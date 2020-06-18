Основатель соцсети «Вконтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров призвал бороться с монополией Google и Apple на установку приложений и делать это самостоятельно или через альтернативу Google Play и Apple Store. Об этом он написал в своем Twitter.

Дуров призвал бороться с Google и Apple

Происшествия В Калининградской области умер ещё один пациент с коронавирусом К 18 июня общее число скончавшихся человек с COVID-19 в Калининградской области достигло 36. Умершим было от 35 лет до 91 года.

Происшествия К журналисту «Дождя» пришла полиция из-за статьи о голосовании по Конституции В ночь на 18 июня сотрудники полиции приехали к редакции телеканала «Дождь» и взяли объяснение с корреспондента Антона Баева, выпустившего репортаж о подделке аккаунтов для электронного голосования. 650

Общество В Краснодарском крае снимают карантин Краснодар, 18 июня 2020, 12:26 — REGNUM Карантин на территории Краснодарского края будет отменён с 21 июня, об этом 18 июня заявил на заседании оперштаба губернатор Вениамин Кондратьев. 86

Общество 119 новых заражений коронавирусом выявили в Саратовской области На 18 июня в Саратовской области у 5101 человек подтвержден COVID-19. Выздоровели 2396 человек, в том числе 79 за сутки. 1K

Общество Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край. 1,9K

Общество Попова: ситуация с коронавирусом в 13 регионах вызывает опасение Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24» заявила, что ситуация с коронавирусной инфекцией в 13 регионах пока вызывает беспокойство.

Общество Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации. 1,1K

Экономика Правительство не обсуждает повышение НДФЛ для богатых граждан Ранее журнал Forbes со ссылкой на внутренние источники сообщил, что российское правительство на фоне кризиса из-за пандемии коронавируса обсуждало вопрос увеличения налоговых сборов для людей с доходом выше 2-3 млн рублей в год. 4,2K

Общество У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусом, передает ТАСС. Первый президент Казахстана находится на самоизоляции. 544

Кино Актриса Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану Американская актриса Кристен Стюарт исполнит роль принцессы Дианы в фильме чилийского режиссёра Пабло Ларраина. 33

Общество Мишустин заявил о снижении темпов прироста случаев коронавируса Премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания правительства заявил, что в стране фиксируется устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусом. 14

Политика Минюст США подал в суд на Джона Болтона В суд округа Колумбия поступил иск, поданный Минюстом США к бывшему помощнику президента США по национальной безопасности Джону Болтону. 15

Наука Нейробиологи объяснили механизм, лежащий в основе классической зрительной иллюзии Нейробиологи более сотни лет пытаются выяснить механизмы, лежащие в основе этого феномена.