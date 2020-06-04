Политика
РБКДуров назвал плюсы от возможной разблокировки Telegram в России
Разблокировка Telegram на территории России могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны. Об этом написал в своем Telegram-аккаунте создатель мессенджера Павел Дуров.
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Политика
ВЦИОМ: поправки в конституцию поддерживают больше 60% россиян
Поправки в конституцию поддерживают 61% россиян. Об этом следует из опроса ВЦИОМ.
Общественная служба новостей 07:27
Общество
Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня
В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
Армия и оружие
Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России
Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК вчера в 03:28
Экономика
Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян
Целевыми показателям плана правительства России по восстановлению занятости и доходов граждан являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня меньше 5% и обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5% в год к концу 2021 года.
Известия 02 июня в 05:35
Политика
Турция с 10 июня начнет возобновлять международное авиасообщение
Турция начнет возобновлять авиасообщение с 40 странами с 10 июня, об этом сообщил в четверг министр транспорта и инфраструктуры республики Адиль Караисмаилоглу.
ТАСС 07:46
Общество
МЧС нашло способ ликвидировать последствия утечки топлива в Норильске
МЧС определилось, как ликвидировать загрязнение в Норильске, образовавшееся из-за утечки нефтепродуктов на ТЭЦ-3.
РБК 03:17
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в убийстве шестилетней девочки в Крыму
Суд в Крыму арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве шестилетней девочки и надругательстве над ней.
RT на русском вчера в 11:38
Общество
В Саратове бастуют работники троллейбусного депо
На предприятии объявили о создании нового профсоюза «Электротранспортник», так как старый, со слов работников, никакого участия в отстаивании прав рабочих не принимает.
REGNUM 05:39
Общество
Собянин: Россияне смогут вернуться к прежней жизни через год
«За жизнь людей отвечаю я и я не хочу перекладывать эту ответственность на других» — сказал Собянин.
Эхо Москвы 03:05
Экономика
Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК вчера в 11:33
Общество
В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов
В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
Общество
Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением
Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru вчера в 11:38
Политика
Свердловские депутаты отказали в доверии Путину
Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Уралинформбюро 02:44
Общество
Кремль: ситуация с коронавирусом в России улучшается
Ситуация с коронавирусом стабилизируется и постепенно улучшается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:48
Общество
Youtube заблокировал ролик с гей-парой, усыновляющей ребенка
Видеосервис Youtube заблокировал ролик с гомосексуальной парой, усыновляющей ребенка из детского дома.
Газета.Ru 07:15
Общество
Спикер Мосгордумы раскрыл источник дохода почти в 2 млрд рублей
Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным, указанным в декларации о доходах, спикер Московской городской думы Алексей Шапошников за 2019 год увеличил свой доход почти в 80 раз, заработав за прошлый год 1,95 млрд рублей.
REGNUM 07:31
Футбол
Юрий Семин может возглавить киевское «Динамо»
Vprognoze.ru 04:18
Космос
Космонавты Котов и Циблиев не считают полет Crew Dragon к МКС прорывом
Использование корабля Crew Dragon для пилотируемого полета к Международной космической станции (МКС) не является технологическим прорывом, для оценки надежности новой системы требуется статистика полетов, считают российские космонавты Олег Котов и Василий Циблиев.
РИА Новости 06:01
Политика
Путин поручил Минобороны развернуть госпиталь в Забайкалье
Владимир Путин поручил Минобороны оперативно развернуть госпиталь в Забайкальском крае для пациентов с коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 07:01
Происшествия
В Тейкове следователь пошла на преступление ради своего сожителя
Чтобы скрыть причастность сожителя к хищению, следователь фальсифицировала материалы процессуальной проверки.
IvanovoNews 04:56
Общество
Температура воздуха в Москве поднимется выше 30 градусов
Выше нормы прогреется воздух к ближайшим выходным, а на будущей неделе в столице ожидается выше 30 градусов тепла.
Российская газета 05:12
Общество
Северодвинск закроют на въезд и выезд с 6 июня
В указе говорится, что въезд на территорию Северодвинска, а также выезд из города будут ограничены с 00 часов 6 июня 2020 года.
Новости Архангельска 29.ru 07:03
Общество
Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии
Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет.
Известия 07:04
Авто
Продажи новых автомобилей в России упали на 52% в мае
Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России в мае 2020 года сократили падение с 72,4% до 51,8% в годовом выражении и составили 63 033 единицы.
Автоновости дня 05:09
Общество
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне
Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
Газета.Ru 06:03
Технологии
Названы основные признаки прослушки смартфонов
Как распознать, что телефон стоит на прослушке, объяснил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
REGNUM 02:01
Экономика
Основатель Wildberries обратилась к Путину
Основатель Wildberries Татьяна Бакальчук планирует построить бизнес-технопарки в регионах России.
BFM.ru 07:37
Политика
Лукашенко разогнал белорусское правительство
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о роспуске республиканского правительства.
Труд вчера в 13:30