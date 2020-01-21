Технологии

Газета.RuГазета.RuДуров назвал iCloud инструментом слежки

Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
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Дуров назвал iCloud «орудием слежки» из-за отказа Apple шифровать данные

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Газета.Ru10:22

Дуров назвал iCloud инструментом слежки ФБР

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Reuters: Apple отказалась от планов сквозного шифрования данных пользователей

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Дуров назвал iCloud инструментом наблюдения

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Дуров констатировал официальную слежку через iPhone

Lenta.ru11:42

Павел Дуров: iCloud стала инструментом слежки

Московский Комсомолец10:11
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ТАСС 13:11
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Президент России Владимир Путин упразднил Министерство Северного Кавказа. Функции ведомства переданы Министерству экономического развития.
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Источники узнали, что Мишустин оставит Силуанова в новом правительстве

Несколько источников разных СМИ узнали, что Антон Силуанов в новом составе правительства сохранит только пост министра финансов, статус первого вице-премьера утратит.
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В Ростове-на-Дону внепланово сел пассажирский самолет

В Ростове-на-Дону совершил внеплановую посадку пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100.
Вести.Ru 09:55
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Мишустин анонсировал первое заседание правительства 21 января

Новый глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил Путину, что назначено первое заседание обновленного Кабмина.
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Происшествия

Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей

«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
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В России предложили ввести понятие педагогической тайны и обязать учителей и воспитателей хранить диагнозы и особенности развития детей в секрете.
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Королева Елизавета II забрала у Меган Маркл подаренные украшения

Королева Великобритании Елизавета II забирает у Меган Маркл все фамильные драгоценности, пишет издание Что происходит.
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Володин предложил оштрафовать Водонаеву из-за слов о маткапитале

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Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров

В 2020 году число пенсионеров в России сократилось на 800 тыс. человек в связи с повышением пенсионного возраста.
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Александр Емельяненко арестован на семь суток

Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко был арестован судом Анапы на семь суток.
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Хоккей

Скандальная авария. «Нефтехимик» расторг контракт с Захарчуком

Команда из Нижнекамска расторгла контракт с оборонцем после того, как он устроил автомобильную аварию и скрылся с места происшествия.
Вести.Ru 04:15
Игры

Sony снизила цену на PlayStation 4

По всей видимости Sony начала подготовку к переходу на консоль нового поколения и поэтому решила порадовать геймеров скидками, а именно снижением цены на PlayStation 4 Slim.
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Психолого-психиатрическая экспертиза историка Соколова завершена

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В Москве нашли мертвой невестку Никиты Хрущева

В столице была найдена мертвой супруга сына советского лидера Никиты Хрущева, 85-летняя Галина Шумова.
РБК 12:07
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Никола Влашич: «Из шести матчей группового турнира Лиги Европы мы пять провели с преимуществом»

Футболист рассказал о том, как стал лидером команды и прокомментировал неудачное выступление ЦСКА в Лиге Европы.
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Мединский покидает пост министра культуры

К числу покинувших свой пост министров присоединились — министр труда и соцзащиты Максим Топилин, замперд правительства Дмитрий Козак и министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Живая Кубань 08:14
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Охлобыстин ответил Водонаевой на слова о «рожающем быдле»

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На Украине оценили эффект контракта с Россией по газу

Подписание с Россией нового соглашения на транзит газа предотвратило повышение тарифов на "голубое топливо" в стране в четыре раза.
МонаВиста 18 января в 07:14
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Оззи Осборн рассказал, что у него диагностировали болезнь Паркинсона

DP.RU 10:04
Футбол

Джано Ананидзе расторг контракт со «Спартаком»

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Космос

SpaceX взорвала Falcon 9 в рамках испытаний корабля Crew Dragon

Американская компания SpaceX завершила испытания аварийного отделения пилотируемого корабля Crew Dragon от ракеты-носителя Falcon 9.
SM News 19 января в 10:55
Политика

Порошенко принудительно приведут на допрос

Экс-президент Украины Петр Порошенко вновь не явился на допрос в Государственное бюро расследований.
Московский Комсомолец 05:29
Футбол

АПЛ. «Челси» дома сыграет с «Арсеналом»

Сегодня, 21 января, в матче 24-го тура АПЛ «Челси» примет на своем поле «Арсенал».
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Общество

Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума

За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.
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Происшествия

Суд в Красноярске арестовал главу местного отделения Пенсионного фонда

Суд в Красноярске на один месяц арестовал главу отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Дениса Майбороду по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.
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Происшествия

Уволен новосибирский сотрудник ДПС, заливший виски в автомобиль

В Новосибирской области сотрудника ДПС уволили после разошедшегося по социальным сетям видеоролика.
REGNUM 08:34
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Обамеянг может перейти в «Барселону»

"Барселона" видит в игроке замену уругвайскому форварду Луису Суаресу.
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Армия и оружие

В Донецке убит замкомандира полка МВД ДНР по прозвищу Грин

Вести.Ru 01:38
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