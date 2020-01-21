Технологии
Газета.RuДуров назвал iCloud инструментом слежки
Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
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Спорт
Путин назначил Олега Матыцина министром спорта
Президент России Владимир Путин назначил Олега Матыцина министром спорта РФ.
Политика
Путин упразднил Министерство Северного Кавказа
Президент России Владимир Путин упразднил Министерство Северного Кавказа. Функции ведомства переданы Министерству экономического развития.
Политика
Источники узнали, что Мишустин оставит Силуанова в новом правительстве
Несколько источников разных СМИ узнали, что Антон Силуанов в новом составе правительства сохранит только пост министра финансов, статус первого вице-премьера утратит.
Происшествия
В Ростове-на-Дону внепланово сел пассажирский самолет
В Ростове-на-Дону совершил внеплановую посадку пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100.
Политика
Мишустин анонсировал первое заседание правительства 21 января
Новый глава российского правительства Михаил Мишустин сообщил Путину, что назначено первое заседание обновленного Кабмина.
Происшествия
Замглавы Генштаба ВС РФ обвинили в хищении почти 6,7 млрд рублей
«18 октября 2019 года Арсланову предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, по факту хищения в рамках исполнения госконтракта денежных средств на сумму в 191 млн 437 тыс. 536 рублей и не менее 6,5 млрд рублей соответственно», — огласил материалы уголовного дела судья Второго окружного военного суда.
Экономика
Лукашенко: Москва не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Общество
Учителей предложили обязать хранить педагогическую тайну
В России предложили ввести понятие педагогической тайны и обязать учителей и воспитателей хранить диагнозы и особенности развития детей в секрете.
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II забрала у Меган Маркл подаренные украшения
Королева Великобритании Елизавета II забирает у Меган Маркл все фамильные драгоценности, пишет издание Что происходит.
Общество
Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров
В 2020 году число пенсионеров в России сократилось на 800 тыс. человек в связи с повышением пенсионного возраста.
Происшествия
Александр Емельяненко арестован на семь суток
Известный боец смешанного стиля Александр Емельяненко был арестован судом Анапы на семь суток.
Хоккей
Скандальная авария. «Нефтехимик» расторг контракт с Захарчуком
Команда из Нижнекамска расторгла контракт с оборонцем после того, как он устроил автомобильную аварию и скрылся с места происшествия.
Игры
Sony снизила цену на PlayStation 4
По всей видимости Sony начала подготовку к переходу на консоль нового поколения и поэтому решила порадовать геймеров скидками, а именно снижением цены на PlayStation 4 Slim.
Происшествия
В Москве нашли мертвой невестку Никиты Хрущева
В столице была найдена мертвой супруга сына советского лидера Никиты Хрущева, 85-летняя Галина Шумова.
Футбол
Никола Влашич: «Из шести матчей группового турнира Лиги Европы мы пять провели с преимуществом»
Футболист рассказал о том, как стал лидером команды и прокомментировал неудачное выступление ЦСКА в Лиге Европы.
Политика
Мединский покидает пост министра культуры
К числу покинувших свой пост министров присоединились — министр труда и соцзащиты Максим Топилин, замперд правительства Дмитрий Козак и министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Энергетика
На Украине оценили эффект контракта с Россией по газу
Подписание с Россией нового соглашения на транзит газа предотвратило повышение тарифов на "голубое топливо" в стране в четыре раза.
Футбол
Джано Ананидзе расторг контракт со «Спартаком»
Космос
SpaceX взорвала Falcon 9 в рамках испытаний корабля Crew Dragon
Американская компания SpaceX завершила испытания аварийного отделения пилотируемого корабля Crew Dragon от ракеты-носителя Falcon 9.
Политика
Порошенко принудительно приведут на допрос
Экс-президент Украины Петр Порошенко вновь не явился на допрос в Государственное бюро расследований.
Футбол
АПЛ. «Челси» дома сыграет с «Арсеналом»
Сегодня, 21 января, в матче 24-го тура АПЛ «Челси» примет на своем поле «Арсенал».
Общество
Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума
За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.
Происшествия
Суд в Красноярске арестовал главу местного отделения Пенсионного фонда
Суд в Красноярске на один месяц арестовал главу отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Дениса Майбороду по обвинению в получении взятки в особо крупном размере.
Происшествия
Уволен новосибирский сотрудник ДПС, заливший виски в автомобиль
В Новосибирской области сотрудника ДПС уволили после разошедшегося по социальным сетям видеоролика.
Футбол
Обамеянг может перейти в «Барселону»
"Барселона" видит в игроке замену уругвайскому форварду Луису Суаресу.