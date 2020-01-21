Технологии
Газета.RuДуров назвал iCloud инструментом слежки
Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
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ICloud официально стал орудием для слежки. Приложения, которые полагаются на него для хранения ваших личных сообщений, являются частью проблемы.
— Павел Дуров, российский предпринимательФедералПресс 11:43
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Как пишет «Чита.ру», ранее юристам Шамсутдинова запретили разглашать любые сведения, связанные с расследованием уголовного дела.
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Лента «Холоп» стала второй в истории отечественного проката по кассовым сборам. Фильм «Холоп» вышел в прокат в конце прошлого года.
Гаджеты
В сети появились первые фото Xiaomi Mi 10 Pro
В сети появились первые фото нового Xiaomi Mi 10.
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Внесенные в Госдуму поправки в Конституции гарантируют рост МРОТ
Внесенные в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным поправки в Конституцию предполагают закрепление в основном законе страны гарантийного размера МРОТ, передает корреспондент ИА REGNUM 20 января.
Происшествия
Влад Бахов знал, что скоро умрет
Политика
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«Арсенал» в меньшинстве сыграл вничью с «Челси» в матче АПЛ
Лондонские "Челси" и "Арсенал" сыграли вничью в дерби в рамках 24-го тура чемпионата Англии по футболу.
Происшествия
В Китае четвёртый человек умер от нового коронавируса
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Происшествия
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В Охотском море загорелся траулер
Рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» с 47 членами экипажа загорелся в Охотском море, сообщил «РИА Новости» представитель спасательного центра.
Политика
Ну вот и назван состав нового Правительства.
Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook прокомментировал новый состав правительства, предложенный Михаилом Мишустиным.
Происшествия
Водитель экскаватора наехал на несовершеннолетнюю в Невельском районе
Водитель экскаватора совершил наезд на несовершеннолетнюю в Горнозаводске в Невельском районе.
Происшествия
В Красноярске арестован глава регионального Пенсионного фонда
Управляющий отделением Пенсионного фонда по Красноярскому краю Денис Майборода арестован на один месяц.
Здоровье
Минздрав Камчатки отказывается покупать редкое лекарство больной девочке
Как выяснило ИА Кам 24, в которое обратились родители больной девочки, чиновники минздрава Камчатки, ещё неделю назад, после первых публикаций в СМИ, обещавшие приобрести препарат для ребёнка, теперь передумали.
Политика
РУСАДА связало окончание допингового кризиса с новым министром спорта
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Общество
В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны
Обнаруженная во вторник бомба времен Второй мировой войны успешно обезврежена. "Оцепление скоро будет снято", - сообщили в местной полиции.
Политика
В Ливане сформировали новое правительство
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Общество
Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума
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Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Шоу-бизнес
4-летнюю дочь звезды Comedy Woman Марии Кравченко затравили в Сети
Звезда Comedy Woman Мария Кравченко решила приобщить свою четырехлетнюю дочь Вику к миру моды, организовав для малышки профессиональную фотосессию.
Игры
Опубликованы новые скриншоты DOOM Eternal и много роликов с геймплеем
Компания Bethesda выложила в сеть новую серию высококачественных скриншотов предстоящей игры DOOM Eternal.
Общество
Женщинам запретили посещать самый большой бассейн на Северном Кавказе
Руководство спортивного комплекса "Анжи-Арена" в Каспийске (Дагестан) запретило женщинам посещать бассейн, сообщили РИА Новости в спорткомплексе.
Происшествия
В Подмосковье девочка убежала от преследователя
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