Политика

РБКРБКДуров назвал плюсы от возможной разблокировки Telegram в России

Разблокировка Telegram на территории России могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны. Об этом написал в своем Telegram-аккаунте создатель мессенджера Павел Дуров.
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Основатель Telegram Павел Дуров призвал российские власти отказаться от блокировки мессенджера

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Депутат прокомментировал слова Дурова о Telegram

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Дуров назвал плюсы от возможной разблокировки Telegram в России

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Дуров заявил, что в России 30 млн человек пользуются Telegram

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Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
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