с чего всё началось

ICloud официально стал орудием для слежки. Приложения, которые полагаются на него для хранения ваших личных сообщений, являются частью проблемы.

Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.

Происшествия Адвокаты потребовали рассекретить дело Рамиля Шамсутдинова Как пишет «Чита.ру», ранее юристам Шамсутдинова запретили разглашать любые сведения, связанные с расследованием уголовного дела.

Спорт Матыцин стал министром спорта России Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин указом президента РФ назначен министром спорта России.

Футбол Семак прокомментировал ситуацию с арендой Кокорина в «Сочи» Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что форвард Александр Кокорин был расстроен, узнав новости о собственном переходе в "Сочи" на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Политика Максим Решетников стал министром экономического развития РФ Президент России Владимира Путин своим указом назначил Максима Решетникова министром экономического развития Российской Федерации, приняв его отставку с должности губернатора Пермского края по собственному желанию.

Политика Внесенные в Госдуму поправки в Конституции гарантируют рост МРОТ Внесенные в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным поправки в Конституцию предполагают закрепление в основном законе страны гарантийного размера МРОТ, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.

Политика Объявлен состав нового правительства России Стал известен состав нового правительства России. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин, передает Интерфакс.

Происшествия Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.

Происшествия В Охотском море загорелся траулер Рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» с 47 членами экипажа загорелся в Охотском море, сообщил «РИА Новости» представитель спасательного центра.

Здоровье Минздрав Камчатки отказывается покупать редкое лекарство больной девочке Как выяснило ИА Кам 24, в которое обратились родители больной девочки, чиновники минздрава Камчатки, ещё неделю назад, после первых публикаций в СМИ, обещавшие приобрести препарат для ребёнка, теперь передумали.