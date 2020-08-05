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Дуров назвал «опасным прецедентом» действия США против TikTok

Угрозы властей США заблокировать китайское приложение TikTok на своей территории создают опасный прецедент, считает основатель Telegram Павел Дуров. Это может убить интернет как глобальную сеть, добавил предприниматель. Прецедент с TikTok «легитимизирует тактику вымогательства», считает Дуров.В источнике
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РБК

Дуров напомнил о фото со средним пальцем из-за требований США к TikTok

РБКвчера в 11:41
Комсомольская правда

Павел Дуров напомнил о фото со средним пальцем, говоря о требованиях США к TikTok

Комсомольская правдавчера в 11:39
Телеканал 360°

Дуров увидел угрозу интернету в желании США заблокировать TikTok

Телеканал 360°вчера в 09:55
РИА Новости

Дуров назвал действия США против TikTok угрозой интернету

РИА Новостивчера в 11:16
ТАСС

Дуров заявил, что действия США против TikTok создают опасный прецедент для глобальной сети

ТАССвчера в 10:35
Фонтанка.Ру

«Мы не занимаемся предательством». Павел Дуров показал средний палец покупателям Telegram, комментируя конфликт США и соцсети TikTok

Фонтанка.Рувчера в 10:07
Коммерсантъ

Дуров раскритиковал США за давление на TikTok

Коммерсантъвчера в 11:38

Эксперт рассказала о самой выгодной альтернативе дешевеющим рублям

Вложениям в наличные доллары в неспокойные времена следует предпочесть параллельные инвестиции в акции фармкомпаний и ритейлеров, рассказала агентству "Прайм" ведущий финансовый эксперт Школы изучения финансовых рынков "Грамотей" Кира Лист.
Эксперт рассказала о самой выгодной альтернативе дешевеющим рублям
ПРАЙМ19:08

В Хабаровске 17 военных пострадали при обрушении строящегося моста

Семнадцать военных пострадали при обрушении строящегося железнодорожного моста через реку Амур в Хабаровске, проводится проверка, сообщается на сайте Главного военного следственного управления Следственного комитета России.
В Хабаровске 17 военных пострадали при обрушении строящегося моста
РИА Новости20:31

Законопроект о выплатах ухаживающим за инвалидами вносится в Госдуму

Дарья Драй © ИА REGNUM Предлагается предоставить неработающим гражданам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы, являющимся их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. рублей, следует из документа, опубликованного в ТГ-канале Нилова.
REGNUM17:00
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Премьер-министр Ливана уточнил причину взрыва в порту Бейрута

Бейрут, 5 августа 2020, 01:01 — REGNUM Причиной взрыва в порту Бейрута стало ненадлежащее хранение в течение шести лет 2,75 тысячи тонн аммиачной селитры, заявил премьер-министр Ливана Хассан Диаб, сообщает канцелярия ливанского президента на своей странице в Twitter.
REGNUMвчера в 18:01
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Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась

Журналистка ГТРК "Камчатка" (филиал ВГТРК) Александра Новикова, которая стала известной после видеоролика, где она не может сдержать смех, рассказывая о размере выплат льготникам, сообщила РИА Новости, что уволилась после организованного ею митинга в поддержку протестующих в Хабаровске.
РИА Новости20:15
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Диетолог назвал три доступных продукта для укрепления суставов

Аналогичным эффектом обладают киви, содержащие большое количество витамина С. Лишь половина плода содержит суточную норму микроэлементов, необходимых для здоровья суставов и соединительной ткани.
Дни24вчера в 09:56
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Защита солдата-срочника Шамсутдинова просит суд с присяжными

Защита застрелившего сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова подала ходатайство о рассмотрении его дела судом присяжных заседателей, сообщил РИА Новости его адвокат Равиль Тугушев.
RT на русскомвчера в 02:54
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В Забайкалье бывший сотрудник МЧС уличён в мошенничестве

Чита, 5 августа 2020, 12:47 — REGNUM В Забайкалье к условным срокам приговорены теперь уже бывший заместитель начальника третьего отряда противопожарной службы Забайкальского края Иван Пименов, а также директор и главный бухгалтер одной из коммерческих фирм.
REGNUMвчера в 05:47
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В России может существенно подорожать доставка товаров из магазинов

Москва, 6 августа 2020, 01:41 — REGNUM Доставка товаров из магазинов может подорожать примерно вдвое в случае принятия в России новых «Санитарно-эпидемиологических требований к предоставлению услуг населению», передают 6 августа «Известия» со ссылкой на собственные источники.
REGNUM18:41
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Правительство ФРГ приняло к сведению обращение соперницы Лукашенко

Немецкое правительство заявило, что приняло к сведению призыв кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской, которая ранее обратилась к канцлеру Германии Ангеле Меркель.
Газета.Ruвчера в 15:40
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В Астрахани на детской площадке плита насмерть задавила мальчика

Бетонная плита упала на 11-летнего мальчика в Астрахани, когда тот играл на детской площадке, ребенок скончался до приезда врачей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на СУ СК России по Астраханской области.
Газета.Ruвчера в 16:32
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