Общество

ИзвестияИзвестияДуров назвал причины для отказа от переезда в США

Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров усомнился в хорошей жизни в США. Об этом написал в пятницу, 8 мая, на своем канале в Telegram.
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Дурова заподозрили в попытке отомстить США. Он разбил образ Кремниевой долины и показал ее минусы

Телеканал 360°06:55

В Совфеде оценили семь причин Дурова отказаться от переезда в Кремниевую долину

Lenta.ru03:37

Полицейское государство, крепостное право: Дуров назвал семь причин не переезжать в США

Forbesвчера в 14:31

Дуров раскритиковал жизнь в США

РИА Новостивчера в 22:45

Павел Дуров назвал семь причин не переезжать в США

РБКвчера в 16:38

Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции

Газета.Ru03:05

7 минусов США от Павла Дурова после просмотра фильма Юрия Дудя

Новое деловчера в 14:05
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Общество

В Самарской области выявили 59 случаев заражения коронавирусом

Самара, 8 мая 2020, 11:45 — REGNUM Лидером по выявлению коронавируса в Самарской области остается Самара.
REGNUM 04:45
59
Кино

Третья часть сериала «Диверсант» выйдет на Первом канале 9 мая

iReactor 06 мая в 10:07
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Происшествия

В Оренбуржье иеромонаха обвинили в педофилии

Следователи предъявили обвинение в педофилии 40-летнему жителю Оренбургской области, сообщила ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Анжелика Линькова.
ТАСС 06:01
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Футбол

«Зенит» станет чемпионом, если РПЛ досрочно завершат

Сезон в российской Премьер-лиге может быть завершен досрочно.
Vprognoze.ru вчера в 03:24
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Общество

В Югре продлили режим самоизоляции до 31 мая

В Югре режим самоизоляции продлен до 31 мая.
ИА СИА-Пресс 06:25
14
Общество

У протоиерея Димитрия Смирнова обнаружили коронавирус

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 187 859 случаев заражения, выздоровели 26 608 человек, умерли 1 723.
ТАСС 06:14
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Общество

Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая

Мэр столицы Сергей Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 09:11
6K
Политика

Путин поблагодарил Австрию за бережное отношение к мемориалам

Россия благодарна властям и гражданам Австрии за бережное, уважительное отношение к мемориалам в память о Второй мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к австрийскому народу.
РИА Новости 05:21
1
Политика

Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском вчера в 15:44
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Кино

Сергей Пускепалис сыграл в военном фильме по рассказу Кира Булычева

Российская газета 06 мая в 07:20
1
Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

Сбербанк снизил ставки по базовой линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
РИА Новости 04:56
19
Общество

В России семьи с детьми могут получить дополнительную поддержку

Москва, 8 мая 2020, 09:52 — REGNUM Дополнительные меры поддержки могут быть предоставлены российским семьям с детьми, которые находились в трудной ситуации или оказались в ней из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 02:52
58
Общество

Петербуржцы жалуются на «Ленэкспо». Власти признают: «не санаторий»

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга признал, что условия размещения в «Ленэкспо» отличаются от гостиничных или санаторных, но они «удовлетворяют минимальным потребностям».
REGNUM 07:48
19
Общество

Роспотребнадзор рассказал о влиянии солнечной погоды на коронавирус

Новый коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре плюс 30 градусов, пишет со ссылкой на Роспотребнадзор телеграм-канал стопкоронавирус.рф.
РИА Новости 07:24
155
Общество

Названы условия для снятия ограничений по самоизоляции в России

Глава Роспотребназдора Анна Попова назвала три условия для начала снятия ограничений, введенных в рамках режима всеобщей самоизоляции.
Lenta.ru 06 мая в 09:40
2,6K
Общество

В Свердловской области за сутки подтвердили 155 случаев коронавируса

Всего на Среднем Урале на сегодня подтверждены 1 584 случая коронавируса.
Эхо Москвы в Екатеринбурге 05:35
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Происшествия

В Сети появилось видео с места задержания Анатолия Быкова

РИА Новости вчера в 03:42
2,5K
Происшествия

Две трети пациентов Коммунарки находятся в тяжелом состоянии

Коммерсантъ вчера в 05:59
137
Политика

Spiegel: хакеры получили доступ к почте офиса Меркель в 2015 году

Немецкое издание Spiegel утверждает, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости 07:33
Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

REGNUM вчера в 04:15
1,2K
Политика

СМИ назвало топ-50 российских орденоносцев

«Открытые медиа» провели исследование российской системы государственных наград и составили топ-50 орденоносцев страны.
Компания 04:13
2
Политика

В парламенте Армении произошла потасовка

RT на русском 04:08
1
Происшествия

Красноярский суд арестовал бизнесмена и экс-депутата Анатолия Быкова

Российская газета 06:28
86
Фигурное катание

Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru 06 мая в 07:56
13
Здоровье

Семьям погибших от коронавируса медиков выплатят по 2,7 млн рублей

Если медицинский сотрудник скончается в результате заражения COVID-19, то родственникам будет положена выплата в размере 2,7 млн рублей.
Горобзор.ру вчера в 05:42
461
Здоровье

Минздрав обеспокоился ситуацией с коронавирусом в Дагестане

Минздрав обеспокоен ситуацией с распространением коронавируса в Дагестане, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Lenta.ru 06:12
Общество

Рособрнадзор может перенести ЕГЭ на август

Рособрнадзор может перенести проведение ЕГЭ на август, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости 07:32
Армия и оружие

В США назвали уязвимость Т-14 «Армата»

The National Interest рассказал об уязвимом месте российского танка. В США назвали уязвимость Т-14 "Армата".
Piter.tv вчера в 04:24
2,5K
Общество

Цифровые пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая

Все ранее оформленные рабочие цифровые пропуска автоматически продлят до 31 мая.
Российская газета вчера в 10:12
110
Происшествия

Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч

По данным следствия, полковник Фролов ежемесячно получал во время обедов в кафе «Кофемания» и других заведениях по €100–150 тыс. от руководства небольшого банка «Кредитимпэкс».
Коммерсантъ 06 мая в 20:19
1K
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Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
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