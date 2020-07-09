Технологии

РБКРБКДуров обвинил Apple и Google в злоупотреблении положением на рынке

Компании Apple и Google злоупотребляют своим положением на рынке и уничтожают стартапы по всему миру. Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров. По его словам, Apple пользуется монополией и требует от всех разработчиков приложений для iPhone 30% от продаж любых цифровых услуг.
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с чего всё началось
Пользователи должны иметь право скачивать приложения для смартфонов не только через официальный магазин Apple, заявил
 в четверг основатель мессенджера Telegram Павел Дуров.
ТАССвчера в 11:37

Подробнее о событии

Павел Дуров рассказал, как Apple уничтожает стартапы по всему миру

Комсомольская правдавчера в 11:15

Дуров призвал обязать Apple устанавливать альтернативные магазины приложений на смартфоны

ТАССвчера в 11:37

Дуров призвал обязать Apple предустанавливать альтернативы AppStore

Газета.Ruвчера в 11:41

Дуров обвинил Apple и Google в тотальной мировой эксплуатации

Lenta.ruвчера в 11:41

Дуров предложил обязать Apple предустанавливать альтернативу AppStore

The GEEKвчера в 14:54

Павел Дуров зовёт Россию на войну против монополии Apple и Google

3DNewsвчера в 15:28

В Госдуме хотят организовать круглый стол с участием Дурова

Телеканал 360°вчера в 19:29
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Общество

Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами

Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
1,3K
Происшествия

Следствие попросило арестовать хабаровского губернатора

РБК 02:19
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Политика

Трамп заявил, что выдвинувшийся в президенты Канье Уэст поддержит его

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что рэпер Канье Уэст, недавно заявивший о своем намерении баллотироваться на пост главы государства, поддержит его на выборах.
Газета.Ru 00:36
7
Общество

В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
1,6K
Общество

В России предложили увеличить размер автомобильных штрафов

Размер некоторых штрафов для водителей предлагают увеличить в ОНФ.
Газета.Ru 03:09
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Общество

Смертность в июне в Петербурге выросла на 55%

Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека.
REGNUM вчера в 12:25
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Политика

Экс-депутат рады рассказал о новом «гвозде в невозврат» Крыма

Еще одни «гвоздем в невозврат» Крыма для Украины стал закон о функционировании украинского языка, считает бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Известия вчера в 23:45
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Происшествия

Пропавшая без вести звезда сериала «Хор» объявлена погибшей

Власти калифорнийского округа Вентура объявили, что пропавшая накануне американская актриса, звезда сериала «Хор» Ная Ривера, скорее всего, утонула в озере.
Известия вчера в 22:15
8
Происшествия

На Алтае умер заразившийся коронавирусом рабочий студотряда

Студент алтайского вуза, работавший в студенческом отряде по сбору ягод в одном из наиболее пострадавших из-за пандемии Змеиногорском районе Алтайского края, умер с диагностированной коронавирусной инфекцией, более сотни студентов изолированы.
ТАСС вчера в 23:23
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Космос

Первый запуск китайской ракеты-носителя «Куайчжоу-11» закончился неудачей

Неполадки, возникшие при первом запуске китайской твердотопливной ракеты-носителя "Куайчжоу-11", привели к аварии, миссия признана неудачной, сообщает Центральное телевидение Китая.
РИА Новости 02:59
2
Общество

Определена главная угроза для экономики США

Отмена пособий по безработице станет главной угрозой для восстановления экономики Соединенных Штатов, уверены специалисты в экономической области, пишет издание CNN.
Политическая Экспертиза 03:09
Общество

Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

Известия вчера в 21:25
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Происшествия

В Башкирии неизвестные убили ветерана Великой Отечественной войны

REGNUM 01:11
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Происшествия

Россиянин погиб в результате неудачного прыжка со скалы в Турции

Известия вчера в 20:34
24
Общество

В Петербурге 13 июля возобновят работу салоны красоты и бани

«С 13 июля возобновляется в полном объёме работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 23:29
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Футбол

Роман Асхабадзе: «Ни у кого я не видел такого тактического разбора, как у Карпина. Теория может затянуться на два часа»

Кто-то был бы печален, а Асхабадзе счастлив. Как счастлив работать в Воронеже с «Факелом».
Спорт-Экспресс вчера в 17:30
Шоу-бизнес

Муж развёлся с Татьяной Абрамовой из-за диагноза сына

В эфире программы "Судьба человека" актриса Татьяна Абрамова рассказала, как её первый муж оператор Сергей Кулишенко ушёл из-за диагноза их общего сына.
Paparazzi.ru вчера в 09:14
Общество

После прорыва дамбы восстановлено движение по Волоколамскому шоссе

Приостановленное из-за прорыва дамбы движение по Волоколамскому шоссе возобновлено, сообщил глава Рузского городского округа Московской области Николай Пархоменко.
RT на русском 01:13
Политика

Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала

ИжевскИнфо.РУ вчера в 06:48
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Биатлон

Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ

Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Происшествия

Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей

Найденный мертвым в ночь на пятницу мэр столицы Южной Кореи Сеула Пак Вон Сун в своей предсмертной записке извинился перед всеми гражданами и своей семьей и попросил кремировать его, передает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18
19
Происшествия

Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны

Суд в Петербурге приговорил к трем годам заключения условно сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости вчера в 10:10
143
Общество

В Белграде вводят меры реагирования на беспорядки

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич заявила о том, что власти страны не будут вводить комендантский час в Белграде.
ForPost 02:55
10
Общество

В России началась финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса

Позднее, 23 июня, вакцину получили еще 20 добровольцев, они протестируют препарат в бустерном варианте — им позднее введут второй компонент вакцины.
РИА Новости вчера в 22:04
460
Происшествия

Банковские счета подозреваемого в госизмене Сафронова заблокировали

Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы «Роскосмоса» сообщили в мае.
Известия вчера в 18:21
3
Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом

Звезда серила «Папины дочки» Елизавета Арзамасова отреагировала на критику, обрушившуюся на актрису после новости о ее романе со знаменитым фигуристом Ильей Авербухом.
Аргументы и Факты вчера в 06:28
19
Энергетика

WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году

Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости 03:13
1K
Культура

Netflix досрочно прекратил сериал «Леденящие душу приключения Сабрины»

Live24 01:38
29
Армия и оружие

ВС Латвии заявили о приближении семи кораблей России к границе

У границ Латвии были замечены сразу семь российских кораблей, о чем сообщили Национальные вооруженные силы страны, передает ТАСС.
Вечерний курьер 02:58
5
Армия и оружие

Украина отстрелялась «комплексом унижения» России

В сентябре 2019 года в публикации Popular Mechanics комплекс FGM-148 Javelin был назван «средством унижения» России.
Lenta.ru вчера в 17:21
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Павел Дуров
Российский предприниматель, программист, долларовый миллиардер, один из создателей социальной сети «ВКонтакте» и одноимённой компании, кроссплатформенного мессенджера Telegram и других проектов. Бывший генеральный директор «ВКонтакте». В студенческие годы лауреат стипендий Президента РФ и Правительства РФ, трёхкратный лауреат Потанинской стипендии.
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