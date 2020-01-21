Технологии
Газета.RuДуров назвал iCloud инструментом слежки
Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
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ICloud официально стал инструментом слежки.
— Павел Дуров, российский предпринимательРЕН ТВ 13:52
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