Технологии
Газета.RuДуров назвал iCloud инструментом слежки
Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
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ICloud официально стал орудием для слежки. Приложения, которые полагаются на него для хранения ваших личных сообщений, являются частью проблемы.
— Павел Дуров, российский предпринимательФедералПресс 11:43
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