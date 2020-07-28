Технологии

РИА НовостиРИА НовостиДуров назвал семь негативных факторов политики App Store

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал пост, где перечислил семь причин, по которым политика Apple в отношении разработчиков приложений касается пользователей.
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Дуров назвал семь негативных факторов политики App Store

РИА Новости12:42

Дуров рассказал пользователям iPhone о причинах волноваться из-за «налога на AppStore»

Коммерсантъ12:47

Дуров объяснил, почему из-за политики Apple страдают пользователи

Газета.Ru13:29

Дуров раскритиковал Apple за накрутку цены и цензуру

Взгляд.ру13:17

Павел Дуров объяснил, почему «дань» Apple касается каждого

Вести.Ru13:29

Дуров открыто раскритиковал Apple за 30% налог на приложения. И у него на это семь причин

Телеканал 360°13:11

Дуров обвинил Apple в создании мифов вокруг App Store, обманывающих пользователей

ТАСС14:23
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 16:30, Ашберн
Культура

В США назвали номинантов на премию «Эмми»

РБК 13:05
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Кино

Новый фильм Нолана в России покажут в сентябре

Прокат фильма в США начнется 3 сентября, в России - 10 сентября.
Газета.Ru 08:09
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Общество

Онищенко считает, что второй волны коронавируса в России не будет

Академик РАН, бывший главный санитарный врач РФ, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко считает, что повторной вспышки заражения коронавирусной инфекцией в России не будет.
ТАСС 15:45
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Футбол

«Ривер Плейт» выплатил часть долга «Карпатам» за переход Карраскаля

«Ривер Плейт» выплатил «Карпатам» часть долга за переход хавбека Хорхе Карраскаля. Счёт львовской команды пополнился на 1,25 млн евро.
Metaratings 11:25
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Здоровье

Спасенная пациентка со 100% поражением лёгких поблагодарила врачей

ТИА 13:44
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Армия и оружие

Спутник Sentinel заснял запуск российского «Кинжала»

Piter.tv 08:22
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Здоровье

Тяга к определенной пище сигнализирует о болезни

ToDay News Ufa вчера в 15:56
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 12:32
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Общество

Во Франции начали сборку термоядерного реактора ИТЭР

ТАСС Наука 06:37
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Авто

Названы любимые цвета автомобилей жителей Северного Кавказа

Московский Комсомолец 08:15
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Происшествия

Станция «Водоканала» в день потопа разнесла фасад дома в Петербурге

Санкт-Петербург, 28 июля 2020, 19:11 — REGNUM Фасад здания в Петербурге пострадал во время усердной работы станции «Водоканала» в день, когда город в очередной раз затопило из-за несовершенства ливневки.
REGNUM 12:11
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Происшествия

Суд отказал в объединении дел сестер Хачатурян

Бутырский суд Москвы на досудебной подготовке по уголовному делу Марии Хачатурян — младшей из трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца,— отказался объединять ее дело с делом старших сестер, сообщила ТАСС адвокат Валентина Фролова.
Коммерсантъ 15:28
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Общество

Nord Stream 2 обжаловал решение суда ЕС по иску о газовой директиве

25 июля 2019 года оператор Nord Stream 2 AG представил в суд общей юрисдикции Европейского союза иск об отмене директивы (ЕС) 2019/692, вносящей поправку в газовую директиву ЕС.
Известия 15:42
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Происшествия

Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула

В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
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Политика

Россиян наградят за работу над голосованием по Конституции

Президент России Владимир Путин наградит ряд граждан за работу по организации и проведению голосования по поправкам к Конституции.
Lenta.ru 03:45
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Общество

Мишустин подписал закон о дополнительной поддержке женщин с детьми

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал документ, который дает женщинам с детьми младше трех лет, а также пожилым людям, новые возможности.
Горобзор.ру вчера в 06:04
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Происшествия

Сотрудник Росгвардии погиб при обстреле автомобиля в Ингушетии

В региональном управлении Росгвардии уточнили, что погибший был сотрудником вневедомственной охраны (одного из подразделений Росгвардии).
Коммерсантъ 15:54
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Политика

Пашинян ответил на пост Симоньян с критикой армянских властей

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу РБК ответил на пост главного редактора RT Маргариты Симоньян с критикой властей республики.
Lenta.ru 06:33
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

В Госдуме России одобрили продление выплаты 10 000 рублей на август. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:16
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Экономика

Минфин опасается пузыря на рынке ипотеки из-за субсидирования

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что системное субсидирование ипотеки в России может привести к образованию пузыря на этом рынке, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:20
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Происшествия

В Калининградском зоопарке за ночь погибли 18 водоплавающих птиц

Восемнадцать водоплавающих птиц погибли по не установленным пока причинам в Калининградском зоопарке, сообщила ТАСС пресс-секретарь учреждения Екатерина Михайлова.
ТАСС 13:49
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Армия и оружие

МИД РФ ответил на претензии ВМС США по ледоколу «Иван Папанин»

МИД РФ ответил Вашингтону на претензии по ледоколу "Иван Папанин".
Газета.Ru 06:36
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Авто

Hyundai подала ходатайство в ФАС о приобретении завода GM в Петербурге

Новые автомобили 10:16
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Футбол

Черышев отказался переходить в «Зенит»

Полузащитник испанской "Валенсии" и сборной России Денис Черышев отказался переходить в петербургский "Зенит" в предстоящее летнее трансферное окно.
Газета.Ru 10:35
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Общество

Абхазия из-за коронавируса продлевает ограничения на въезд

Власти Абхазии продлили ограничения на пересечение границы с Россией из-за ситуации с коронавирусом.
Российская газета 13:31
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Политика

В Киеве переименовали улицу Российскую

В Дарницком районе Киева переименовали улицу Российскую.
RT на русском 13:17
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Общество

YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»

Отмечу, что Царьград позиционирует себя как первый русский консервативный информационно-аналитический телеканал, как трибуну и голос русского православного большинства.
Эхо Москвы 05:05
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Общество

Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске

Сообщается, что Шнур пообещал местным жителям не только написать об этом деле четверостишье в Instagram, но снять целый фильм документального жанра.
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Финансы

РБК сообщил об оттоке валютных вкладов из российских банков

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Наука

Высокое содержание лития в питьевой воде предотвращает риск суицида

Ученые заметили, что страны с бо́льшим содержанием лития в питьевой воде имеют более низкую статистику смертей в результате суицида.
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Павел Дуров
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
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