Технологии

РИА НовостиРИА НовостиДуров назвал владельцам iPhone семь поводов для волнения

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров опубликовал пост, где перечислил семь причин, по которым политика Apple в отношении разработчиков приложений касается пользователей.
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Дуров назвал владельцам iPhone семь поводов для волнения

РИА Новости12:42

Дуров рассказал пользователям iPhone о причинах волноваться из-за «налога на AppStore»

Коммерсантъ12:47

Дуров обвинил Apple в создании мифов вокруг App Store, обманывающих пользователей

ТАСС14:23

Павел Дуров объяснил, почему «дань» Apple касается каждого

Вести.Ru13:29

Дуров объяснил, почему из-за политики Apple страдают пользователи

Газета.Ru13:29

Дуров открыто раскритиковал Apple за 30% налог на приложения. И у него на это семь причин

Телеканал 360°13:11

Дуров назвал семь причин для беспокойства «всех владельцев iPhone»

РБК16:31
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 18:00, Ашберн
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HBO снимет телесериал о создании вакцины от коронавируса

Телекомпания HBO планирует снять сериал о создании вакцины от коронавируса нового типа. Об этом информирует интернет-портал Deadline.
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Политика

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости 26 июля в 13:46
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Кино

Фильм Кончаловского включили в программу Венецианского кинофестиваля

Новый фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» вошел в основную программу 77-го Венецианского кинофестиваля.
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Армия и оружие

ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня в Донбассе

Специальная мониторинговая группа ОБСЕ на Украине (СММ ОБСЕ) сообщила о 111 нарушениях перемирия в Донбассе.
Коммерсантъ 17:19
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Стали известны детали контракта Гайча с ЦСКА

Сумма отступных за потенциального новичка красно-синих составит €30 млн.
Газета.Ru 16:35
Армия и оружие

На Украине завели дела против воевавших в Донбассе бразильцев

На Украине завели уголовные дела против граждан Бразилии, Киргизии, Боснии и Герцеговины, воевавших на стороне самопровозглашенных республик Донбасса.
Lenta.ru 13:32
Происшествия

В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в ограблении отеделения банка, расположенного на Большом проспекте Васильевского острова.
Lenta.ru 17:53
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Политика

Строительство «Северного потока-2» приостановлено из-за нереста трески

Строительство «Северного потока-2» не ведется из-за нереста трески, сообщили немецкие СМИ.
Коммерсантъ 25 июля в 14:09
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Гаджеты

Qualcomm представила новую быструю зарядку Quick Charge 5

Новая быстрая зарядка получила название Quick Charge 5, а впервые ее реализуют в смартфоне от компании Xiaomi.
Astera 09:39
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Общество

Nord Stream 2 AG обжаловала решение суда ЕС по Газовой директиве

Компания Nord Stream 2 AG, оператор «Северного потока — 2», подала апелляцию на решение суда ЕС, который отказался рассматривать иск компании против действия норм Газовой директивы в отношении трубопровода.
RT на русском 15:23
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Финансы

Евро впервые с апреля подорожал до 84 рублей

Курс рубля ослаб по отношению к евро в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 27 июля.
Известия вчера в 08:37
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Происшествия

На Тенистой Аллее в Калининграде автомобиль провалился под асфальт

За рулем находилась женщина 50 лет. 28 июля вечером под асфальт ушел автомобиль марки «Рено». Его владелица находилась в машине одна.
АиФ Калининград 17:13
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Шоу-бизнес

Ким Кардашьян расплакалась при встрече с Канье Уэстом

Журналисты заметили, что при встрече с рэпером, Кардашьян расплакалась.
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Культура

В США назвали номинантов на премию «Эмми»

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Злоупотребление арбузом может привести к метаболическим расстройствам

Радио Маяк 14:13
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Авто

Aurus Komendant впервые сфотографировали на российских дорогах

Фотошпионам впервые удалось "поймать" новый премиальный внедорожник Aurus Komendant в России.
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Единоборства

Глава UFC назвал дату боя Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи

Бой действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи состоится 24 октября, сообщил глава промоушена Дэйна Уайт.
РИА Новости 08:28
Общество

Суд в Москве оштрафовал главу ФБК Жданова на 100 тыс. рублей

Судебный участок мирового судьи района Даниловский в Москве во вторник принял решение оштрафовать на 100 тыс. рублей директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова за злостное неисполнение решения суда.
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Кино

«Капитан Марвел 2» может стать «мини-фильмом о Мстителях»

Вместе с Мисс Марвел в «Капитане Марвел 2» появится и ряд других новых персонажей, так что этот блокбастер уже нарекли «мини-фильмом о Мстителях».
Popcornnews.ru 04:30
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Здоровье

В Саратовской области заявили о росте числа внебольничных пневмоний

Число внебольничных пневмоний в Саратовской области в текущем году возросло в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, что связано с циркуляцией коронавирусной инфекции, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин.
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Экономика

Эксперт: В РФ даже при $60 за баррель все доходы уйдут на покупку валюты

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Жуковский объяснил почему экономика РФ не сможет быстро восстановиться после экономических последствий пандемии коронавируса.
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Новый препарат справился с облысением у мышей за две недели

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«Аталанта» обыграла «Парму» в матче Серии А

"Аталанта" одержала победу над "Пармой" в матче 37-го тура итальянской футбольной Серии А. Встреча прошла в Парме и завершилась в пользу гостей — 2:1.
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Лукашенко заявил, что переболел коронавирусом

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Кино

Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино

Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
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Общество

Правительство решило засекретить закупки «Роскосмоса»

Правительство разработало проект постановления, согласно которому при осуществлении закупок в космической сфере будут применяться закрытые способы определения поставщиков.
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Microsoft будет обновлять Windows 10 не чаще одного раза в год

По информации издания, глобальные обновления для Windows будут приходить два раза в год: весной — для Windows 10X, осенью — для Windows 10.
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Происшествия

Следствие просит суд арестовать пятерых участников драки в Москве

Следствие просит суд об аресте пятерых человек, подозреваемых в участии в массовой драке на юге Москвы.
RT на русском вчера в 12:06
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Происшествия

Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула

В ночь на 27 июля в центре Барнаула произошла драка с участием женщин, в результате погиб 40-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте СУ СКР Алтайского края.
Известия вчера в 08:46
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Происшествия

В Калининградском зоопарке за ночь погибли 18 водоплавающих птиц

Восемнадцать водоплавающих птиц погибли по не установленным пока причинам в Калининградском зоопарке, сообщила ТАСС пресс-секретарь учреждения Екатерина Михайлова.
ТАСС 13:49
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Павел Дуров
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
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