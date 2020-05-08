Общество

ИзвестияИзвестияДуров назвал причины для отказа от переезда в США

Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров усомнился в хорошей жизни в США. Об этом написал в пятницу, 8 мая, на своем канале в Telegram.
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В Совфеде оценили семь причин Дурова отказаться от переезда в Кремниевую долину

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Дуров назвал США не лучшим местом для эмиграции

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Полицейское государство, крепостное право: Дуров назвал семь причин не переезжать в США

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Дуров раскритиковал жизнь в США

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Павел Дуров полагает, что США миновали свой пик развития как центр информтехнологий

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Пушков оценил критику Дуровым США: «Гегемон теряет драйв»

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7 минусов США от Павла Дурова после просмотра фильма Юрия Дудя

Новое деловчера в 14:05
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Общество

Эксперты подсчитали месячные траты жителей Москвы и Подмосковья на маски

По данным ИТ-компании «Платформа ОФД» (обрабатывает около 40 млн кассовых чеков, поступающих с более 900 тыс. онлайн-касс розничных магазинов и аптек по всей стране), средняя цена маски в Москве с 1 по 6 мая составила 172 руб. (сюда входят как одноразовые, так и многоразовые).
РБК вчера в 20:00
15
Политика

Путин назвал основой жизни россиян любовь к Родине

Президент РФ Владимир Путин знает этот принцип. Основа жизни россиян заключается в любви к Родине.
Экономика сегодня 04:36
3
Общество

Названы регионы-лидеры по заболеваемости COVID-19

За последние сутки в России выявили 11 231 новый случай заражения коронавирусом в 84 российских регионах.
РИА Новости вчера в 05:55
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Фигурное катание

Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru 06 мая в 07:56
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Общество

Туроператорам разрешат не возвращать деньги за отмененные туры

Законопроект уже внесли в Госдуму Кабмин внес в Госдуму законопроект, который позволяет туроператорам возвращать вместо денег за отмененные поездки сертификаты на будущие путешествия.
АМИТЕЛ 02:15
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Здоровье

В Пермском крае выявлено 25 новых случаев коронавируса

За сутки в Пермском крае выявлено 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает региональный штаб по борьбе с инфекцией.
Рифей-Пермь 06 мая в 04:22
48
Общество

Еще 90 жителей Тульской области заразились коронавирусом

Сегодня, 8 мая, региональный оперативный штаб сообщил о новых случаях заражения новой коронавирусной инфекцией в Тульской области.
Тульские Известия 03:52
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Футбол

«Болельщики получили не стадион, а дворец». Вадим Евсеев — об арене «Локомотива»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев вспомнил выступления за московский «Локомотив» на домашней арене «железнодорожников» — стадионе «Черкизово».
Чемпионат 03:34
Общество

Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции

Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
ТАСС вчера в 14:40
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Известия вчера в 02:07
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Общество

Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев

Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM 03:31
90
Общество

SCMP: Китай может продать часть госдолга США

Китай может продать часть госдолга Соединенных Штатов в ответ на обвинения в распространении коронавируса нового типа, пишет издание South China Morning Post.
Газета.Ru вчера в 22:39
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Финансы

Нефтяной конкурент России пошел на крайние меры

Пойти на крайние меры организации пришлось из-за того, что потребности государства в деньгах превысили сумму, которую оно получает из дивидендов и процентов.
Lenta.ru 03:37
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Политика

Грузия отозвала посла из Киева из-за назначения Саакашвили

Грузия отозвала посла из Киева для консультаций в связи с назначением бывшего президента Михаила Саакашвили главой украинского исполнительного комитета Национального совета реформ, сообщил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
Коммерсантъ 04:27
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Происшествия

После пожара на турбазе под Томском обнаружили убитых егерей

В Томской области после пожара на туристической базе обнаружены тела двух егерей.
Российская газета 04:33
1
Общество

Власти разъяснили изменения ограничений в Москве после 12 мая

Московские власти разъяснили изменения ограничений в столице, которые начнутся с 12 мая.
Lenta.ru вчера в 10:05
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Экономика

ВЭБ договорился о покупке доли в КБ «Стрелка»

Госкорпорация развития ВЭБ.РФ договорилась о покупке доли в КБ «Стрелка» Александра Мамута, рассказал РБК источник в ВЭБе.
РБК 04:02
Общество

Собянин назвал реальное число заразившихся коронавирусом в Москве

Реальное число заразившихся коронавирусом в Москве составляет около 300 тысяч, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Комсомольская правда вчера в 05:31
1,6K
Общество

В Свердловской области выявили ещё 155 человек с коронавирусом

REGNUM 03:41
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Политика

Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»

Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
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Армия и оружие

В ООН назвали количество наемников ЧВК Вагнера в Ливии

Представитель ООН рассказал агентству «AFP» о том, что в настоящий момент на территории Ливии находится до 1200 наемников из российской частной военной компании ЧВК Вагнера.
ГЛАС.RU вчера в 04:45
17
Общество

В Подмосковье продлили режим ограничений

Ранее в Москве до 31 мая были продлены режим самоизоляции, а также ограничения работы предприятий торговли, питания, сферы услуг, культуры, образования и спорта.
RT на русском вчера в 16:42
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Шоу-бизнес

Танец «пухляша» из клипа Little Big исполнил Дмитрий Нагиев

В Instagram Нагиева появился ролик, в котором он попытался повторить движения «пухляша» из клипа группы Little Big к песне Uno, которую готовили для Евровидения.
Хорошие новости 04:46
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Общество

Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе

При покупках в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизовывать, иначе велики риски потерять деньги, рассказал агентству "Прайм" председатель Центра правовой помощи "Дело жизни", член научно-консультативного совета Следственного комитета Иван Соловьев.
РИА Новости вчера в 19:15
5
Политика

Путин назвал бредом обвинения СССР во Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" назвал бредом попытки обвинить СССР в подготовке и развязывании Второй мировой войны.
Газета.Ru 04:35
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Футбол

Селюк попросил Генпрокуратуру открыть дело в отношении «Локомотива» о смерти Самохвалова

Прошу возбудить уголовное дело в отношении ФК «Локомотив» по факту смерти футболиста Самохвалова.
Sports.ru вчера в 18:09
Армия и оружие

В Минобороны сообщили, какие корабли вооружат «Цирконом»

РИА Новости вчера в 22:32
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Экономика

Банки России не начали открывать счета удаленно

Месяц назад Банк России разрешил дистанционно открывать счета для социально значимых платежей, однако крупнейшие банки так и не воспользовались услугой.
Газета.Ru 03:31
53
Наука

В Италии опровергли опасность заражения коронавирусом сточных вод

В Италии специалисты опровергли опасность заражения коронавирусом сточных вод. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 03:49
4
Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
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Павел Дуров
Российский предприниматель
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
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