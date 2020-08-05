Дуров назвал «опасным прецедентом» действия США против TikTok
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Угрозы властей США заблокировать китайское приложение TikTok на своей территории создают опасный прецедент, считает основатель Telegram Павел Дуров. Это может убить интернет как глобальную сеть, добавил предприниматель. Прецедент с TikTok «легитимизирует тактику вымогательства», считает Дуров.В источнике
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