Разблокировка Telegram на территории России могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны. Об этом написал в своем Telegram-аккаунте создатель мессенджера Павел Дуров.

Дуров назвал плюсы от возможной разблокировки Telegram в России

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