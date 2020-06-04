Политика
РБКДуров назвал плюсы от возможной разблокировки Telegram в России
Разблокировка Telegram на территории России могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны. Об этом написал в своем Telegram-аккаунте создатель мессенджера Павел Дуров.
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Наука
Коронавирус может размножаться в клетках сердца
Исследователи смогли выяснить, что коронавирусная инфекция способна эффективно размножаться даже в клетках сердца.
Discover24 вчера в 03:46
Происшествия
В Екатеринбурге завели уголовное дело против убитого силовиками горожанина
Екатеринбург, 4 июня 2020, 21:23 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту применения насилия против сотрудников правоохранительных органов.
REGNUM 14:23
Общество
Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок
Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост вчера в 04:15
Общество
СК возбудил уголовное дело против политолога Николая Платошкина
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении политолога Николая Платошкина — лидера движения «За новый социализм».
RT на русском 11:14
Общество
Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса
Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 23:39
Политика
Генпрокурор США заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты
Генпрокурор США Уильям Барр заявил об «иностранном вмешательстве» в протесты с целью обострения насилия в стране.
Коммерсантъ 15:05
Футбол
Полузащитник ЦСКА Ахметов выбыл до конца сезона РПЛ
Полузащитник ЦСКА и сборной России по футболу Ильзат Ахметов пропустит оставшиеся матчи нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Piter.tv вчера в 07:54
Происшествия
Суд в Москве арестовал чиновника Минпромторга Гайрбекова
«Постановлением Хамовнического суда Москвы в отношении Гайрбекова Ризвана Ахмедовича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — сообщил ТАСС в четверг, 4 июня, пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе.
Известия 14:46
Происшествия
Момент разлива дизтоплива в Норильске попал на видео
Напомним, что в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара около 20 тысяч тонн дизтоплива вылились на землю и попали в реку Амбарная.
Российская газета вчера в 16:21
Общество
Собянин: Москва составит график дальнейшего снятия ограничений
Власти Москвы составят график для постепенного возобновления работы отраслей и предприятий.
Агентство Москва 12:00
Спорт
Ласицкене раскритиковала позицию ВФЛА по оплате нейтрального статуса
Трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене раскритиковала позицию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) по компенсации затрат атлетов на взнос для получения нейтрального статуса.
РИА Новости 12:47
Общество
В Москве ввели новый тип пропусков
Для пеших прогулок пропуск не требуется, но если поездка в парк планируется на машине, автобусе или метро, нужно оформить документ.
РБК 11:57
Общество
Российские доставщики еды заявили о забастовке
В Delivery Club заявили, что в период самоизоляции доходы курьеров увеличились, в остальном условия работы доставщиков еды не поменялись.
Lenta.ru 10:43
Политика
Новые меры против «Северного потока-2» внесены в Сенат США
Законопроект о санкциях против "Северного потока-2" внесен в Сенат США.
Вести.Ru 15:28
Шоу-бизнес
Михаил Боярский оправдался за свой изнеможенный вид
В кадре Боярский появился без своей фирменной шляпы, в повседневном образе, и в таком внешнем виде он не похож сам на себя.
Bimru.ru вчера в 09:20
Киберспорт
VP.Prodigy вышли в финал верхней сетки ESL One Birmingham
Команда вышла в финал верхней сетки, где встретится с Alliance за право выйти в гранд-финал турнира, матч пройдет 5 июня, в 20:00 по московскому времени.
Inc-news.ru вчера в 17:49
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета 09:29
Политика
Меркель подтвердила нежелание выдвигаться на пост канцлера ФРГ
В феврале сообщалось, что председатель Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую считали преемницей Меркель, также не будет бороться за пост канцлера Германии на парламентских выборах в 2021 году.
Взгляд.ру 14:10
Происшествия
Британская полиция вычислила подозреваемого в похищении Мэдлин Макканн
В деле о таинственном исчезновении в 2007 году трехлетней британской девочки Мэдлин Макканн появился подозреваемый.
Газета.Ru 06:54
Происшествия
Следователи возбудили дело после выстрела в голову мужчине на Невском проспекте
В ходе конфликта представитель коммерческой структуры, 1978 года рождения, с целью убийства мужчины выстрелил ему в голову из травматического оружия, после чего скрылся с места происшествия.
Невские Новости 11:19
Происшествия
РБК: в Москве задержан глава РВК Повалко
Гендиректора Российской венчурной компании (РВК) Александра Повалко задержали в Москве на 48 часов, сообщил источники РБК.
Коммерсантъ 14:24
Происшествия
В московском метро остановили поезда из-за человека в тоннеле
На Сокольнической линии московского метро поезда остановились из-за человека в тоннеле.
Российская газета 15:14
Общество
Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:30
Общество
В Швеции ищут сотрудника для включения света за 2300 долларов в месяц
Как сообщает sverigesradio.se, художники Симон Голдин и Якоб Сеннебю ищут человека, который будет включать и выключать свет в начале и конце рабочего дня на строящейся станции Корсвеген в городе Гетеборг.
Ivbg.ru 13:15
Армия и оружие
Американские военные преследовали военную колонну России в Сирии
Очевидцы рассказали, что военные автомобили США преследовали колонну с российскими военными, которая направлялась в населенный пункт Каср эд-Диб.
Piter.tv 03:36
Культура
Бардин объяснил неприятие россиянами ремейков советских мультфильмов
В сети появились первые фотографии обновленного Волка из мультфильма «Ну, погоди!», перезапуск которого готовит «Союзмультфильм».
Взгляд.ру 14:10
Политика
МВД создаст единую базу данных мигрантов
"Планом предусмотрен комплекс мероприятий по созданию единой информационной платформы, содержащей сведения об иностранных гражданах, обеспечивающей предоставление государственных услуг, взаимодействие между гражданами, организациями и государственными органами в электронном виде, а также позволяющей внедрить персонализированные информационные сервисы", - отметили в пресс-службе.
Интерфакс 06:29
Политика
Почти 200 депутатов высказались против поправок в Конституцию
Региональные и муниципальные депутаты 26 субъектов подписали открытое письмо, в котором призывают не поддерживать поправки в Конституцию.
News.ru 14:15
Политика
Лукашенко отправил в отставку свое правительство
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о роспуске правительства страны.
Городовой вчера в 13:58
Культура
Юрий Лоза ответил Киркорову, назвавшему его «аппендицитом»
Накануне.Ru вчера в 01:19