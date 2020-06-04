Политика

РБКРБКДуров назвал плюсы от возможной разблокировки Telegram в России

Разблокировка Telegram на территории России могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны. Об этом написал в своем Telegram-аккаунте создатель мессенджера Павел Дуров.
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Основатель Telegram Павел Дуров призвал российские власти отказаться от блокировки мессенджера

Эхо Москвы07:33

Дуров увидел пользу нацбезопасности России в разблокировке Telegram

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Депутат прокомментировал слова Дурова о Telegram

РИА Новости06:54

Дуров назвал плюсы от возможной разблокировки Telegram в России

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Дуров предложил отменить блокировку Telegram для 30 млн пользователей в России

Коммерсантъ06:14

Дуров рассказал о 30 млн пользователей Telegram в России

RT на русском06:57

Дуров заявил, что в России 30 млн человек пользуются Telegram

ТАСС05:06
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Политика

ВЦИОМ: поправки в конституцию поддерживают больше 60% россиян

Поправки в конституцию поддерживают 61% россиян. Об этом следует из опроса ВЦИОМ.
Общественная служба новостей 07:27
Общество

Губернатор Кубани продлил режим карантина до 21 июня

В четверг днем на заседании регионального Оперативного штаба губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что режим карантина по коронавирусу, который действует на территории края с конца марта, будет продлен до 21 июня.
Российская газета 05:49
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Армия и оружие

Американские СМИ назвали бомбардировщики B-1B проблемой для ВМФ России

Стратегические бомбардировщики ВВС США B-1B, проводившие учения над Черным морем, могут представлять «серьезную проблему» для Военно-морского флота России в этом регионе, их полет является сигналом для Кремля, пишет издание The Drive.
РБК вчера в 03:28
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Экономика

Правительство разработало план по восстановлению доходов россиян

Целевыми показателям плана правительства России по восстановлению занятости и доходов граждан являются выход на устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы до уровня меньше 5% и обеспечение темпов роста ВВП на уровне не менее 2,5% в год к концу 2021 года.
Известия 02 июня в 05:35
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Политика

Турция с 10 июня начнет возобновлять международное авиасообщение

Турция начнет возобновлять авиасообщение с 40 странами с 10 июня, об этом сообщил в четверг министр транспорта и инфраструктуры республики Адиль Караисмаилоглу.
ТАСС 07:46
Общество

МЧС нашло способ ликвидировать последствия утечки топлива в Норильске

МЧС определилось, как ликвидировать загрязнение в Норильске, образовавшееся из-за утечки нефтепродуктов на ТЭЦ-3.
РБК 03:17
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Политика

Самолет из США доставил в Россию вторую партию аппаратов ИВЛ

Инфорос 05:26
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Происшествия

Суд арестовал обвиняемого в убийстве шестилетней девочки в Крыму

Суд в Крыму арестовал на два месяца обвиняемого в убийстве шестилетней девочки и надругательстве над ней.
RT на русском вчера в 11:38
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Происшествия

Военный вертолет Ми-38 аварийно сел на трассу в Подмосковье

Интерфакс 04:28
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Общество

В Саратове бастуют работники троллейбусного депо

На предприятии объявили о создании нового профсоюза «Электротранспортник», так как старый, со слов работников, никакого участия в отстаивании прав рабочих не принимает.
REGNUM 05:39
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Общество

Собянин: Россияне смогут вернуться к прежней жизни через год

«За жизнь людей отвечаю я и я не хочу перекладывать эту ответственность на других» — сказал Собянин.
Эхо Москвы 03:05
Экономика

Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса

В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК вчера в 11:33
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Общество

В КоАПе появится новый крупный штраф для автомобилистов

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) появился новый штраф за отказ водителя от медицинского освидетельствования.
Известия вчера в 10:47
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Общество

Анна Шафран отказалась называть свое увольнение повышением

Ранее Владимир Соловьев заявил, что увольнение Шафран из ток-шоу "Полный контакт" на радио "Вести FM" следует рассматривать в качестве "повышения".
Газета.Ru вчера в 11:38
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Политика

Свердловские депутаты отказали в доверии Путину

Почти 200 депутатов российских муниципальных образований и региональных парламентов подписали открытое письмо против внесения изменений в Конституцию.
Уралинформбюро 02:44
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Общество

Кремль: ситуация с коронавирусом в России улучшается

Ситуация с коронавирусом стабилизируется и постепенно улучшается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:48
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Общество

Youtube заблокировал ролик с гей-парой, усыновляющей ребенка

Видеосервис Youtube заблокировал ролик с гомосексуальной парой, усыновляющей ребенка из детского дома.
Газета.Ru 07:15
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Общество

Спикер Мосгордумы раскрыл источник дохода почти в 2 млрд рублей

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным, указанным в декларации о доходах, спикер Московской городской думы Алексей Шапошников за 2019 год увеличил свой доход почти в 80 раз, заработав за прошлый год 1,95 млрд рублей.
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Футбол

Юрий Семин может возглавить киевское «Динамо»

Vprognoze.ru 04:18
Космос

Космонавты Котов и Циблиев не считают полет Crew Dragon к МКС прорывом

Использование корабля Crew Dragon для пилотируемого полета к Международной космической станции (МКС) не является технологическим прорывом, для оценки надежности новой системы требуется статистика полетов, считают российские космонавты Олег Котов и Василий Циблиев.
РИА Новости 06:01
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Путин поручил Минобороны развернуть госпиталь в Забайкалье

Владимир Путин поручил Минобороны оперативно развернуть госпиталь в Забайкальском крае для пациентов с коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 07:01
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Происшествия

В Тейкове следователь пошла на преступление ради своего сожителя

Чтобы скрыть причастность сожителя к хищению, следователь фальсифицировала материалы процессуальной проверки.
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Общество

Температура воздуха в Москве поднимется выше 30 градусов

Выше нормы прогреется воздух к ближайшим выходным, а на будущей неделе в столице ожидается выше 30 градусов тепла.
Российская газета 05:12
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Общество

Северодвинск закроют на въезд и выезд с 6 июня

В указе говорится, что въезд на территорию Северодвинска, а также выезд из города будут ограничены с 00 часов 6 июня 2020 года.
Новости Архангельска 29.ru 07:03
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Попова рассказала о необходимости подготовиться к следующей пандемии

Ранее 4 июня Попова заявила,что единой вакцины от коронавируса не будет.
Известия 07:04
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Авто

Продажи новых автомобилей в России упали на 52% в мае

Продажи новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта (LCV) в России в мае 2020 года сократили падение с 72,4% до 51,8% в годовом выражении и составили 63 033 единицы.
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Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне

Две короткие рабочие недели ждут россиян в июне – одна связана с Днем России, вторая – с проведением парада Победы.
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Названы основные признаки прослушки смартфонов

Как распознать, что телефон стоит на прослушке, объяснил глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
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Экономика

Основатель Wildberries обратилась к Путину

Основатель Wildberries Татьяна Бакальчук планирует построить бизнес-технопарки в регионах России.
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Лукашенко разогнал белорусское правительство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о роспуске республиканского правительства.
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Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
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