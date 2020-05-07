Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.

Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину

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