Технологии

Газета.RuГазета.RuДуров назвал iCloud инструментом слежки

Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.
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Павел Дуров
ICloud официально стал орудием для слежки. Приложения, которые полагаются на него для хранения ваших личных сообщений, являются частью проблемы.
— Павел Дуров, российский предпринимательФедералПресс 11:43
с чего всё началось
Так Дуров прокомментировал материал
 Reuters, в котором утверждается, что корпорация Apple отказалась от планов разрешить пользователям осуществлять сквозное шифрование резервных копий своих данных в iCloud.
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