
Политика

Зеленский посетил подконтрольную Украине территорию ЛНР

Киев, 8 мая 2020, 12:51 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в село Меловое, разделённое границей между Россией и ЛНР, но в данный момент подконтрольное Украине, сообщила 8 мая пресс-служба офиса президента Украины.
REGNUM 05:51
5
Происшествия

Назван организатор убийства российского миллиардера

Следственный комитет России установил еще одного организатора убийства российского миллиардера, основателя торговой сети «Партия» Александра Минеева в 2014 году.
Lenta.ru 08:46
9
Происшествия

Две трети пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии

Коммерсантъ вчера в 05:59
158
Общество

Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус

Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 07:24
608
Финансы

ЦБ допускает снижение ключевой ставки на 100 базисных пунктов

Банк России допускает снижение уровня ключевой ставки на 100 базисных пунктов на следующем заседании совета директоров, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе видеоконференции.
ТАСС 08:35
41
Общество

Власти Москвы назвали требования к ношению масок и перчаток

Появление с 12 мая в Москве в общественном транспорте, на работе или в магазине только в маске или только в перчатках все равно приведет к штрафу, поскольку необходимо использовать эти средства защиты вместе.
Российская газета 09:02
1K
Общество

За получасовое интервью с Мясниковым потребовали десятки тысяч рублей

Врач был назначен главой информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом в середине апреля.
Lenta.ru 08:53
3
Происшествия

В Вологодской области в семи районах подтопило дома и размыло дороги

В региональном управлении МЧС говорят, что самая сложная ситуация в Верховажском районе, здесь подтопило не дороги, а придомовые участки.
Российская газета 05:30
1
Авто

Tesla отложила дебют нового Tesla Roadster

Глава Tesla Илон Маск объявил о переносе старта производства новой модели Roadster на неопределенный срок.
Автоновости дня 06:55
Политика

Глава МИД Германии назвал единственного виновника Второй мировой войны

Авторы статьи потребовали отказаться от попыток найти новых виновников начала Второй мировой войны и напомнили, что всю ответственность за нее уже взяла на себя Германия.
РБК 08:22
641
Шоу-бизнес

Киркоров сообщил результаты теста на коронавирус

Московский Комсомолец 06 мая в 07:09
14
Происшествия

В Оренбуржье арестовали священника, обвиняемого в педофилии

Суд в Оренбургской области арестовал на два месяца священнослужителя, обвиняемого в совершении преступлений половой неприкосновенности в отношении троих детей.
РИА Новости 08:47
154
Общество

Москвичей призвали не бояться прироста числа заболевших COVID-19

Заммэра Москвы Анастасия Ракова призвала горожан не бояться роста количества выявленных случаев заболевания COVID-19.
Известия 07:11
15
Армия и оружие

В Минобороны рассказали об этапах поставки Су-57 в ВКС России

Деловое.ТВ 03:00
103
Общество

В Курской области до 31 мая продлён режим повышенной готовности

Курск, 8 мая 2020, 15:55 — REGNUM В Курской области действие режима повышенной готовности продлили до 31 мая.
REGNUM 08:55
7
Общество

Россиянам советуют носить с собой документы на жилье

Специалисты считают, что документы необходимы при полицейской проверке, если человек проживает не по месту постоянной регистрации, хоть законы и не требуют этого.
АМИТЕЛ 00:28
754
Политика

МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала

"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС 06 мая в 15:35
4,8K
Кино

Россияне назвали любимые фильмы о войне

Картина о буднях летчиков-истребителей вышла на большие экраны в 1974 году и стала одной из самых кассовых кинолент, посвященных событиям Великой Отечественной войны.
Будущее России. Национальные проекты 06 мая в 05:35
215
Происшествия

В Оренбургской области у мужчины нашли более 100 боевых гранат

RT на русском 08:38
1
Общество

В Роспотребнадзоре назвали показатель смертности от коронавируса в РФ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что уровень смертности у пациентов с коронавирусом в России составляет 0,9 процента.
Московский Комсомолец 08:49
1
Политика

В ФРГ назвали отвлекающим манёвром обвинения США против КНР по коронавирусу

В секретной записке министру обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр разведка Германии называет заявления Вашингтона расчётливым отвлекающим манёвром и считает, что якобы США пытаются своей теорией происхождения вируса отвлечь от собственных ошибок и направить гнев американцев на КНР.
News.ru 05:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное