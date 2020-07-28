Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал пост, где перечислил семь причин, по которым политика Apple в отношении разработчиков приложений касается пользователей.

Дуров назвал владельцам iPhone семь поводов для волнения

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