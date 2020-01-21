с чего всё началось

ICloud официально стал орудием для слежки. Приложения, которые полагаются на него для хранения ваших личных сообщений, являются частью проблемы.

Основатель соцсети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что облачный сервис компании Apple iCloud стал инструментом наблюдения.

Политика Путин изменил структуру правительства Президент России Владимир Путин подписал указ «О структуре федеральных органов исполнительной власти».

Политика Виталий Мутко может возглавить госкомпанию «Дом.РФ» Виталий Мутко получил предложение возглавить госкомпанию "Дом.РФ". Об этом пишет "РБК" со ссылкой на собственные источники.

Политика Сергей Кравцов стал министром просвещения Кравцов начал работу в Министерстве образования Российской Федерации в 2002 году и вразные периоды возглавлял Департамент регионального развития и Департамента управления программами и конкурсных процедур Минобрнауки России.

Футбол Агуэро принес «Манчестер Сити» победу над «Шеффилд Юнайтед» Чемпион Англии "Манчестер Сити" одержал нелегкую победу над новичком элиты "Шеффилд Юнайтед" 1:0. "Сити", в стартовом составе которого не оказалось Серхио Агуэро, столкнулся с серьезным сопротивлением со стороны "клинков".

Здоровье В России зарегистрирован низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ Сообщается, что с 13 по 19 января, в общем, по всей стране также фиксируется низкий уровень заболеваемости в соотношении с недельными эпидпорогами.

Политика Госдума поддержала введение должности зампреда Совбеза Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект об учреждении должности заместителя председателя Совета безопасности РФ.

Общество ВОЗ предупредила о распространении коронавируса из Китая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о возможном распространении новой пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV, в Китае и других странах.

Политика Медведев поздравил новое правительство с началом работы На своей страниц в соцсети «ВКонтакте» политик поздравил новый кабмин с началом работы и пожелал членам правительства эффективного решения важнейших задач, стоящих перед Россией.

Происшествия Боец MMA Александр Емельяненко задержан за пьяное хулиганство в Анапе Анапский городской суд арестовал на семь суток бойца смешанных единоборств (MMA) Александра Емельяненко, который в нетрезвом виде буянил на базе отдыха «Спорт» в пригороде Анапы, сообщил источник в правоохранительных органах.

Авто Hennessey Venom F5 получил жесткое углеродное шасси Компания сообщила, что в предстоящем купе Hennessey Venom F5 будет использоваться сверхлегкое, но более жесткое шасси из углеродного волокна.

Экономика Глава МВФ спрогнозировала новую Великую депрессию По словам директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой, ухудшение ситуации в экономической сфере может быть вызвано социальным неравенством и нестабильностью финансового сектора.

Политика Председатель Госдумы: новый кабмин справится с поставленными задачами Во время своего разговора с журналистами председатель Госдумы выразил надежду, что новый кабинет министров обеспечит рост экономики и сделает все для решения проблемы бедности.

Киберспорт Virtus.pro завершила выступление на DreamLeague Leipzig Major В невероятном матче нижней сетки Virtus.pro потерпела поражение от команды Team Liquid на DreamLeague Leipzig Major и покинула турнир.

Общество Глава Amazon вновь возглавил список богатейших людей мира Основатель интернет-компании Amazon.com Джефф Безос вновь занял первое место в списке самых богатых людей мира после того, как в пятницу был «свергнут» генеральным директором французской группы компаний LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) Бернаром Арно.