Основатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров усомнился в хорошей жизни в США. Об этом написал в пятницу, 8 мая, на своем канале в Telegram.

Дуров назвал причины для отказа от переезда в США

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