Политика

РБКРБКДуров назвал плюсы от возможной разблокировки Telegram в России

Разблокировка Telegram на территории России могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны. Об этом написал в своем Telegram-аккаунте создатель мессенджера Павел Дуров.
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В Минкомсвязи прокомментировали законопроект о разблокировке Telegram

ТАСС10:55

Дуров: В России Телеграмом пользуются более 30 миллионов человек

Эхо Москвы11:23

Дуров увидел пользу нацбезопасности России в разблокировке Telegram

Интерфакс05:59

Депутат прокомментировал слова Дурова о Telegram

РИА Новости06:54

Дуров назвал плюсы от возможной разблокировки Telegram в России

РБК06:16

В Минкомсвязи назвали условие разблокировки Telegram в России после призыва Дурова

Говорит Москва09:10

В России хотят разблокировать Telegram

ITZine.ru05:07
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Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 12:22, Ашберн
Общество

Собянин объявил дату снятия большинства ограничений в Москве

Большинство ограничений, введенных из-за распространения коронавируса в Москве, будут сняты к 1 июля.
Lenta.ru 11:32
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Общество

Депутат попросил СК отстранить Потанина от руководства «Норникелем»

Депутат Госдумы Александр Якубовский попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина отстранить от управления руководство "Норникеля" на время расследования аварии в Норильске.
РИА Новости 09:51
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Общество

СК возбудил уголовное дело против Николая Платошкина

Несколько часов назад на странице Платошкина в Facebook появилось сообщение об обыске и задержании по делу о массовых беспорядках.
Российская газета 10:36
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Космос

Аналитик рассказал, почему «новые королевы» в российской космонавтике не появятся

В связи с запуском Crew Dragon аналитик и публицист Андрей Никулин замечает, что российская космонавтика живет сейчас за счет наследия Сергея Королева, а надеяться на появление новых королевых в нынешних условиях не стоит.
Infox.ru 02 июня в 13:47
Армия и оружие

Заработала новая российская система предупреждения о ракетном ударе

Вооруженные силы РФ сформировали базовую систему предупреждения о ракетном ударе "Купол".
Вести.Ru 05:32
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Общество

Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии

Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет.
Известия 07:04
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Происшествия

Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой

Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru 11:52
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Общество

Youtube заблокировал ролик с гей-парой, усыновляющей ребенка

Видеосервис Youtube заблокировал ролик с гомосексуальной парой, усыновляющей ребенка из детского дома.
Газета.Ru 07:15
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Авто

Ford, Peugeot и Honda заставили работать без масла в моторе

Car.ru 05:30
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Общество

Перечислены факторы наступления второй волны коронавируса

Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 23:39
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Происшествия

Глава НИИ физреабилитации Блюм объявлен в международный розыск

Следственный комитет РФ объявил в международный розыск гендиректора НИИ физической реабилитации и реабилитационных технологий Евгения Блюма, обвиняемого в мошенничестве на 27,8 млн рублей.
ТАСС 04:10
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Политика

Россия может ответить на решение Киева по аренде земельных участков

Двадцать седьмого мая Киевская городская государственная администрация уведомила посольство РФ на Украине о том, что Киевский городской совет принял решение о расторжении договоров аренды на три земельных участка, расположенных в Киеве и предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла.
РИА Новости 12:14
Общество

В Москве и Нижегородской области разрешили электронное голосование

Глава Центризбиркома Элла Памфилова уже допускала, что электронное дистанционное голосование может состояться не только в Москве, хотя ранее, в марте, она утверждала, что это маловероятно.
РБК 10:36
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Общество

Власти Кузбасса разрешили работу ТЦ и фитнес-клубов

В Кемеровской области возобновляют работу торгово-развлекательные центры и фитнес-клубы, принимать подопечных смогут детские сады, сообщается на сайте регионального правительства в четверг, 4 июня.
Известия 08:52
9
Происшествия

Суд продлил арест замначальника Генштаба Арсланова

В четверг 235-й гарнизонный военный суд Москвы продлил на три месяца арест замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Жильцова.
РИА Новости 12:09
Путешествия

Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил

Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru вчера в 01:12
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Армия и оружие

Для украинских военных ввели два новых звания

В четверг, 4 июня украинские парламентарии во втором чтении приняли новый законопроект, согласно которому в армии подвергнутся изменениям воинские звания.
ГЛАС.RU 11:02
Общество

На Кубани продлили карантинный режим

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондартьев заявил, что карантин в регионе будет продлен до 21 июня, передает "Кубань-24".
Газета.Ru 12:08
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Гаджеты

«Умные» телевизоры от Hyundai с «Яндексом» приехали в Россию

Продажи умных телевизоров корейского производителя Hyundai с установленной платформой Яндекс начнут продавать в России.
iReactor 11:26
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Общество

В России открылся первый мебельный магазин датского конкурента IKEA

Датский ретейлер мебели и товаров для дома JYSK сообщил об открытии в Москве своего первого магазина.
Москва 24 вчера в 08:29
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Шоу-бизнес

Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей

Самой высокооплачиваемой знаменитостью по версии журнала Forbes стала Кайли Дженнер, заработавшая $590 млн.
RT на русском 10:47
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Футбол

Семин прокомментировал информацию о назначении в киевское «Динамо»

Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал информацию о назначении в киевское "Динамо", передает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 05:35
Общество

1 июля в Волгоградской области состоится опрос о часовом поясе

В дни голосования по поправкам в Конституцию (с 25 июня по 1 июля) волгоградцы смогут высказать свое мнение о том, стоит ли оставлять местное время или лучше перевести его на московское.
Вечерний Волгоград 11:01
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Технологии

Эксперт рассказал, как распознать прослушку на своем смартфоне

Наличие дополнительного программного обеспечения и приложений, которые вы не устанавливали, могут быть свидетельством того, что ваш телефон прослушивается, говорит глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
ФАН вчера в 20:39
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Автоспорт

Сочи может принять две гонки «Формулы-1» в случае необходимости

Сочи может принять два этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" в сезоне-2020 в случае необходимости.
ТАСС Спорт 08:26
Наука

В Мексике обнаружено самое большое и древнее сооружение майя

В Мексике археологи обнаружили самое большое и самое раннее из ныне из известных сооружений древней цивилизации майя.
Профиль вчера в 13:47
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Шоу-бизнес

Похудевший Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии

ТВ Центр вчера в 07:48
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Игры

EA массово выпустила в Steam множество своих игр

В конце прошлого года издатель выпустил в магазине Star Wars Jedi: Fallen Order, но с тех пор молчал.
Игромания.ру 11:13
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Общество

В Татарстане отменяют требования о самоизоляции для приезжих

С завтрашнего дня дополнительные справки приезжим не понадобятся.
Inkazan 10:21
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Политика

МИД России отверг обвинения в причастности к кибератаке на бундестаг

Россия отвергает обвинения в причастности к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
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Как работают Яндекс.Новости?
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Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
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