Технологии
Lenta.ruДуров призвал бороться с Google и Apple
Основатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал бороться с монополией Google и Apple на установку приложений и делать это самостоятельно или через альтернативу Google Play и Apple Store. Об этом он написал в своем Twitter.
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Дуров рассказал, как избавиться от монополии Apple на установку приложений
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