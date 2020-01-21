с чего всё началось

Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.

Политика Объявлен состав нового российского правительства Владимир Путин назначил министром иностранных дел в новом правительстве Сергей Лаврова. Эту должность Лавров занимает с 2004 года.

Политика В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.

Футбол Семак прокомментировал ситуацию с арендой Кокорина в «Сочи» Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что форвард Александр Кокорин был расстроен, узнав новости о собственном переходе в "Сочи" на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Общество Глава ПФР сообщил о сокращении числа пенсионеров после реформы Глава ПФР добавил, что у людей, достигших 80-летнего возраста, пенсия будет автоматически увеличиваться на размер фиксированной выплаты, которая в 2020 году составляет 5,6 тыс. руб. Дроздов также напомнил об индексации пенсий с 1 января 2020 года на 6,6%.

Происшествия Александр Емельяненко арестован на семь суток Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко был арестован судом Анапы на семь суток.

Общество Названы четыре распространенные привычки, провоцирующие онкологию Привычка ежедневно выпивать после работы несколько бокалов пива или другого алкоголя повышает риск развития рака печени, рта, горла и молочной железы.

Политика Департамент строительства Москвы возглавил Рафик Загрутдинов Рафик Загрутдинов, который ранее занимал должность первого заместителя руководителя департамента строительства Москвы, назначен главой департамента вместо Андрея Бочкарева, следует из распоряжения мэра Москвы, опубликованного на его сайте.

Политика Медведев отписался от правительства в инстаграме Бывший премьер-министр, ныне зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев отменил подписку на официальный аккаунт правительства РФ в Instagram.

Энергетика Белоруссия начала импорт норвежской нефти Белоруссия закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти, сообщает в понедельник «Интерфакс» со ссылкой на представителя госконцерна «Белнефтехим».

Наука Ученые назвали новую причину инфарктов Ученые из Йельского университета, центра имени Гельмгольца и университетской клиники Аугсбурга выяснили, что встречающиеся в загрязненном воздухе ультрамелкие частицы (100 нанометров), основным источником которых в городе являются автомобильные выхлопы, могут спровоцировать инфаркт миокарда.

Общество Дерипаска похвалил реформы Трампа и раскритиковал российский ЦБ Бизнесмен Олег Дерипаска, послушав выступление президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который стартовал во вторник, 21 января, заявил о превосходстве его экономической и социальной политики над действиями российского Центробанка.